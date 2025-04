Les fabricants de puces américains craignent de céder le marché chinois de l'IA à Huawei après les nouvelles restrictions imposées par Trump

ces restrictions pourraient faire de Huawei un leader mondial en matière d'IA

Les sanctions des États-Unis pourraient nuire à leurs propres entreprises

Les restrictions américaines pourraient aussi jouer en faveur de la Chine

Huawei pourrait devenir une puissance mondiale en matière de puce d'IA

Impacts droits de douane sur l'industrie technologique américaine



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 286 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Pendant des années, les entreprises américaines ont créé et conçu un grand nombre des produits électroniques les plus vendus au monde, tout en comptant sur la Chine pour produire la plupart d'entre eux et en acheter un grand nombre. Cependant, au cours de la dernière décennie, l'équilibre s'est modifié, car la Chine a commencé à développer ses propres rivaux et les États-Unis ont commencé à imposer des restrictions. L'IA a exacerbé ces tensions.Les experts indiquent que l'IA a le potentiel de créer des milliers de milliards de dollars de valeur économique et d'apporter un pouvoir considérable aux deux pays qui se disputent la suprématie en matière d'IA : les États-Unis et la Chine. Mais des rapports suggèrent que la Chine est en train de prendre le dessus. La stratégie des États-Unis consiste à bloquer l'approvisionnement de la Chine en puces d'IA pour ralentir ses progrès en matière d'IA . En 2018, Donald Trump avait lancé une guerre commerciale contre la Chine, en imposant des droits de douane et des restrictions sur les exportations de technologies de pointe, notamment contre Huawei. Ces mesures strictes ont été maintenues par son successeur Joe Biden, et certaines se sont retrouvées renforcées.L'administration Trump a annoncé le 15 avril 2025 qu'elle prend des mesures pour restreindre la vente de puces d'IA par Nvidia, AMD et Intel. Ces mesures ont essentiellement fermé la porte à une activité en plein essor en Chine, qui achète plus de puces que n'importe quel autre pays. Deux jours après, les actions de Nvidia, premier fabricant mondial de puces d'IA, ont chuté de 8,4 %. Les actions d'AMD ont chuté d'environ 7,4 % et celles d'Intel de 6,8 %.En 2022, l'administration Biden a commencé à imposer des règles visant à restreindre la capacité de la Chine à acheter des puces d'IA de Nvidia. L'administration Biden a ajouté des restrictions supplémentaires chaque année suivante. Ce mois-ci, l'administration Trump a bloqué la dernière puce d'IA que Nvidia vendait sur le marché chinois, la puce H20, en déclarant qu'elle était dans l'intérêt de la sécurité nationale et économique du gouvernement.L'industrie américaine des puces a fait pression sur deux administrations présidentielles pour qu'elles assouplissent les restrictions sur la vente de puces informatiques de pointe à la Chine. Mais leurs efforts ont échoué et les fabricants américains de puces se retrouvent privés du vaste marché chinois.Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rencontré les dirigeants chinois lors d'un événement en Chine le 17 avril 2025 et a souligné l'importance de ce pays pour son entreprise. « Nous allons continuer à faire des efforts considérables pour optimiser nos produits qui sont conformes à la réglementation et continuer à servir le marché chinois », a déclaré Jensen Huang lors d'une réunion avec le Conseil chinois pour la promotion du commerce international.Depuis des années, Nvidia et son PDG Jensen Huang craignent que Huawei, le géant chinois des télécommunications, ne devienne un concurrent majeur dans le domaine de l'IA. « Jensen Huang a averti les responsables américains que le fait d'empêcher les entreprises américaines de faire concurrence à la Chine accélérerait la montée en puissance de Huawei », selon trois personnes au fait de ces réunions et qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.Si Huawei gagne du terrain, Jensen Huang et d'autres chez Nvidia ont dressé un tableau sombre d'un avenir dans lequel la Chine utilisera les puces de l'entreprise pour construire des centres de données d'IA à travers le monde dans le cadre de l'initiative « Belt and Road », un effort stratégique visant à accroître l'influence de Pékin grâce à des investissements colossaux dans des projets d'infrastructure un peu partout dans le monde.Huawei a pénétré et conquis d'autres marchés. Au fil des ans, le géant chinois a dépassé Ericsson et Nokia dans le secteur des télécommunications et s'est attaqué à Apple dans le domaine des smartphones. Mais il a perdu du terrain en raison des restrictions imposées par Donald Trump entre 2018 et 2019.Bien que Huawei remonte la pente progressivement, son activité de semiconducteurs est confrontée à des défis. Washington a empêché la Chine de fabriquer des