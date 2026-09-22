En 2020, Google a été poursuivi dans le cadre d'une proposition de recours collectif accusant la société de porter atteinte à la vie privée de millions d'utilisateurs en suivant de manière omniprésente leur utilisation d'Internet par l'intermédiaire de navigateurs configurés en mode « privé ». La plainte réclamait au moins 5 milliards de dollars, accusant l'entreprise Alphabet de collecter subrepticement des informations sur ce que les internautes consultent en ligne et sur l'endroit où ils naviguent, même s'ils utilisent ce que Google appelle le mode « Incognito ».
Il s'agit d'un paramètre appelé Web & App Activity (WAA) et d'un sous-ensemble appelé sWAA qui étend la prétendue protection de la vie privée pour « inclure l'historique de Chrome et l'activité des sites, des applications et des appareils qui utilisent les services de Google ». Cette action en justice affirme que Google propose un produit trompeur qui promet le respect de la vie privée, mais ne lassure pas.
Récemment, la Commission de protection des données (DPC) a infligé une amende de 403 millions deuros à Google pour la manière dont lentreprise a traité les données de localisation. Le Bureau du commissaire à la protection des données (DPC), également connu sous le nom de Commission de protection des données, est l'autorité nationale indépendante chargée de faire respecter le droit fondamental des personnes à la confidentialité des données au sein de l'Union européenne, par le biais de l'application et du contrôle du respect de la législation sur la protection des données en Irlande. Il a été créé en 1989.
Il sagit de la première amende importante infligée à Google par lautorité irlandaise de protection de la vie privée. Le géant technologique, dont le siège européen est situé à Dublin, serait en train de préparer un recours. Cette décision porte à plus de 4,4 milliards deuros le montant total des sanctions financières infligées aux grandes entreprises technologiques par la DPC au cours des cinq dernières années. À ce jour, moins de 20 millions deuros de cette somme ont été versés, le reste faisant toujours lobjet de recours judiciaires. En vertu du système réglementaire, les amendes infligées par la DPC reviennent au contribuable irlandais, même si elles sont imposées au nom des utilisateurs de lUE.
Cette dernière amende est le résultat dune enquête de six ans, menée à la suite de plaintes déposées par plusieurs organisations européennes de défense des droits des consommateurs concernant la manière dont Google traitait les données de localisation dans le cadre de certains de ses services et produits. Cette amende porte sur la manière dont le géant technologique a traité les données de localisation concernant lactivité sur le Web et dans les applications, lhistorique de localisation et la précision de la localisation entre mai 2018 et février 2020.
« Les données de localisation constituent un type de données à caractère personnel traitées par le biais du suivi de localisation ; elles comprennent les données collectées ou traitées par Google qui, seules ou combinées à dautres informations, permettent de déduire la localisation dune personne », a déclaré Graham Doyle, commissaire adjoint de la DPC. « Les données de localisation peuvent présenter à la fois des avantages et des inconvénients pour les personnes. Elles peuvent considérablement améliorer lutilité des services en ligne, mais elles peuvent également révéler une quantité importante dinformations sur une personne, y compris des informations qui sont par nature privées.»
« Le RGPD assure un niveau élevé de protection des données à caractère personnel dans lensemble de lEEE et exige que le traitement des données à caractère personnel soit effectué de manière licite, loyale et transparente. En raison des manquements de Google à cet égard, les personnes concernées auraient pu ignorer que leur localisation était utilisée, par exemple, pour les influencer par le biais de publicités ou pour déduire leurs centres dintérêt, et auraient pu perdre le contrôle de leurs données à caractère personnel. La conservation des données de localisation des utilisateurs pendant une durée plus longue que nécessaire a aggravé cette perte de contrôle. »
Un porte-parole de Google a déclaré : « Cette affaire porte sur des politiques anciennes qui ont depuis été mises à jour. À partir de 2019, nous avons considérablement fait évoluer nos pratiques et lancé des outils performants qui simplifient la gestion des données de localisation. » Il semble que lappel de Google se concentrera sur des questions juridiques spécifiques pour lesquelles il existe une incertitude juridique qui, selon lentreprise, nécessite des éclaircissements.
Cela rappelle un rapport de 2019 qui a révélé qu'il était possible de ré-identifier précisément et facilement les individus au sein de n'importe quelle base de données, même lorsque vos données personnelles ont été supprimées. En effet, les organismes qui traitent des données sensibles ont principalement recours à des pratiques de lanonymisation pour les partager ou les vendre. Une fois rendues anonymes, les données ne sont plus considérées comme des données personnelles et échappent aux régimes de protection des données. Cependant, leur modèle était capable d'identifier 99,98 % des Américains à partir de presque tous les ensembles de données disponibles avec aussi peu que 15 caractéristiques, comme le sexe, le code postal ou l'état civil.
En 2020, le groupe de défense de la vie privée Noyb a déposé une plainte officielle contre Google en vertu du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Le groupe de défense de la vie privée accusait le géant de la filière technologique de suivre les utilisateurs d'Android via l'ID de suivi généré lors de la configuration de l'appareil, ce, sans consentement légalement valable de l'utilisateur. Noyb affirmait : « Google prétend que les utilisateurs peuvent contrôler le traitement de leurs données, mais le constat est qu Android ne permet pas de supprimer l'identifiant de suivi ».
Voici l'anonnce de la DPC :
La Commission de protection des données inflige une amende de 403 millions d'euros à Google à l'issue d'une enquête sur le traitement des données de localisation par Google
La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourdhui sa décision finale à lissue dune enquête concernant Google Ireland Limited (« Google »). Cette enquête doffice a été lancée par la DPC, en sa qualité dautorité de contrôle chef de file pour Google, en février 2020, à la suite de plaintes émanant de plusieurs organisations européennes de défense des droits des consommateurs, dont le BEUC, concernant le traitement par Google des données de localisation dans le cadre de certains services et produits.
Le champ dapplication de lenquête portait sur le traitement par Google des données de localisation dans le cadre de trois fonctionnalités spécifiques : « Activité sur le Web et dans les applications », « Historique des positions » et « Précision de la localisation », entre la date dentrée en vigueur du RGPD, le 25 mai 2018, et le 4 février 2020.
La décision, rendue par les commissaires à la protection des données, le Dr Des Hogan, M. Dale Sunderland et Mme Niamh Sweeney, conclut que Google a enfreint le RGPD en ce qui concerne :
- la licéité et le caractère équitable de son traitement des données de localisation dans « Activité sur le Web et dans les applications » et « Historique de localisation »,
- ses obligations de responsabilité au titre du RGPD, en ne parvenant pas à démontrer le respect des principes de licéité, déquité et de transparence concernant son traitement des données à caractère personnel dans « Précision de localisation » ;
- ses obligations de transparence concernant les trois fonctionnalités susmentionnées ; et
- la conservation des données de localisation dans « Activité sur le Web et dans les applications » et « Historique de localisation ».
La DPC a infligé des amendes administratives dun montant total de 403 millions deuros et a ordonné à Google de mettre son traitement en conformité dans un délai de 6 mois.
Le commissaire adjoint, Graham Doyle, a déclaré :
« Les données de localisation constituent un type de données à caractère personnel traitées par le biais du suivi de localisation ; elles comprennent les données collectées ou traitées par Google qui, seules ou combinées à dautres informations, permettent de déduire la localisation dune personne. Les données de localisation peuvent présenter à la fois des avantages et des inconvénients pour les personnes. Elles peuvent considérablement améliorer lutilité des services en ligne, mais elles peuvent également révéler une quantité importante dinformations sur une personne, y compris des...
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