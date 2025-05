Le Mexique poursuit Google pour avoir ignoré ses demandes répétées de ne pas appeler le golfe du Mexique "golfe d'Amérique" sur Google Maps pour les utilisateurs US, déclare la présidente Claudia Sheinbaum



En février 2025, suite à un décret émis par le président Donald Trump, Google Maps a effectivement commencé à afficher le nom « Golfe d'Amérique » pour les utilisateurs basés aux États-Unis, tout en conservant l'appellation « Golfe du Mexique » pour les utilisateurs au Mexique. Le gouvernement mexicain a contesté ce changement, remettant en cause sa base juridique et s'opposant à la modification unilatérale du nom de la masse d'eau.Sur la base de ses objections, le Mexique a intensifié sa réponse lorsque la présidente Claudia Sheinbaum a publiquement critiqué l'adoption de la nouvelle étiquette par Google. Mme Sheinbaum a affirmé que le décret de Donald Trump ne s'appliquait qu'au plateau continental des États-Unis et a menacé d' intenter une action en justice contre Google pour sa décision de mettre à jour sa plateforme de cartographie afin de refléter la décision du président Trump.Le jeudi 8 mai dernier, la Chambre des représentants des États-Unis, dirigée par les républicains, a voté en faveur du changement de nom officiel du golfe pour les agences fédérales.Pour rappel, le président américain Donald Trump a signé un décret dès le premier jour de son entrée en fonction en janvier, appelant à renommer l'étendue d'eau, arguant que le changement était justifié parce que les États-Unis « font la plupart du travail là-bas, et c'est le nôtre ».Toutefois, le gouvernement de Claudia Sheinbaum soutient que le décret de Donald Trump ne s'applique qu'à la partie américaine de l'étendue d'eau.« Tout ce que nous voulons, c'est que le décret émis par le gouvernement américain soit respecté », a-t-elle déclaré, affirmant que les États-Unis n'ont pas l'autorité nécessaire pour rebaptiser l'ensemble du golfe.En janvier 2025, Claudia Sheinbaum a écrit une lettre à Google pour lui demander de revenir sur sa décision de renommer le golfe du Mexique pour les utilisateurs américains. Le mois suivant, elle a menacé d'intenter une action en justice.À l'époque, Google avait déclaré avoir effectué ce changement dans le cadre d'une « pratique de longue date » consistant à suivre les changements de noms lorsqu'ils sont mis à jour par des sources gouvernementales officielles.Google a précisé que le nom du golfe - qui est bordé par les États-Unis, Cuba et le Mexique - ne serait pas modifié pour les utilisateurs de l'application au Mexique, et que les utilisateurs du reste du monde verraient le libellé suivant : « Golfe du Mexique (Golfe d'Amérique) ».Le refus de l'agence de presse Associated Press (AP) d'utiliser le nom Golfe d'Amérique a conduit à un conflit de plusieurs mois avec la Maison Blanche, qui a limité l'accès de l'AP à certains événements.En avril, un juge fédéral a ordonné à la Maison Blanche de cesser de mettre l'agence de presse sur la touche.Le mercredi 7 avril, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait recommander de modifier la façon dont les États-Unis désignent une autre étendue d'eau.Lors d'une prochaine visite en Arabie saoudite, le président américain prévoit d'annoncer que les États-Unis désigneront désormais le golfe Persique comme le golfe Arabe ("Arabian Gulf"ou le golfe d'Arabie ("Gulf of Arabia", a rapporté l'agence AP.Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a réagi en déclarant qu'il espérait que ces « rumeurs absurdes » n'étaient « rien de plus qu'une campagne de désinformation » et qu'une telle décision « provoquerait la colère de tous les Iraniens ».La récente initiative du Mexique intervient dans un contexte où la décision de Google d'effectuer le changement de nom a suscité plusieurs réactions négatives en ligne. À l'époque, Google Maps avait supprimé les commentaires négatifs concernant le nom proposé par Donald Trump . L'entreprise a déclaré qu'elle avait restreint les contributions des utilisateurs pour éviter les contenus hors sujet, citant sa politique consistant à mettre « régulièrement des protections sur des lieux lorsque nous prévoyons une augmentation des contributions hors sujet ou sans rapport avec l'expérience directe d'une personne avec le lieu ».Claudia Sheinbaum, présidente du MexiqueQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative du Mexique justifiée et pertinente ?