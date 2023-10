L'Europe donne 24 heures à Mark Zuckerberg pour réagir à la désinformation sur le conflit entre Israël et le Hamas et à la désinformation électorale

Le régulateur européen Thierry Breton a envoyé mercredi une lettre au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, pour lui demander d'être "" et de supprimer la désinformation sur les plateformes de son entreprise pendant le conflit entre Israël et le Hamas et à l'approche des prochaines élections. Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, a déclaré que l'Union européenne avait constaté une augmentation des contenus illégaux et de la désinformation sur "" à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël. Meta possède des plateformes de médias sociaux populaires comme Instagram et Facebook, ainsi que Threads, son concurrent pour X, anciennement connu sous le nom de Twitter.En vertu de la loi sur les services numériques récemment adoptée par l'UE, Meta est responsable de la surveillance et de la suppression des contenus illégaux, tels que les contenus terroristes ou les discours haineux illégaux. L'entreprise doit également détailler ses protocoles en la matière. Le non-respect de la réglementation européenne en matière de contenus illicites est passible d'amendes représentant 6 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise.", a écrit Breton dans sa lettre, demandant à Zuckerberg de répondre dans les prochaines 24 heures. "", a déclaré un porte-parole de Meta à CNBC. "Mardi, Breton a partagé une lettre similaire adressée à Elon Musk, le propriétaire de X, qui comprenait un avertissement sévère pour Musk. Thierry Breton a écrit que son bureau disposait d'"" selon lesquelles des groupes diffusaient des informations erronées et des contenus "" sur le conflit entre Israël et le Hamas sur la plateforme.En plus de la désinformation entourant le conflit en Israël, Breton a écrit que l'UE avait reçu des rapports sur des contenus manipulés et des "" sur les plateformes de Meta avant les récentes élections en Slovaquie. Il a déclaré que la désinformation concernant les élections était prise "" dans le cadre de l'ASD. Breton a demandé à Zuckerberg de partager des détails sur la manière dont Meta traite les "" et a noté que des élections approchaient également en Pologne, en Roumanie, en Autriche, en Belgique et dans d'autres pays.", a écrit Breton dans un message sur Bluesky, un autre concurrent de X.Source : Thierry BretonQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, comment Meta va réagir à cette situation ?Faut-il laisser la liberté d'expression sur les plateformes en ligne quitte à s'attendre au pire ou alors renforcer les contrôles, la modération et les suppressions de comptes quitte à ce que ça puisse être vu comme une forme de censure par certains ?