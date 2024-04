Selon le dernier projet de texte de la proposition controversée de règlement de l'UE sur les abus sexuels sur les enfants, divulgué par l'organisation de presse française Contexte, que les États membres de l'UE ont discuté, les ministres de l'intérieur de l'UE veulent exempter les comptes professionnels du personnel des agences de renseignement, de la police et de l'armée de l'analyse envisagée des chats et des messages (article 1 (2a)). Le règlement ne devrait pas non plus s'appliquer aux "" telles que les secrets professionnels (article 1 (2b)).Les gouvernements de l'UE rejettent l'idée que le nouveau centre européen de protection de l'enfance les aide à prévenir les abus sexuels sur les enfants et à développer les meilleures pratiques en matière d'initiatives de prévention (article 43, paragraphe 8).", a commenté l'eurodéputé du Parti Pirate Patrick Breyer.".".Les gouvernements de l'UE souhaitent adopter le projet de loi sur le contrôle des chats d'ici le début du mois de juin.Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?