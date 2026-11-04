Le New York Times et d'autres éditeurs de presse poursuivent Brave Software en justice, l'accusant de contourner illégalement les paywalls et de vendre du contenu d'actualité volé à des entreprises d'IA

Le New York Times (NYT) est un journal dont le siège se trouve à Manhattan, à New York. Il couvre l'actualité locale, nationale et internationale, et publie des articles d'opinion et des critiques. Comptant parmi les journaux les plus anciens des États-Unis, le Times fait figure de référence dans le pays. En juin 2026, le New York Times comptait au total 13,35 millions d'abonnés : 550 000 en version papier et 12,8 millions en version numérique, ces deux chiffres étant de loin les plus élevés de tous les journaux américains.
Le lundi 2 novembre 2026, le New York Times a intenté une action en justice contre Brave Software, accusant le fabricant de navigateurs d'avoir récupéré ses contenus journalistiques et d'en avoir vendu l'accès à des entreprises spécialisées dans l'IA. Quelques heures plus tard, les éditeurs du New York Daily News, du Chicago Tribune et de l'Orlando Sentinel ont déposé une plainte distincte contenant des allégations similaires.
Les deux affaires ont été portées devant le tribunal fédéral de Manhattan et portent toutes deux sur le même volet de lactivité de Brave : son index de recherche et les données quil met à la disposition des développeurs dIA. Brave agit comme « un cambrioleur qui détourne le contenu des éditeurs et un recelleur dIA qui vend ce contenu volé », affirment les trois journaux dans leur plainte.
« Les géants de lIA cherchent désormais désespérément à éviter de se faire prendre la main dans le sac en volant des informations aux éditeurs ; cest pourquoi Brave Software leur vend une porte dérobée leur permettant daccéder à des contenus journalistiques dont ils savent quils nont pas le droit de disposer. Acheter des biens volés doccasion ne les rend pas pour autant légitimes. Brave doit être tenu pour responsable du blanchiment de contenus piratés au profit du secteur de lIA », a déclaré Steven Lieberman, avocat du MediaNews Group et de Tribune Publishing, dans un communiqué.
Graham James, porte-parole du New York Times, a déclaré que la société avait demandé à plusieurs reprises à Brave de cesser dutiliser ses contenus journalistiques, mais que léditeur du navigateur avait ignoré ces demandes.
Les trois journaux ont déposé cinq plaintes : violation directe, contributive et par responsabilité du fait d'autrui du droit d'auteur, contournement des mesures techniques de protection prévues par le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) et enrichissement sans cause au regard du droit new-yorkais. Le Times a quant à lui déposé ses propres plaintes pour violation du droit d'auteur et en vertu du DMCA.
Au cur de ces deux poursuites judiciaires se trouve le « Brave Index », un ensemble de plus de 30 milliards de pages web qui alimente le moteur de recherche Brave Search. Les éditeurs affirment que Brave n'a jamais révélé le nom du robot d'indexation qu'il utilise pour collecter ces données.
Cela a de limportance car les sites Web peuvent bloquer les robots dindexation automatisés par nom, ce qui empêche les éditeurs didentifier et dexclure un bot dont lidentité est inconnue.
Brave vend ensuite laccès à lindex via son API Search. Les deux plaintes identifient les cinq mêmes clients : Anthropic, Perplexity, Mistral, xAI et Cohere. Le service marketing de Brave décrit lui-même les utilisations les plus courantes de lAPI comme « lentraînement et la mise en contexte de plusieurs des plus grands modèles de langage du Web ».
Les journaux citent également un article publié sur le blog de Brave, selon lequel Anthropic aurait utilisé lAPI pour entraîner Claude 2, alors que cette entreprise spécialisée dans lIA se prépare actuellement à une introduction en bourse majeure.
Les plaintes vont au-delà des données fournies à dautres entreprises dIA. Les éditeurs affirment que les fonctionnalités de recherche par IA de Brave reproduisent elles aussi leur travail. « Ask Brave », la fonctionnalité de réponse par IA de Brave Search, reproduirait mot pour mot des passages et produirait des résumés détaillés de leurs articles.
Une autre cible est un paramètre du navigateur appelé « Paywall blocker », que Brave présente comme un moyen de contourner les paywalls. Les trois journaux affirment que cette fonctionnalité permet aux utilisateurs daccéder à des contenus réservés aux abonnés sans avoir à se connecter.
Dans leur plainte, ils citent un utilisateur de Reddit qui a activé cette fonctionnalité et sest rendu compte quil pouvait lire le New York Times « sans interruption et sans avoir à créer de compte ».
Les journaux remettent également en cause la manière dont Brave tire ses revenus de la publicité. Son navigateur bloque par défaut les publicités des éditeurs tout en permettant à Brave de vendre ses propres espaces publicitaires. Les trois publications appartenant au groupe Alden Global Capital affirment que cela permet à lentreprise de tirer profit du journalisme sans partager les recettes avec les éditeurs qui le produisent.
Derrière ces actions en justice se cache une préoccupation plus large : les éditeurs craignent que les moteurs de recherche basés sur lIA ne détournent les lecteurs de leurs sites web.
Les trois journaux citent une étude selon laquelle les robots dindexation basés sur lIA génèrent 95,7 % de trafic de référence en moins que la recherche Google traditionnelle, ce qui réduit les possibilités pour les éditeurs de transformer leur journalisme en recettes publicitaires et dabonnement.
Les journaux appartenant au groupe Alden affirment que plus de deux millions darticles répertoriés sont concernés. Ils réclament des dommages-intérêts légaux et réels, la restitution des bénéfices et une injonction permanente, et ont demandé un procès devant jury.
Selon la plainte déposée par les journaux, Brave a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars en 2025 et compte environ 130 millions d'utilisateurs mensuels.
L'entreprise a déjà fait l'objet d'un litige concernant ses pratiques d'indexation. En mars 2025, Brave a poursuivi News Corp en justice, demandant au tribunal de reconnaître que son indexation du Web relevait du « fair use » (usage loyal). News Corp a riposté en juillet en intentant une contre-poursuite, accusant Brave de vol.
Le Times et les journaux appartenant au groupe Alden ont également intenté des actions en justice distinctes pour violation du droit d'auteur contre OpenAI et Microsoft.
Cette offensive judiciaire contre Brave sinscrit dans un contexte plus large où lIA est accusée de fragiliser léconomie qui lalimente. En octobre dernier, des documents judiciaires versés au dossier du procès intenté par le New York Times contre Microsoft et OpenAI ont révélé que des employés de Microsoft avaient tiré la sonnette dalarme concernant l'approche de l'entreprise en matière d'IA. Selon ces documents, Microsoft savait que sa stratégie en matière d'IA pouvait entraîner une « spirale infernale » susceptible de détruire le Web. En effet, les outils dIA se nourrissent de contenus produits par des humains, mais en fournissant des réponses directes, ils privent les journalistes, les créateurs et les artistes des revenus publicitaires qui financent leur travail.
Ce cercle vicieux touche désormais plusieurs secteurs créatifs et provoque une levée de boucliers générale. Les éditeurs de presse réagissent par la voie judiciaire, réclamant des compensations financières et dénonçant limpact de ces technologies, ce qui interroge également sur la viabilité à long terme des modèles économiques actuels de lIA.
Sources : Plainte du New York Times déposée devant le tribunal fédéral de première instance du district sud de New York, Plainte déposée contre Brave Software par les sociétés de presse New York Daily News, Chicago Tribune et Orlando Sentinel
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