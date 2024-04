Le Congrès américain vient de voter en faveur d'une interdiction totale de TikTok (ou d'une vente forcée de la plateforme) dans tout le pays. Le président Biden a signé le projet de loi et a donné au géant des médias sociaux neuf mois pour se séparer de la société mère chinoise ByteDance, sous peine de fermeture complète du marché américain.Alors que l'entreprise promet de se défendre contre les accusations lancées à son encontre par les législateurs américains, de nouvelles études mettent en lumière l'état d'esprit des Américains et ce qu'ils pensent de l'interdiction à l'échelle nationale. De nombreuses critiques qualifient cette décision d'importante en termes de protection de la vie privée et de relations internationales.Mais il est intéressant de noter que moins de la moitié des Américains soutiennent le gouvernement sur ce point. Ils estiment que cette décision est controversée pour des raisons évidentes, près de 42 % d'entre eux étant d'accord avec cette décision.L'étude en question a porté sur 2 000 adultes américains qui ont participé à la dernière initiative de Talker Research visant à déterminer ce que les Américains pensaient de cette décision audacieuse. 31 % des personnes interrogées se sont déclarées indifférentes, tandis que 23 % se sont montrées très opposées. Ce qui est intéressant, c'est que 42 % des membres de la génération Z et près de 35 % des milléniaux ont réagi en faveur de l'application et ont déclaré l'utiliser régulièrement. Mais 36 % ont exprimé leur soutien à cette interdiction.L'étude a été réalisée avant que le président américain ne signe le projet de loi pour des raisons officielles et ne prévienne que la seule solution était de vendre des algorithmes ailleurs au lieu de se tourner vers les racines chinoises.25 % des personnes interrogées estiment qu'elles seront affectées par cette décision, tandis que 45 % déclarent qu'elle n'aura aucune incidence sur leur vie quotidienne. Par ailleurs, 39 % des personnes interrogées ont expliqué comment l'interdiction de cette application dans toute l'Amérique pouvait être si anodine pour elles, tandis que plus de 50 % ont déclaré que leurs enfants utilisaient la plateforme.21 % s'inquiètent toujours de l'impact de la plateforme populaire sur l'esprit de leurs jeunes enfants et souhaitent ne pas avoir à s'en préoccuper. La plus grande inquiétude à ce sujet concerne la diffusion des contenus les plus inappropriés, susceptibles de perturber les mineurs et d'avoir un impact sur leur esprit. Par ailleurs, près de 45 % des Américains estiment que la confidentialité de leurs données est en jeu, tandis que d'autres sont préoccupés par des questions telles que la cyberintimidation. La question de savoir ce que les enfants publient ne semble pas être une préoccupation majeure, car seul un parent sur cinq s'est exprimé à ce sujet.Cela étant dit, de nombreuses études prouvent que TikTok est une source d'inquiétude pour les Américains, qui sont convaincus qu'il s'agit de la principale source de désinformation en ligne. Outre les problèmes de sécurité, d'autres chercheurs ont décrit plus en détail l'application et ses problèmes de désinformation. Une étude est allée jusqu'à révéler que près de 50 % des contenus liés à la santé contenaient des données erronées. Les influenceurs donnaient des conseils de santé erronés à la place des médecins, ce qui est également inquiétant. Jouer avec la santé n'est pas quelque chose qu'un utilisateur souhaiterait faire à tout prix et le fait que TikTok ne fasse pas assez pour arrêter cet acte a inquiété les utilisateurs, bien qu'ils soient de fervents adeptes de l'application numérique de premier plan.Bien que de nombreuses données factuelles de grande qualité soient disponibles en ligne aujourd'hui, y compris sur TikTok, il n'est pas facile de distinguer le vrai du faux, car elles sont présentées de manière très convaincante. Par ailleurs, une autre étude a également mis en lumière le fait que les gens s'inquiètent de voir leurs enfants rencontrer des inconnus sur TikTok. Par ailleurs, 29 % des personnes interrogées craignent que cela ne réduise leur capacité d'attention et n'ait des répercussions sur leur santé mentale.: Talker ResearchPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?