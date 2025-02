News Media Alliance poursuit la startup Cohere pour violation systématique du droit d'auteur et de la marque déposée en utilisant des articles de presse pour former son IA sans autorisation ni compensation

Cohere a utilisé des copies sans licence d'articles d'actualité et de magazines d'éditeurs dans le cadre de formations et de copies en temps réel afin de concurrencer directement les éditeurs. Cohere affirme que le " principal facteur de différenciation " de son chatbot est sa capacité à fournir des " réponses vérifiées ", ce qui, d'après le produit de Cohere, inclut du contenu en temps réel extrait des éditeurs.





Depuis le boom de l'intelligence artificielle (IA), les éditeurs de modèles d'IA sont confrontés à des actions en justice pour leurs pratiques. Début février 2025, Meta a fait face à des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait téléchargé plus de 81,7 téraoctets de livres piratés pour enrichir les modèles d’IA utilisés dans ses projets. Ces accusations émanent de plusieurs auteurs et organisations défendant les droits des écrivains.Récemment, Conde Nast et plusieurs autres entreprises de médias ont intenté une action en justice contre la société d'IA Cohere, alléguant qu'elle s'était livrée à une "" en utilisant des articles d'actualité pour entraîner son grand modèle de langage. Dans la plainte, les plaignants déclarent : "", indique la plainte déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.Conde Nast, qui possède Ars Technica et d'autres publications telles que Wired et The New Yorker, a été rejoint dans cette action en justice par The Atlantic, Forbes, The Guardian, Insider, The Los Angeles Times, McClatchy, Newsday, The Plain Dealer, Politico, The Republican, The Toronto Star et Vox Media. La plainte vise à obtenir des dommages-intérêts légaux pouvant aller jusqu'à 150 000 dollars en vertu de la loi sur le droit d'auteur pour chaque œuvre violée, ou un montant basé sur les dommages réels et les bénéfices de Cohere. Elle demande également "" pour la violation de marques et de "".Les plaignants ont identifié plus de 4 000 articles dans ce qu'ils appellent une "". D'autres pièces fournissent des réponses à des questions et des "", qui, selon les plaignants, portent atteinte à leurs droits d'auteur et à leurs marques. Cohere « fait passer ses propres articles hallucinés pour des articles d'éditeurs ».Cohere a déclaré en réponse : "".Certaines grandes entreprises technologiques comme OpenAI et Microsoft font l'objet de poursuites judiciaires concernant l'utilisation de contenus pour l'entrainement de l'IA. Mustafa Suleyman, patron de l'IA chez Microsoft, avait déclaré que dès que l'on publie quelque chose sur le web, cela devient un "freeware" que tout le monde peut copier et utiliser librement. Il est donc d'avis qu' il est tout à fait acceptable de voler du contenu s'il se trouve sur le web ouvert et justifie ainsi l'entraînement des modèles d'IA à partir de données sous copyright.Du côté d'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT avait reconnu qu’il est impossible de créer des outils comme ChatGPT sans s’appuyer sur des contenus sous copyright . Dans le cadre d'une enquête de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, OpenAI avait affirmé :"Étant donné que le droit d'auteur couvre aujourd'hui pratiquement toutes les formes d'expression humaine ... il serait impossible d’entraîner les meilleurs modèles d'IA d'aujourd'hui sans utiliser des documents protégés par le droit d'auteur."Le 13 février, un groupe d'éditeurs de journaux et de magazines, dont Advance Local Media, Condé Nast, The Atlantic, Forbes Media, The Guardian, Business Insider, LA Times, McClatchy Media Company, Newsday, Plain Dealer Publishing Company, POLITICO, The Republican Company, Toronto Star Newspapers et Vox Media, tous membres de News/Media Alliance, la principale association professionnelle du secteur, a déposé une plainte pour violation de droits d'auteur et de marques dans le district sud de New York contre Cohere Inc.Cette plainte allègue que Cohere, une société d'intelligence artificielle évaluée à plus de 5 milliards de dollars, s'est livrée à une utilisation massive et non autorisée du contenu des éditeurs pour développer et faire fonctionner ses systèmes d'intelligence artificielle génératifs. Le comportement de Cohere constitue une violation massive et systématique des droits d'auteur et des marques déposées. La plainte fournit une liste non exhaustive de milliers d'articles que Cohere a violés, par le biais de la formation, de l'utilisation en temps réel du contenu et des résultats de la contrefaçon. Les plaignants demandent une injonction permanente et des dommages-intérêts pour la contrefaçon étendue et délibérée de Cohere.", a déclaré Danielle Coffey, présidente-directrice générale de News/Media Alliance.Tony Hunter, président du conseil d'administration de la News/Media Alliance, a ajouté : "".", a déclaré Roger Lynch, PDG de Conde Nast.", a déclaré Pam Wasserstein, présidente et vice-présidente de Vox Media.Anna Bateson, PDG du Guardian Media Group, a déclaré : "Voici les principales accusations :Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?