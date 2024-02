Andrew Dietderich, un avocat, a déclaré que les clients et les créanciers non garantis qui peuvent prouver leurs pertes "". Des conseillers en restructuration évalueront les créances afin de distinguer celles qui sont légitimes de celles qui ne le sont pas. "", a-t-il ajouté. "".La société, qui a déposé son bilan en novembre 2022, avait précédemment laissé entendre qu'elle rembourserait aux clients, en USD, les montants que valaient leurs avoirs au moment où FTX a déposé son bilan. Cela signifie que ceux qui détenaient de l'éther à environ 1 200 dollars au moment du dépôt de bilan seraient remboursés à ce prix. L'éther (ETH) se négocie aujourd'hui autour de 2 300 dollars.Selon FTX, la loi sur les faillites signifie que les valeurs offertes devraient être basées sur la date de la faillite, malgré les gains réalisés par les crypto-monnaies depuis l'effondrement. D'anciens clients se sont toutefois opposés aux valeurs de remboursement proposées. "", a déclaré le juge John Dorsey lors de l'audience. Il a déclaré que, bien qu'il existe des exceptions au code des faillites, l'affaire FTX et les objections ne répondent pas aux critères.En ce qui concerne le redémarrage de FTX, M. Dietderich a déclaré qu'"". Plus de 75 soumissionnaires ont été contactés au sujet d'un éventuel redémarrage en septembre.Cependant, la succession de FTX possède encore "". "", a-t-il ajouté. La succession FTX a vendu ses avoirs en cryptomonnaies, y compris près d'un milliard de dollars de l'ETF bitcoin de Grayscale, selon des rapports.Source : Andrew Dietderich, avocat de FTXPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette affaire ?