Établir un moratoire sur l'exploitation minière des cryptomonnaies





Le Bitcoin croît malgré les rapports sur son empreinte carbone

Les cryptomonnaies ont gagné en popularité et ont fait la une des journaux au cours du premier trimestre de 2021. Le bitcoin, la plus connue d'entre elles, a atteint un sommet historique de plus de 58 000 USD par pièce en février. Cette monnaie numérique éphémère est connue pour avoir un impact énergétique énorme sur la planète. L'exploitation minière du bitcoin a un coût environnemental si important que plusieurs rapports notent que le minage du bitcoin produit la même empreinte carbone que l'Argentine. À l'avenir, il pourrait consommer autant d'énergie électrique que l'ensemble des centres de données dans le monde.Afin d'y voir plus clair, le sénateur Kevin Parker a présenté lundi devant la commission de conservation de l'environnement (Environmental Conservation Committee) du Sénat de l'État de New York le projet de loi 6486. Le projet de loi vise à interdire l'exploitation des centres d'extraction de cryptomonnaies jusqu'à ce que l'État puisse évaluer leur impact environnemental. Plus précisément, le projet de loi permettrait à l'État new-yorkais d'instituer un moratoire de trois ans sur le fonctionnement minier d'une entreprise de cryptomonnaie. C'est la première initiative de ce type depuis l'avènement des cryptomonnaies.L'État réaliserait ensuite une étude d'impact environnemental complète sur l'impact des émissions de gaz à effet de serre du centre provenant de l'exploitation minière, ainsi que sur ses effets sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la faune. Le rapport serait accompagné d'une période de commentaires publics de 120 jours et d'au moins une audience publique. Ce projet de loi arrive à un moment où l'industrie des cryptomonnaies est en plein boom, une croissance menée pilotée par le Bitcoin et l'Ethereum, dont la valeur croît rapidement depuis avril.Selon le sénateur Parker, le minage de cryptomonnaies est une activité particulièrement en vogue à New York. « Les centres d'extraction de cryptomonnaies sont une industrie en expansion dans l'État de New York, souvent, mais pas exclusivement, situés dans des centrales électriques à combustibles fossiles retraitées ou converties, y compris des centrales de pointe dormantes », indique le projet de loi. Si le projet de loi est voté, il affectera probablement la centrale de Greenridge Generation de New York. Cette centrale située à Dresden, dans l'État de New York, extrairait environ 5,5 bitcoins par jour en 2020.La société mère de la centrale, Greenridge Generation Holdings, devrait entrer en bourse par le biais d'une fusion américaine cette année. Après l'adoption, les centres miniers jugés nuisibles, c'est-à-dire ceux qui détournent l'État de ses objectifs d'émissions définis dans la loi de 2019 sur le leadership climatique et la protection des communautés, ne recevront pas les autorisations nécessaires pour fonctionner à nouveau.Le bitcoin a augmenté de 83 % depuis le début de l'année. Il a brièvement atteint le niveau record de 64 000 dollars avant la cotation directe de Coinbase, avant de chuter de 36 % à 47 000 dollars environ 10 jours plus tard. Le minage de bitcoins a longtemps été critiqué en raison de sa forte consommation d'énergie et de son impact environnemental. Diverses recherches, dont une étude de l'université de Cambridge a montré que l'extraction de bitcoins dans le monde entier utilise plus d'énergie chaque année que certaines nations entières.En février, des rapports estimaient que la frénésie de "miner" le bitcoin produit la même empreinte carbone que l'Argentine. En avril, une nouvelle analyse publiée par le chercheur néerlandais Alex de Vries, fondateur de Digiconomist, a montré que la flambée du prix du bitcoin entraîne aussi une augmentation de la consommation d'énergie. Il suggère que la consommation d'énergie du bitcoin pourrait être proche de la consommation collective de tous les centres de données du monde réunis, et pourrait avoir des implications encore plus importantes pour l'environnement et la politique mondiale.Le minage des cryptomonnaies exacerbe la pénurie mondiale de puces et menace même la sécurité internationale. C'est la conclusion du commentaire d’Alex de Vries dans son article intitulé "Bitcoin Boom : What Rising Prices Mean for the Network's Energy Consumption" qui a été publié dans la revue Joule. Tout comme Bill Gates, le milliardaire Charlie Munger pense que « le bitcoin est répugnant et contraire aux intérêts de notre civilisation ». En ce sens, il juge que le bitcoin est mauvais pour la planète. « Je déteste le succès du bitcoin et je ne suis pas favorable à une monnaie qui est si utile pour les hors-la-loi », a-t-il déclaré.« Je n'aime pas non plus l'idée de distribuer des milliards de dollars supplémentaires à quelqu'un qui vient d'inventer un nouveau produit financier à partir de rien. Je pense modestement que tout ce satané développement est répugnant et contraire aux intérêts de la civilisation et je laisserai la critique aux autres », a-t-il fait savoir dans le cadre l'assemblée annuelle des actionnaires de la holding Berkshire Hathaway dont il est le vice-président sous Warren Buffet. La situation énergétique des cryptomonnaies et leur impact sur les devises nationales traditionnelles ont déjà conduit des pays à envisager leur interdiction.En Inde, un projet de loi visant à interdire l'exploitation minière et l'utilisation des cryptomonnaies a été présenté en mars dernier. Un mois plus tard, la Turquie a banni l’utilisation des cryptomonnaies pour le paiement des biens et des services. La manœuvre est destinée à sortir le pays d’une situation de turbulence économique qui a contraint les habitants du pays à échanger la monnaie locale (qui perd en valeur) contre des bitcoins et des devises étrangères.Le tableau soulève de nombreuses questions : le bitcoin et les autres cryptomonnaies peuvent-ils faire office de valeurs refuges fiables ? Une répression globale des États contre les cryptomonnaies est-elle en train de se dessiner ?Source : Projet De Loi Du Sénat S6486 Quel est votre avis sur le sujet ?