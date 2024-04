Envoyé par Anthony Envoyé par "Les épinards pour les enfants chinois, le fentanyl - une autre exportation importante de la Chine - pour les nôtres", a déclaré M. Khosla. "Pire encore, TikTok est un fentanyl programmable dont les effets sont contrôlés par le PCC."

Envoyé par Anthony Envoyé par Quel est votre avis sur le sujet ? Quel est votre avis sur le sujet ?

0 0

Hey mais c'est ce que des gens appellent "une théorie du complot".Peut-être qu'en Chine il y a des groupes qui produisent du Fentanyl et qui l'exportent aux USA, mais il n'y a probablement pas de lien entre ces groupes et le gouvernement chinois.Et de toute façon si des étasuniens prennent des opioïdes, c'est parce que des médecins leur en ont prescris. (c'est un scénario qui se produit souvent)Le problème c'est peut-être plus la demande que l'offre (quoi que non en fait, parce qu'avec le crack les dealers ont distribués des doses gratuites, donc l'offre peut créer la demande dans ce cas spécifique).Dans les années 1980 la CIA a surement participé à des trafics de cocaïne afin de financer des groupes terroristes.Les USA ont financé des moudjahidin pour "combattre l'expansion soviétique".Il n'existe aucun élément qui montre qu'il y a un lien entre ByteDance et le gouvernement chinois.Le contenu que les étasuniens regardent sur TikTok est du contenu produit par des étasuniens.Le contenu que propose l'algorithme à l'utilisateur est le contenu que l'utilisateur veut voir.Si un utilisateur est fan de Joe Biden, alors l'algorithme lui proposera du contenu pro Joe Biden.Si un utilisateur est fan de transsexuel, alors l'algorithme lui proposera du contenu pro transsexuel.Les applications comme YouTube, Instagram, TikTok ne rendent pas les gens cons, les gens sont déjà cons à la base. (Regardez l'état du président des USA, ça devrait vous convaincre qu'effectivement il y a un problème (ou alors les élections ont été truqués et là ouf les étasuniens ne sont pas si con en fait))Mais effectivement ces applications sont très addictives.Il y a une histoire de récompenses aléatoires, de libération de dopamine dans le cerveau et donc d'addiction.Tout le monde n'est pas égal face à l'addiction, il y a des gens qui peuvent devenir accro plus facilement que d'autres.Le gouvernement US s'en fout que des applications produisent de l'addiction et abrutissent peut-être la jeunesse (il faut bien laver le cerveau des jeunes afin qu'ils soient assez cons pour voter pour le futur Bush ou le futur Obama).En revanche le gouvernement US ne supporte pas la liberté d'expression et la neutralité, on voit que c'est Twitter et TikTok qui sont attaqués. Parce que ces plateformes ne véhiculent pas l'idéologie dominante.