Un bloc de 48 nations va sévir contre l'utilisation des crypto-actifs pour échapper à l'impôt et mettre en place un cadre de déclaration des crypto-actifs d'ici 2027

Les 48 juridictions comprennent l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, la Barbade, la Belgique, le Belize, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Corée, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, Singapour, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, et les États-Unis d'Amérique ; les dépendances de la Couronne de Guernesey, Jersey et l'île de Man ; et les territoires d'outre-mer du Royaume-Uni, à savoir les îles Caïmans et Gibraltar.Voici quelques déclarations des signataires :Le CARF est un élément clé des normes internationales d'échange automatique de renseignements en matière fiscale élaborées par l'OCDE dans le cadre d'un mandat du G20. Il prévoit l'échange automatique d'informations fiscales sur les crypto-actifs et s'inscrit dans le contexte d'une adoption rapide de l'utilisation des crypto-actifs pour un large éventail d'investissements et d'utilisations financières.Source : OCDE : International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters Pensez-vous que le CARF est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?