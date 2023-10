L'UE menace Elon Musk de sanctions pour la désinformation sur X concernant le conflit entre Israël et le Hamas

Dans une lettre adressée au propriétaire de X, Elon Musk, Thierry Breton, l'un des principaux commissaires européens, a déclaré que X était soumise à des "obligations très précises en matière de modération de contenu" et que la manière dont l'entreprise avait traité le conflit en cours soulevait jusqu'à présent des doutes quant à son respect de ces obligations.En tant que plateforme soumise à la loi européenne sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA), X pourrait se voir infliger des milliards d'euros d'amendes si les régulateurs concluaient à des violations.La lettre d'avertissement met en évidence le risque juridique potentiellement important auquel est exposée la société X alors qu'elle lutte contre une vague de fausses allégations liées à la guerre qui ont été attribuées à toutes sortes de choses, des faux communiqués de presse de la Maison Blanche aux fausses nouvelles, en passant par des vidéos hors contexte de conflits sans rapport avec la guerre ou même des jeux vidéo.Une grande partie du contenu problématique semble provenir de changements apportés à la plateforme sous la supervision de M. Musk, a suggéré M. Breton dans la lettre, qu'il a partagée sur X.Par exemple, a-t-il écrit, X a annoncé au cours du week-end qu'il était plus facile pour les comptes de se qualifier pour les exceptions aux règles de la plateforme en matière d'intérêt public. La modification de la politique d'intérêt public de X a fait en sorte que les comptes n'aient plus besoin d'un minimum de 100 000 followers pour être éligibles ; il suffit qu'il s'agisse de comptes "à haut profil" qui, comme auparavant, représentent des fonctionnaires actuels ou potentiels, des partis politiques ou des candidats politiques.La suppression du seuil d'adeptes et son remplacement par un critère de célébrité laissent "incertains" les contenus qui seront retirés, en particulier "les contenus violents et terroristes qui semblent circuler sur votre plateforme", a écrit M. Breton.Dans le cadre du DSA, qui est devenu exécutoire pour les grandes plateformes en août, les entreprises doivent également agir rapidement lorsque des fonctionnaires mettent en évidence un contenu qui viole les lois européennes, ce que X ne fait peut-être pas, a averti M. Breton.", a écrit M. Breton.", a-t-il ajouté.Dans un échange sur X, Musk a répondu à Breton. "", a écrit Musk. "".M. Breton a répondu : "".La lettre de l'UE intervient alors que la désinformation sur le conflit continue à se répandre largement sur X.Mardi 10 octobre, le groupe de journalisme d'investigation Bellingcat a déclaré qu'une fausse vidéo conçue pour ressembler à un reportage de la BBC News circulait sur les médias sociaux.Cette vidéo prétend à tort que Bellingcat a trouvé des preuves que l'Ukraine a fait passer des armes au Hamas. Elliot Higgins, fondateur de Bellingcat, a déclaré que le rapport était "".Pour que la vidéo ressemble à un vrai reportage de la BBC, ses créateurs ont utilisé des graphiques presque identiques à ceux que la BBC utilise dans ses propres reportages vidéo en ligne.La vidéo a circulé sur Telegram et a été partagée par au moins un compte vérifié sur X.X n'a pas supprimé la fausse vidéo de BBC News, mais a ajouté une petite étiquette sous la vidéo indiquant qu'il s'agissait d'un "média manipulé".En réponse à une question sur la fausse vidéo, un porte-parole de la BBC a déclaré : "Shayan Sardarizadeh, un journaliste de BBC News, a écrit sur X mardi : "Depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise, M. Musk a licencié une grande partie des équipes chargées de la modération du contenu et de la politique de X, ce qui a suscité des réactions négatives de la part de groupes de la société civile, qui ont mis en garde contre une menace accrue de désinformation et de discours haineux.Dans le but de décourager la création de comptes automatisés, M. Musk a également supprimé les badges de vérification traditionnels qui rassuraient les utilisateurs quant à l'authenticité d'un compte, en les remplaçant par un système payant qui permet à tout utilisateur de recevoir un badge de vérification sans avoir à subir de contrôle d'identité. Les experts en désinformation ont déclaré que cette mesure compromettait la capacité des utilisateurs à déterminer la crédibilité d'un compte donné, en particulier lors d'un événement d'actualité à évolution rapide.Mais Musk lui-même a directement contribué au chaos, en partageant à un moment donné - puis en supprimant - un message recommandant aux utilisateurs de suivre un compte connu pour diffuser des informations erronées, notamment un faux rapport au début de l'année sur une explosion au Pentagone.Quel est votre avis sur le sujet ?