Un groupe représentant 83 médias espagnols a déposé une plainte de 550 millions d'euros (600 millions de dollars) contre Meta Platforms, propriétaire de Facebook, en invoquant une concurrence déloyale sur le marché de la publicité, une affaire qui pourrait être reproduite dans toute l'Union européenne. L'association des médias AMI a déclaré dans un communiqué que l'action en justice avait été déposée collectivement par les journaux auprès d'un tribunal de commerce vendredi, et que Meta avait violé les règles de protection des données de l'UE entre 2018 et 2023.Les journaux affirment que l'utilisation "" et "" par Meta des données personnelles des utilisateurs de ses plateformes Facebook, Instagram et Whatsapp lui donne un avantage injuste pour concevoir et proposer des publicités personnalisées, ce qui, selon eux, constitue une concurrence déloyale.Les plaignants, dont Prisa, qui publie le principal journal espagnol El Pais, et Vocento, le propriétaire d'ABC, affirment que la plupart des annonces placées par Meta utilisent des données personnelles obtenues sans le consentement explicite des clients. Selon eux, cela constitue une violation du règlement général de l'UE sur la protection des données en vigueur depuis mai 2018, qui exige que tout site web demande l'autorisation de conserver et d'utiliser des données personnelles." puisqu'il s'agit d'une violation présumée de la réglementation européenne, a déclaré Nicolas Gonzalez Cuellar, un avocat représentant les journaux.Cette action en justice est la dernière tentative en date des médias traditionnels pour lutter contre les géants de la technologie devant les tribunaux afin de protéger leur territoire. Partout dans le monde, les organisations de médias se sont battues devant les tribunaux et les parlements pour que les géants de la technologie paient des redevances équitables pour l'utilisation et le partage de leur contenu.Les médias espagnols ont remporté une victoire contre le service Google News d'Alphabet, que le gouvernement a fermé en 2014 avant de le rouvrir en 2022 en vertu d'une nouvelle législation autorisant les médias à négocier des redevances directement avec le géant de la technologie. À la suite de l'affaire espagnole, plusieurs pays, comme le Canada au début de l'année, ont imposé des réglementations visant à faire payer les géants de l'internet pour les informations.Source : AMI, association de propriétaires de journauxPensez-vous que cette action en justice est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?