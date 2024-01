En 2023, l'UE a approuvé les premières règles globales pour les marchés des crypto-monnaies, connues sous le nom de MiCA, une mesure révolutionnaire dans un secteur en ligne où les frontières nationales ont été difficiles à contrôler.Les dernières propositions de l'UE sur la manière dont les entreprises de crypto-monnaies et les régulateurs devraient appliquer la loi dans la pratique couvrent les entreprises de crypto-actifs de l'extérieur de l'UE, qui veulent offrir des services aux clients de l'UE directement, plutôt qu'à partir d'une base physique à l'intérieur du bloc.", a déclaré l'AEMF dans un communiqué.L'initiation par le client est connue sous le nom de "" et un concept vu dans d'autres lois financières de l'UE que les décideurs politiques de l'Union ont resserré, faisant pression sur les entreprises étrangères pour qu'elles ouvrent une succursale ou une filiale dans l'UE. "La proposition fait l'objet d'une consultation publique jusqu'à la fin du mois d'avril, le texte final étant attendu pour la fin de l'année 2024 au plus tard. L'AEMF a déclaré qu'elle et les régulateurs nationaux de l'UE prendraient "".La sollicitation effective d'affaires dans l'UE par une entreprise d'un pays tiers, qui inclurait une campagne de marketing dans le bloc des 27 pays, est interdite, a déclaré l'AEMF. Une entreprise d'un pays tiers ne peut pas se prévaloir de l'exemption pour offrir ultérieurement d'autres services, sauf dans le même contexte que la transaction initiale, a-t-elle ajouté.Une deuxième série d'orientations proposées définit les circonstances dans lesquelles un crypto-actif peut être considéré comme un "", comme une action ou une obligation, et donc relever également des règles distinctes de la MiFID de l'Union.Source : Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)Quel est votre avis sur ces nouvelles propositions ?Pensez-vous qu'elles sont crédibles ou pertinentes ?