puces à Taïwan, qui produit les semiconducteurs les plus puissants au monde. Il empêche également les entreprises chinoises d'acheter des machines fabriquées par ASML, une société néerlandaise dont les machines sont essentielles à la fabrication des semiconducteurs les plus avancés.Le PDG d'ASML a déclaré l'année dernière que la Chine a 10 à 15 ans de retard en matière de fabrication de puces en raison des restrictions occidentales . Mais il a ajouté que les entreprises chinoises travaillent sur des machines EUV. Si elles y arrivent, cela pourrait redéfinir l'industrie mondiale des puces.Selon Gregory C. Allen, directeur du Wadhwani AI Center au Center for Strategic and International Studies, la génération précédente de puces de Nvidia est environ 40 % plus performante que le meilleur produit de Huawei. Toutefois, cet écart pourrait s'amenuiser si Huawei s'empare des affaires de ses rivaux américains. Nvidia devrait réaliser plus de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année grâce au H20 en Chine avant la restriction.Huawei pourrait utiliser cet argent pour embaucher des ingénieurs plus expérimentés et fabriquer des puces de meilleure qualité. D'après Gregory Allen, les restrictions américaines pourraient également aider Huawei à attirer des clients locaux comme DeepSeek, une startup chinoise leader dans le domaine de l'IA. Travailler avec ces entreprises pourrait aider Huawei à améliorer les logiciels qu'il développe pour contrôler ses puces électroniques.Ce type d'outils a été l'un des points forts de Nvidia au fil des ans. Selon Dylan Patel, analyste en chef de la société de recherche SemiAnalysis, pour empêcher Huawei de gagner du terrain, les autorités américaines doivent empêcher la Chine d'acheter des équipements américains de fabrication de puces.« Le gouvernement américain autorise certaines entreprises chinoises à acheter des machines américaines. Les entreprises chinoises ont exploité cette faille », affirme Dylan Patel. SemiAnalysis a rapporté que des sociétés chinoises agréées par Washington ont acheté des équipements américains et les ont transférés à des entreprises chinoises qui n'avaient pas le droit de les acheter. « Huawei est un concurrent féroce », a fait savoir Dylan Allen.Certains analystes affirment que l'industrie chinoise des puces finira par surmonter les obstacles qu'elle rencontre actuellement. On ne sait pas ce qui se passera si (ou plutôt quand) les fabricants chinois d'équipements de lithographie construisent leurs propres systèmes de lithographie DUV (ou se contentent de copier ceux mis au point par le géant néerlandais). D'une part, ils pourraient simplement réduire leurs achats auprès d'ASML.D'autre part, ils pourraient commencer à vendre ces outils en dehors de la Chine, entrant ainsi en concurrence avec ASML. S'il est peu probable que la Chine construise bientôt une machine semblable au Twinscan NXT:2000i d'ASML, il pourrait être plus facile de reproduire quelque chose de moins avancé.Le 2 avril 2025, Donald Trump a imposé des droits de douane « réciproques » à presque tous les pays du monde lors de ce qu'il a appelé le « Jour de la libération ». Cette décision a provoqué la chute des marchés boursiers mondiaux, avec un impact désastreux sur les valeurs technologiques aux États-Unis. La raison en est que l'industrie technologique américaine est fortement dépendante de la Chine, spécialement ciblée par Donald Trump.À travers les droits de douane, Donald Trump envisage de forcer les entreprises qui fabriquent leurs produits en Chine à construire des usines aux États-Unis et à produire sur place. Cependant, de nombreux défis restent à relever : la disponibilité des matières premières, le coût élevé de la main-d'œuvre, etc.Contrairement aux États-Unis, la Chine a passé des décennies à construire une chaîne d'approvisionnement intégrée et dispose d'une infrastructure industrielle développée, d'une main-d'œuvre (qualifiée et abondante) à faible coût, ainsi que des matières premières indispensables à l'industrie technologique comme les terres rares. Donald Trump a exempté temporairement les produits électroniques des nouvelles taxes, mais les incertitudes demeurent.Les détails sur les produits électroniques concernés et les raisons de leur sélection ne sont pas explicitement mentionnés. Selon des analystes, cette mesure pourrait favoriser certaines entreprises au détriment d'autres, soulevant des préoccupations sur l'équité du marché. D'un autre côté, les nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'IA vers la Chine pourraient tourner en faveur de cette dernière et être bénéfiques pour le géant local Huawei.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la course à la suprématie technologique entre la Chine et les États-Unis ?Selon vous, les restrictions imposées par les États-Unis vont-elles ralentir la Chine encore longtemps ?Selon vous, Huawei a-t-il les capacités pour devenir un leader mondial en matière de puce d'IA ? Pourquoi ?