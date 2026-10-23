Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta), dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie, est une multinationale américaine du secteur des technologies et fait partie des « Big Tech ». Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. L'entreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.
Vers le début de ce mois d'octobre 2026, l'État du Nouveau-Mexique avait demandé à un juge d'ordonner à Meta Platforms de verser entre 35 et 40 milliards de dollars d'amendes après qu'un jury avait estimé que l'entreprise avait induit les consommateurs en erreur concernant la confidentialité de leurs données sur Facebook, dans une affaire liée au scandale Cambridge Analytica. Le juge Francis Mathew, qui avait présidé le procès à Santa Fe, devait décider du montant des sanctions financières que Meta aurait à payer. Le procès avait été intenté à la suite des révélations selon lesquelles le cabinet de conseil politique britannique, qui avait travaillé sur la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, avait collecté les données personnelles de pas moins de 87 millions dutilisateurs de Facebook par le biais dune application tierce, sans leur consentement.
À l'issue de cette procédure, Meta Platforms a été condamnée à verser 25 milliards de dollars après quun jury du Nouveau-Mexique a estimé que lentreprise avait induit en erreur les utilisateurs de Facebook concernant son traitement des données personnelles et dautres pratiques, dans le cadre dune affaire liée au scandale Cambridge Analytica. Le juge Francis Mathew, du Nouveau-Mexique, a prononcé cette sanction récemment après que les jurés ont conclu le mois dernier que Meta avait fait des dizaines de déclarations trompeuses à l'intention des utilisateurs.
« Les agissements répréhensibles de Facebook qui se sont étalés sur plusieurs années et ont été systématiquement diffusés au grand public touchent au cur même des pratiques commerciales fondamentales de l'entreprise », a écrit Mathew dans son ordonnance. La société Cambridge Analytica, aujourdhui disparue, qui avait travaillé pour la campagne électorale du président Donald Trump en 2016, a obtenu des informations concernant pas moins de 87 millions dutilisateurs de Facebook par le biais dune application tierce, sans leur consentement.
Le Nouveau-Mexique a intenté un procès contre Meta en 2021, accusant lentreprise davoir induit les utilisateurs en erreur quant aux personnes pouvant accéder à leurs informations personnelles et à la manière dont elle traitait les contenus préjudiciables sur la plateforme. Les jurés ont estimé que 26 des 29 déclarations examinées au cours du procès étaient trompeuses et ont conclu que Meta avait commis plus de 43 millions dinfractions aux lois du Nouveau-Mexique en matière de protection des consommateurs.
Mathew a déclaré que ces infractions auraient pu entraîner une amende de plus de 219 milliards de dollars en vertu de la législation de lÉtat, mais quil avait finalement ramené ce montant à 25 milliards de dollars. Meta avait exhorté Mathew à limiter le montant de lamende à 3,45 milliards de dollars. Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, a déclaré que cette décision était lune des plus importantes jamais rendues contre Meta par un seul État. « Cela fait longtemps que lon attendait que les géants de la tech soient tenus pour responsables », a déclaré Torrez.
« Je pense que le jugement rendu aujourdhui marque une rupture nette avec le passé et constitue un avertissement très clair à lintention des acteurs de ce secteur et au-delà : nous avons lintention de protéger notre population et nos consommateurs. » Meta a indiqué qu'elle comptait faire appel de cette décision. « Cette décision, ainsi que l'approche adoptée par le procureur général dans le cadre de cette procédure, rend pratiquement impossible toute activité commerciale dans l'État du Nouveau-Mexique », a déclaré C.J. Mahoney, directeur juridique de Meta, dans un communiqué.
«Fondamentalement, ce procès vise à imposer une taxe sur la liberté dexpression afin dimposer de nouvelles règles sur ce que les gens peuvent dire en ligne. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons gain de cause en appel. En attendant, Meta continuera à développer une plateforme sûre et libre pour connecter des millions dAméricains, favoriser la croissance des petites entreprises et aider le pays à conserver son avantage concurrentiel. »
Monte Mann, associé spécialisé dans les litiges commerciaux chez Armstrong Teasdale, a déclaré dans un communiqué que le montant de cette amende mettait en évidence les risques potentiels auxquels s'exposent les grandes entreprises technologiques en vertu des lois étatiques sur la protection des consommateurs. « Le chiffre de 25 milliards de dollars est stupéfiant, même pour une entreprise comme Meta », a déclaré Mann. « Mais ce qui est encore plus significatif, c'est ce que cette affaire nous apprend sur les risques auxquels les grandes entreprises technologiques sont exposées en vertu des lois étatiques sur la protection des consommateurs. » Le Nouveau-Mexique sest attaqué à lune des entreprises les plus puissantes au monde et a gagné.
