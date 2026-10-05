Les USA arrêtent le PDG d'une entreprise technologique accusé d'avoir fait passer en contrebande vers la Chine pour 300 millions $ de puces Nvidia soumises à des restrictions

Fin 2025, un rapport a révélé que la start-up chinoise DeepSeek aurait importé clandestinement des puces Nvidia Blackwell soumises à des restrictions par l'intermédiaire de pays tiers afin de former ses modèles d'intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération, contournant ainsi les contrôles à l'exportation américains. Le rapport a suggéré l'existence d'un réseau de contrebande sophistiqué impliquant des centres de données étrangers et des fournisseurs tiers, ce qui soulève des questions plus larges quant à l'applicabilité des sanctions relatives aux semi-conducteurs. Nvidia a nié toute implication dans cette affaire, mais cet épisode soulignait l'escalade des tensions géopolitiques et la difficulté croissante de réglementer l'accès au matériel d'IA de haute performance.
En effet, depuis avril 2025, l'administration du président américain Donald Trump a mis en place des restrictions supplémentaires sur les exportations de puces d'IA vers la Chine. Les États-Unis visaient ainsi à freiner les progrès de la Chine dans le domaine l'IA. Mais les experts ont soulevé que tout le contraire s'est produit. Ils ont estimé que les politiques de restriction pourraient non seulement favoriser la Chine dans la course mondiale à l'IA, mais aussi transformer Huawei en une puissance mondiale en matière de puce d'IA. En outre, les droits de douane de Donald Trump ont mis sous pression les chaînes d'approvisionnement de l'industrie et créé des incertitudes sur les marchés mondiaux.
Récemment, le propriétaire dune entreprise technologique basée dans la vallée de San Gabriel a été arrêté à la suite dun acte daccusation fédéral comportant trois chefs daccusation, linculpant davoir fait passer en contrebande vers la Chine pour plus de 300 millions de dollars de serveurs informatiques haut de gamme soumis à des contrôles à lexportation, contenant des processeurs graphiques (GPU) fabriqués aux États-Unis et couramment utilisés pour des applications d'IA, que Donald Trump qualifie de super-intelligence (SI).
« La super-intelligence est la technologie phare de notre époque », a déclaré John A. Eisenberg, procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale. « La Division de la sécurité nationale protégera lavantage américain dans le domaine des puces qui alimentent cette technologie fruit de notre innovation et de notre travail acharné sans pareil contre tout détournement illégal par nos adversaires économiques et militaires. »
« Protéger la sécurité nationale des États-Unis signifie empêcher que notre technologie de pointe en matière de super-intelligence ne soit utilisée pour renforcer les capacités militaires de nos adversaires », a déclaré Bill Essayli, premier procureur fédéral adjoint du district central de Californie. « Ce prévenu aurait utilisé de faux documents et fait transiter ses envois par des pays tiers pour faire passer en contrebande vers la Chine plus de 300 millions de dollars de serveurs informatiques soumis à des contrôles à lexportation. Nous poursuivrons sans relâche ceux qui mettent notre sécurité nationale en danger à des fins lucratives. »
« Lenquête du FBI a révélé que Lui aurait vendu au gouvernement chinois des centaines de millions de dollars de technologie américaine de super-intelligence, en violation flagrante des lois américaines sur le contrôle des exportations », a déclaré Roman Rozhavsky, directeur adjoint de la division du contre-espionnage et de lespionnage du FBI. « Le contrôle des exportations de technologies de super-intelligence de pointe est essentiel pour préserver notre sécurité nationale et défendre le territoire national, et le FBI continuera à se battre pour les entreprises américaines et la sécurité économique du pays. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires au sein du gouvernement américain et du secteur privé pour leur aide, et nous continuerons à demander des comptes à toute personne qui enfreint les lois américaines sur les exportations pour senrichir et aider nos adversaires. »
« Empêcher lexportation illégale de technologies contrôlées est essentiel pour protéger notre sécurité nationale », a déclaré John E. Helsing, agent spécial responsable du bureau régional Ouest du Service denquête criminelle de la Défense (DCIS) relevant du Bureau de linspecteur général du ministère de la Défense. « Ces technologies confèrent des avantages fondamentaux aux forces américaines, et veiller à ce quelles restent protégées empêche nos adversaires de les exploiter. La mesure prise aujourdhui souligne notre engagement à protéger les capacités de défense de pointe et à faire respecter les lois qui les soustraient à ceux qui pourraient menacer les États-Unis. »
« Le Bureau de lindustrie et de la sécurité sengage à utiliser tous les moyens légaux pour protéger la sécurité nationale et traduire les contrevenants en justice », a déclaré David A. Peters, secrétaire adjoint au Commerce chargé de lapplication des lois sur les exportations, au sein du Bureau de lindustrie et de la sécurité Bureau de lapplication des lois sur les exportations du ministère américain du Commerce.
Greg Lui, 38 ans, également connu sous le nom de « Yiu Kong Lui », de San Gabriel, en Californie, devrait comparaître pour la première fois et être mis en accusation. Lui est inculpé dun chef de complot en vue denfreindre la loi sur la réforme du contrôle des exportations (Export Control Reform Act) et le règlement sur ladministration des exportations (Export Administration Regulations), dun chef de contrebande à lexportation et dun chef de complot en vue de commettre un blanchiment dargent.
Selon lacte daccusation rendu le 29 septembre, Lui est propriétaire dEarthmade Computer Inc., une entreprise technologique à capitaux privés basée à City of Industry. De 2023 à 2024, Lui et ses complices ont utilisé Earthmade pour acheter et expédier vers la Chine des produits soumis à des contrôles à lexportation sans disposer des licences requises délivrées par le ministère américain du Commerce. Au lieu de cela, ils ont expédié ces produits vers des pays tels que la Malaisie et Singapour, où aucune licence de ce type nest requise, puis les ont réexportés illégalement vers la Chine.
Les produits en question étaient des serveurs informatiques haut de gamme équipés de processeurs graphiques (GPU) fabriqués par des entreprises spécialisées dans le calcul de supercalcul (SI). Lui a agi ainsi tout en sachant que les véritables utilisateurs finaux des serveurs quil achetait se trouvaient en Chine. Dans le cadre de ce stratagème, Lui et ses complices ont fourni de faux documents aux fabricants basés aux États-Unis, dans lesquels ils indiquaient à tort que les produits seraient destinés à des utilisateurs finaux autorisés et à des destinations finales ne nécessitant pas de licence dexportation.
Après avoir passé ces commandes, Lui a fait appel à diverses sociétés de transport pour expédier les serveurs soumis à des contrôles à lexportation vers des pays tels que la Malaisie et Singapour. Une fois les serveurs arrivés à destination, Lui a collaboré avec ses complices pour réexpédier les marchandises vers la Chine. De janvier 2024 à octobre 2024, Earthmade a perçu plus de 176 millions de dollars de la part de deux sociétés de transport basées en Malaisie dans le cadre de ce stratagème.
Selon lacte daccusation, Lui a mis en uvre ce stratagème en sachant que la réglementation du gouvernement américain interdisait lexportation de ce type de technologie de pointe vers la Chine afin de protéger la sécurité nationale et les intérêts de politique étrangère des États-Unis. Conformément à la réglementation du gouvernement américain, ces GPU haut de gamme pourraient contribuer de manière significative au potentiel militaire dautres nations.
En janvier 2024, Lui a envoyé un e-mail à un complice pour lui indiquer quune société de...
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