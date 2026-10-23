Après avoir renommé le lac Ontario et le golfe du Mexique sur Google Maps suite aux décrets de Donald Trump, le PDG de Google Sundar Pichai fixe la limite pour l'océan Atlantique

Fin août 2026, Google Maps adoptait l'appellation « Lake America » pour désigner le lac Ontario conformément à un décret présidentiel de Donald Trump. Ce changement s'alignait sur les mises à jour du système d'information géographique officiel des USA, bien que le nom original restait utilisé au Canada et ailleurs dans le monde. Tandis que des plateformes comme Apple Maps conservaient l'ancien nom, la décision de Google provoquait une vague de mécontentement chez les utilisateurs. L'initiative de Google suscitait également de vives critiques politiques de la part de politiciens qui jugeaient la mesure absurde en plein contexte de tensions commerciales.
Auparavant, en janvier 2025, le président Donald Trump avait signé un décret visant à renommer le golfe du Mexique en « golfe d'Amérique » et à rétablir l'appellation « mont McKinley » pour le sommet précédemment connu sous le nom de Denali. Ces décisions s'inscrivaient dans une série d'initiatives visant à « restaurer des noms qui honorent la grandeur américaine ». En réponse à ces directives, Google annonçait que, pour les utilisateurs aux USA, Google Maps afficherait désormais « golfe d'Amérique » au lieu de « golfe du Mexique ». Les utilisateurs au Mexique continueraient de voir « golfe du Mexique », tandis que ceux situés ailleurs verraient les deux appellations. De même, le sommet le plus élevé d'Amérique du Nord serait désigné sous le nom de « mont McKinley » pour les utilisateurs américains.
Récemment, le président Donald Trump a déclaré quil « renoncerait probablement » à rebaptiser locéan Atlantique après que le PDG de Google, Sundar Pichai, len eut dissuadé. Trump a admis avoir « sérieusement envisagé » de donner à cette étendue deau son nom ou celui des USA lors dun rassemblement organisé il y a peu en soutien à Darline Graham, candidate au Sénat de Caroline du Sud. « Nous avons un lac, nous avons un golfe. Il nous faut maintenant un fleuve, et il nous faut un océan », a-t-il déclaré.
Trump avait auparavant rebaptisé le golfe du Mexique « golfe dAmérique » et le lac Ontario « lac dAmérique ». Google Maps a mis à jour ses libellés pour les utilisateurs situés aux USA afin de se conformer aux préférences du président. Mais lorsque Trump a fait pression sur le géant de la technologie pour qu'il fasse de même pour l'océan Atlantique, il a déclaré que son PDG, Pichai, s'était montré moins disposé à se plier à cette demande.
« Nous avons sérieusement envisagé locéan Atlantique », a déclaré Trump lors du rassemblement. « Et jai appelé Google Maps, qui est vraiment très doué pour les lacs et jai parlé à un type génial, Sundar, qui dirige tout Google, cest un type génial vous savez, ils sont encore sous le choc de laffaire du Golfe. Je lui ai dit : Sundar, je pense à locéan Atlantique. Tu peux ten charger ? » « Non, non, non, cette fois-ci, je ne le ferai pas. Il a dit : Les océans, cest différent, monsieur Sil vous plaît, ne nous demandez pas de faire ça. Alors je vais probablement passer mon tour. »
Trump a également évoqué l'idée de rebaptiser l'océan Pacifique « océan américain ». « Comment pensez-vous que l'Europe réagirait ? Pensez-vous que cela leur plairait ? », a-t-il déclaré. L'océan Pacifique borde l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie et l'Australie. Il ne touche pas l'Europe. Trump a proposé plusieurs autres changements d'image controversés. La semaine dernière, Trump a appelé, dans un message publié sur Truth Social, à rebaptiser le Nouveau-Mexique « New America ». « Ce nom apporterait une grande valeur ajoutée et beaucoup de prestige à lÉtat ! », a-t-il écrit. « La valeur des logements et les revenus augmenteraient, et vous seriez encore plus fiers en saluant notre magnifique drapeau américain ! »
La gouverneure démocrate du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a riposté dans son propre message sur X. « Le Nouveau-Mexique était le Nouveau-Mexique bien avant que les États-Unis nexistent, et nous resterons le Nouveau-Mexique pour toujours », a-t-elle déclaré. Trump a également suggéré à plusieurs reprises de rebaptiser le détroit dOrmuz « détroit de Trump ».
En mars 2026, Alphabet avait mis en place un programme de rémunération sur trois ans pour Sundar Pichai, son PDG, qui pouvait atteindre 692 millions de dollars, la majeure partie de cette rémunération étant liée à la performance et à de nouvelles primes en actions liées à Waymo et Wing. Lui et sa femme détenaient alors des actions d'une valeur de près de 500 millions de dollars, et auraient vendu pour 650 millions de dollars supplémentaires l'été précédent.
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