« Et ce qui est particulièrement intéressant, cest de voir comment les amendes infligées pour des infractions individuelles peuvent saccumuler pour atteindre un montant extraordinaire lorsquon a affaire à des millions de consommateurs. Je ne pense toutefois pas que Meta finira par payer une somme avoisinant les 25 milliards de dollars. » Mann a déclaré quil sattendait à ce que Meta mène une « lutte acharnée en appel ».
Il y aura sans aucun doute une bataille acharnée en appel concernant le montant de lamende et sa validité juridique. Mais même si ce montant venait à être considérablement réduit, cette affaire envoie un message fort. « Les entreprises doivent faire preuve de prudence quant aux promesses quelles font aux consommateurs, en particulier en matière de vie privée. Ces promesses peuvent se retourner contre elles devant les tribunaux, et les conséquences peuvent être énormes. »
Le procès fédéral qui s'ouvrait à la mi-août 2026 à Oakland, en Californie, pouvait bouleverser le secteur des réseaux sociaux. Quatre États américains poursuivaient en effet Meta, l'entreprise technologique de Mark Zuckerberg, pour 1 400 milliards de dollars, affirmant que l'entreprise avait conçu délibérément des fonctionnalités addictives pour rendre les jeunes utilisateurs accros, et qu'elle avait maintenu des enfants de moins de 13 ans sur ses plateformes afin de constituer sa future base d'utilisateurs. La juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui avait déjà rejeté sept des arguments de défense de Meta, présidait une affaire que les experts juridiques qualifiaient d'« existentielle » pour le secteur. Meta niait ces allégations et qualifiait le montant des dommages-intérêts réclamés de « stupéfiant » et « sans précédent » dans l'histoire de la protection des consommateurs. Le géant technologique déclarait également qu'il était disposé à collaborer avec les États afin de rendre ses produits plus sûrs.
Voici la publication du NMDOJ sur l'amende historique de 25 milliards de dollars infligée à Facebook :
Le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique remporte une nouvelle victoire historique contre les géants de la technologie, avec une amende sans précédent de 25 milliards de dollars infligée à Facebook
Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, a annoncé une victoire financière historique dans laffaire Cambridge Analytica, qui a fait date pour lÉtat, contre Facebook, à la suite dune décision de justice condamnant lentreprise à payer 25 milliards de dollars damendes civiles pour avoir enfreint la loi du Nouveau-Mexique sur les pratiques déloyales (Unfair Practices Act).
Le Nouveau-Mexique a obtenu lune des plus lourdes sanctions financières jamais infligées à une entreprise dans lhistoire des USA, ainsi quune victoire historique qui tient Facebook pour responsable au regard de la législation de lÉtat en matière de protection des consommateurs. Cette décision fait suite au verdict dun jury qui a conclu que Facebook avait commis 43 899 725 infractions à la législation du Nouveau-Mexique, un nombre stupéfiant qui reflète lampleur du comportement illégal de lentreprise à légard des habitants du Nouveau-Mexique.
« Cest un jour historique pour le Nouveau-Mexique et pour les consommateurs de tout le pays », a déclaré le procureur général Raúl Torrez. « Depuis trop longtemps, les puissantes entreprises technologiques agissent comme si leur taille et leur influence les plaçaient hors de portée de la loi. Un jury du Nouveau-Mexique a constaté près de 44 millions dinfractions à notre loi sur la protection des consommateurs, et cette ordonnance de sanction démontre que ces infractions entraînent des conséquences réelles. Nous nous sommes attaqués à lune des plus grandes entreprises au monde parce que les habitants du Nouveau-Mexique méritent lhonnêteté, la responsabilité et la protection de leurs données personnelles. Le résultat daujourdhui montre clairement quaucune entreprise nest trop puissante pour être tenue de rendre des comptes. »
Cette affaire trouve son origine dans le comportement de Facebook dans le cadre du scandale Cambridge Analytica, qui a attiré lattention internationale sur lutilisation abusive...
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