Un homme du New Hampshire condamné à 8 ans de prison pour avoir dirigé une entreprise de bitcoins sans licence, l'accusé déclare qu'il ne pensait pas avoir enfreint la loi.

Ian Freeman a été emmené, menottes aux poignets, après avoir été condamné par le tribunal de district de Concord. Les procureurs ont déclaré que Freeman, militant libertaire et animateur d'une émission de radio, avait créé une entreprise qui s'adressait aux fraudeurs ciblant les femmes âgées avec des escroqueries à la romance, servant d'"".", ont crié ses partisans lorsqu'il a été conduit à la sortie du tribunal.Freeman, âgé d'une quarantaine d'années, a déclaré au tribunal qu'il ne pensait pas avoir enfreint la loi. Il a expliqué qu'il essayait d'inciter les gens à adopter le bitcoin. Il a ajouté qu'il avait parfois détecté des fraudes et protégé de nombreuses victimes potentielles d'escroqueries. Il s'est excusé de ne pas avoir pu les aider toutes.", a déclaré Freeman, qui a ajouté qu'il avait coopéré avec les forces de l'ordre pour aider certaines personnes à récupérer leur argent.Freeman a expliqué qu'il avait mis au point une série de questions à poser aux clients, notamment pour savoir si un tiers les incitait à effectuer leurs transactions ou s'ils étaient sous la contrainte. Certaines victimes ont menti sur leur situation. Freeman a également déclaré qu'il n'avait appris l'existence des victimes d'escroquerie que lorsqu'il avait vu leur histoire dans les journaux.Il a ajouté : "".Après un procès de deux semaines, il a été reconnu coupable de huit chefs d'accusation en décembre, bien que sa condamnation pour blanchiment d'argent ait été annulée par le juge. Le ministère public a fait appel de cette décision devant la cour d'appel du premier circuit.Freeman a été condamné pour les autres chefs d'accusation, à savoir l'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence et la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent et une fraude électronique. Les avocats de Freeman ont indiqué qu'ils comptaient faire appel et ont demandé qu'il reste en liberté sous caution pour le moment, mais le juge Joseph LaPlante de la U.S. District Court ne l'a pas autorisé.", a déclaré le juge LaPlante.Les lignes directrices relatives à la détermination de la peine prévoyaient une peine beaucoup plus longue, allant d'environ 17 ans à près de 22 ans d'emprisonnement. Freeman, qui n'a pas de casier judiciaire et qui est surveillé par le gouvernement depuis au moins deux ans à Keene, où il vit, avait demandé une peine d'un peu plus de trois ans de prison.Sa femme, Bonnie Freeman, a déclaré qu'il était un modèle positif et un leader dans une église locale. Le shérif David Hathaway du comté de Santa Cruz, en Arizona, a décrit Freeman comme un "" et comme un "".Les transactions étaient effectuées dans des kiosques à bitcoins situés dans des bars, en ligne et par l'intermédiaire d'une application.Le mois dernier, l'une des victimes s'est décrite comme une veuve solitaire qui s'est fait escroquer par un homme rencontré sur un site de rencontre. Sur ses instructions, elle a envoyé 300 000 dollars à Freeman, réduisant à néant les économies de toute une vie. Une autre femme a raconté une histoire similaire : elle a contracté trois prêts et vendu le camion de son défunt mari pour envoyer de l'argent à l'homme qui l'avait dupée.Cinq autres personnes ont été arrêtées avec Freeman en 2021. Trois d'entre elles ont plaidé coupable de fraude électronique pour avoir ouvert des comptes dans des institutions financières à leur nom ou au nom d'églises afin de permettre à quelqu'un d'utiliser ces comptes pour vendre de la monnaie virtuelle. Ils ont été condamnés à des peines légères. Une quatrième personne a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transmission de fonds sans licence et a été condamnée à 18 mois de prison. Les charges contre la cinquième personne ont été abandonnées.Quel est votre avis sur cette affaire ?