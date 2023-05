Le dernier obstacle législatif avant son adoption est désormais franchi

Pas d'unanimité au sein de l'industrie

Ce règlement vise à réduire les risques pour les consommateurs qui achètent des crypto-actifs, en imposant aux fournisseurs une responsabilité en cas de perte des actifs. Il prévoit également que toute organisation qui envisage d’émettre, de négocier ou de stocker des crypto-actifs (par exemple, des portefeuilles numériques) soit autorisée à exercer une telle activité dans le bloc des 27 pays de l’UE.En outre, le MiCA entend prévenir l’utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent, en étendant les règles exigeant certaines informations accompagnant les transferts de fonds aux crypto-actifs. Selon les nouvelles règles, toute organisation qui traite des achats ou des échanges de crypto-monnaies devra «collecter et rendre accessibles certaines informations sur l’émetteur et le bénéficiaire des transferts de crypto-actifs», quel que soit le montant. Autrement dit, l’anonymat supposé des crypto-monnaies disparaît.«La décision d’aujourd’hui est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont utilisé les crypto-actifs pour leurs activités illégales, pour contourner les sanctions de l’UE ou pour financer le terrorisme et la guerre», a déclaré la ministre suédoise des Finances Elisabeth Svantesson. «Cela ne sera plus possible en Europe sans être exposé: c’est un pas important dans la lutte contre le blanchiment d’argent», a-t-elle ajouté.Cette partie des nouvelles règles entrera en vigueur en 2026. Le MiCA a été approuvé par le Conseil de l’UE dans le cadre d’un ensemble plus large de règles sur la finance numérique, qui comprenait également le règlement sur la résilience opérationnelle numérique, visant à renforcer les systèmes informatiques des institutions financières, et une proposition pour un essai de la technologie des registres distribués dans les applications de gros.La version finale du MiCA a supprimé certaines restrictions qui figuraient dans les projets antérieurs, notamment le retrait d’une interdiction pure et simple des crypto-monnaies à preuve de travail énergivore, comme le Bitcoin et (à l’époque) l’Ethereum. Cette section proposée et rejetée aurait interdit la création et le commerce de crypto-monnaies qui utilisent «des mécanismes de consensus écologiquement non durables», mais le MiCA a été adopté sans ce langage présent.Le feu vert donné au MiCA jeudi marque son franchissement du dernier obstacle législatif nécessaire à son adoption. «Les événements récents ont confirmé l’urgence d’imposer des règles qui protégeront mieux les Européens qui ont investi dans ces actifs, et empêcheront l’utilisation abusive de l’industrie des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme», a déclaré Svantesson, faisant probablement référence au krach du marché des crypto-monnaies fin 2022/début 2023 causé par l’effondrement de FTX, Celsius et d’autres chaos dans l’industrie des crypto-monnaies.Les législateurs du Royaume-Uni travaillent sur des réglementations similaires pour les crypto-monnaies depuis le début de cette année, et les responsables américains ont présenté les plans réglementaires de l’UE et du Royaume-Uni comme des exemples de ce qu’il faudrait faire aux États-Unis pour mieux contrôler cette industrie sans loi.Le MiCA marque également une sorte de ligne de démarcation pour les crypto-monnaies elles-mêmes, qui, telles que conçues par des pionniers comme le Bitcoin, étaient censées exister en dehors des structures économiques habituelles, comme un outil d’émancipation pour le petit gars (anonyme). Cela n’a pas été le cas depuis des années, bien sûr, mais c’était une idée fondamentale.À l’heure actuelle, les autorités américaines utilisent les règles existantes en matière de valeurs mobilières pour intenter des actions en justice dans le secteur, et la semaine dernière, un commissaire du régulateur américain des dérivés CFTC a reconnu que «nous errons dans le désert» en ce qui concerne l’élaboration de nouvelles règles.Le MiCA devrait entrer en vigueur l’année prochaine et s’appliquera à tous les acteurs du marché des crypto-actifs dans l’UE. Il introduit également un nouveau type d’actif numérique appelé «crypto-actif de référence», qui est lié à une devise ou à un panier d’actifs sous-jacents. Ce type d’actif comprend les stablecoins, qui sont des jetons numériques conçus pour maintenir une valeur stable par rapport à une monnaie fiduciaire ou à un autre actif.Les fournisseurs de crypto-actifs de référence devront respecter des exigences supplémentaires en matière de capital, de gouvernance, de gestion des risques et de transparence. Ils devront également obtenir l’autorisation préalable de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avant d’émettre ou de fournir leurs actifs dans l’UE.Le MiCA vise à créer un marché unique pour les crypto-actifs dans l’UE, en harmonisant les règles nationales et en offrant une sécurité juridique aux fournisseurs et aux utilisateurs. Il vise également à favoriser l’innovation et la compétitivité dans le secteur des crypto-monnaies, tout en protégeant les consommateurs et les investisseurs contre les risques potentiels.«Le MiCA est une étape historique pour l’Europe et le monde. C’est le premier cadre réglementaire complet pour les crypto-actifs qui reconnaît leur potentiel transformateur pour la finance et la société», a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille «Une économie au service des personnes». «Nous espérons que ce règlement servira de modèle pour d’autres juridictions et encouragera la coopération internationale dans ce domaine.»Le MiCA n’est pas sans critiques, cependant. Certains acteurs du secteur des crypto-monnaies ont exprimé leurs inquiétudes quant à la complexité et à la lourdeur du règlement, qui pourrait entraver l’innovation et la croissance. Ils ont également souligné que le MiCA ne tient pas suffisamment compte de la diversité et de la spécificité des différents types de crypto-actifs, et qu’il pourrait créer des obstacles à l’entrée pour les petites et moyennes entreprises.D’autres ont fait valoir que le MiCA ne va pas assez loin pour réguler les aspects environnementaux et sociaux des crypto-monnaies, notamment leur impact sur le climat et leur rôle dans la promotion de l’inclusion financière. Ils ont appelé à une approche plus holistique et plus ambitieuse qui tiendrait compte des objectifs du Pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour la finance durable.Quoi qu’il en soit, le MiCA représente une avancée majeure dans la régulation des crypto-monnaies, qui sont passées d’un phénomène marginal à un secteur en plein essor qui attire l’attention des autorités, des investisseurs et du grand public. Il reste à voir comment le MiCA sera mis en œuvre et appliqué dans la pratique, et quel sera son impact sur le développement futur des crypto-actifs en Europe et dans le monde.Source : Conseil européen