Le régulateur européen Thierry Breton a envoyé une lettre sévère au PDG de TikTok, Shou Zi Chew, jeudi, affirmant que son bureau avait des "indications" selon lesquelles la plateforme était utilisée pour diffuser de la désinformation et du contenu illégal autour de la guerre actuelle entre Israël et le Hamas.M. Breton est commissaire européen chargé du marché intérieur. Il a déclaré que TikTok devait faire preuve de "rapidité, de diligence et d'objectivité" dans la suppression des informations erronées, d'autant plus que les mineurs se tournent souvent vers la plateforme comme source d'information.Le non-respect de la réglementation européenne en matière de contenu illégal peut entraîner des amendes représentant 6 % du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise.M. Breton a demandé à TikTok d'intensifier ses efforts et de contacter les autorités compétentes chargées de l'application de la loi. Il a demandé à M. Chew de répondre à sa lettre dans les 24 heures.", a déclaré M. Breton dans un message publié sur Bluesky Social, un concurrent de X, anciennement connu sous le nom de Twitter.Source : Thierry Breton, régulateur européen