X (Twitter) collecte des données sensibles telles que les opinions politiques et les croyances religieuses en surveillant le comportement des utilisateurs, notamment les clics, les mentions "j'aime" et les réponses aux messages publiés sur la plateforme. En septembre 2023, la Commission européenne a utilisé ces mêmes informations pour promouvoir la proposition très controversée de règlement sur le contrôle des chats sur X. Le système de ciblage de la plateforme a permis à la Commission de cibler les utilisateurs en fonction de leurs opinions politiques et de leurs croyances religieuses. Plus précisément, la campagne publicitaire en question visait les utilisateurs de X qui n'étaient pas intéressés par des mots-clés tels que brexit, Nigel Farrage ou Giorgia Meloni.En théorie, cette violation ne devrait même pas être possible : X indique dans ses lignes directrices en matière de publicité que l'affiliation politique et les croyances religieuses ne doivent pas être utilisées à des fins de ciblage publicitaire. En réalité, il semble que X n'applique en aucune façon cette interdiction, ce qui la rend pratiquement dénuée de sens. La campagne de la Commission européenne a été diffusée à au moins plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs néerlandais de X.Selon Maartje de Graaf, avocate spécialisée dans la protection des données chez NOYB : "Les opinions politiques et les croyances religieuses des personnes sont spécifiquement protégées par le RGPD. Bien que cela signifie que ces catégories de données ne peuvent être traitées légalement que dans certaines circonstances, elles ont été utilisées pour cibler les utilisateurs de X dans la campagne publicitaire de la Commission. Cela ne viole pas seulement le RGPD, mais aussi la loi sur les services numériques (DSA). NOYB a donc déposé une plainte auprès de l'autorité néerlandaise de protection des données. Compte tenu de la gravité des violations et du grand nombre d'utilisateurs X concernés, NOYB suggère également que l'autorité compétente impose une amende.", déclare Felix Mikolasch, avocat spécialisé dans la protection des données chez NOYB.NOYB utilise les meilleures pratiques des groupes de défense des droits des consommateurs, des militants de la protection de la vie privée, des hackers et des initiatives de legal tech et les fusionne dans une plateforme européenne stable d'application de la loi. Avec les nombreuses possibilités d'application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), NOYB est en mesure de soumettre des cas de protection de la vie privée d'une manière beaucoup plus efficace qu'auparavant. En outre, NOYB suit l'idée de litiges ciblés et stratégiques afin de renforcer votre droit à la vie privée. Elle utilise également des initiatives de relations publiques et médiatiques pour souligner et garantir le droit à la vie privée sans avoir à aller devant les tribunaux. En fin de compte, NOYB est conçu pour unir ses forces avec les organisations, les ressources et les structures existantes afin de maximiser l'impact du RGPD, tout en évitant les structures parallèles.Quel est votre avis sur le sujet ?