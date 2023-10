Les allégations de collecte de données trompeuse contre Google se multiplient

Envoyé par Mark Brnovich, procureur général de l'Arizona Envoyé par Lorsque j'ai été élu procureur général, j'ai promis aux habitants de l'Arizona de me battre pour eux et de demander des comptes à tout le monde, y compris aux entreprises comme Google. Je suis fier de cet accord historique qui prouve qu'aucune entité, pas même les grandes entreprises technologiques, n'est au-dessus de la loi.

Envoyé par Google Envoyé par Lorsque vous utilisez nos services, vous nous confiez vos informations. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une grande responsabilité et nous travaillons dur pour protéger vos informations et vous donner le contrôle. Nous souhaitons que vous compreniez les types d'informations que nous recueillons lorsque vous utilisez nos services



Nous recueillons des informations afin de fournir de meilleurs services à tous nos utilisateurs, qu'il s'agisse d'informations de base telles que la langue que vous parlez ou d'informations plus complexes telles que les annonces qui vous seront les plus utiles, les personnes qui comptent le plus pour vous en ligne ou les vidéos YouTube que vous pourriez aimer. Les informations collectées par Google et leur utilisation dépendent de la manière dont vous utilisez nos services et dont vous gérez vos paramètres de confidentialité.



Lorsque vous n'êtes pas connecté à un compte Google, nous stockons les informations collectées à l'aide d'identifiants uniques liés au navigateur, à l'application ou à l'appareil que vous utilisez. Cela nous permet notamment de conserver vos préférences au fil des sessions de navigation (langue préférée, affichage de résultats de recherche ou d'annonces plus pertinents en fonction de votre activité, etc.



Lorsque vous êtes connecté, nous recueillons également des informations stockées dans votre compte Google, que nous traitons comme des informations personnelles.



Lorsque vous créez un compte Google, vous nous fournissez des informations personnelles, notamment votre nom et un mot de passe. Vous pouvez également choisir d'ajouter un numéro de téléphone ou des informations de paiement à votre compte. Même si vous n'êtes pas connecté à un compte Google, vous pouvez décider de nous fournir des informations, telles qu'une adresse e-mail, pour communiquer avec Google ou recevoir des mises à jour sur nos services.



Nous collectons également le contenu que vous créez, téléchargez ou recevez d'autres personnes lors de l'utilisation de nos services. Il s'agit notamment des e-mails que vous écrivez et recevez, des photos et des vidéos que vous enregistrez, des documents et des feuilles de calcul que vous créez et des commentaires que vous faites sur les vidéos YouTube.

Sundar Pichai, PDG de Google, mal informé sur la commande WAA

Jonathan Hochman, témoin expert pour les plaignants, a fourni une analyse technique de la collecte de données par Google, mais son rapport reste sous scellé. Toutefois, la transcription de la déposition vidéo de Hochman, publiée dans le registre du tribunal, apporte des éclaircissements sur les allégations. Cela permet à Google de connaître les amis des utilisateurs, leurs loisirs, leurs plats préférés, leurs habitudes d'achat et même les « choses les plus intimes et potentiellement embarrassantes » qu'ils recherchent en ligne, selon la plainte.En 2020, Google a été poursuivi dans le cadre d'une proposition de recours collectif accusant la société de porter atteinte à la vie privée de millions d'utilisateurs en suivant de manière omniprésente leur utilisation d'Internet par l'intermédiaire de navigateurs configurés en mode « privé ». La plainte réclamait au moins 5 milliards de dollars, accusant l'entreprise Alphabet de collecter subrepticement des informations sur ce que les internautes consultent en ligne et sur l'endroit où ils naviguent, même s'ils utilisent ce que Google appelle le mode « Incognito ».L'année dernière, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré que le moteur de recherche Google recueille des données sur les utilisateurs qui pensent pouvoir rester anonymes s'ils utilisent un mode de « navigation privée ». Paxton a déposé une plainte pour atteinte à la vie privée contre l'unité d'Alphabet Google. L'entreprise a déclaré que la plainte de Paxton était « fondée sur des affirmations inexactes et dépassées concernant nos paramètres. Nous avons toujours intégré des fonctionnalités de confidentialité dans nos produits et fourni des contrôles robustes pour les données de localisation. » « Nous contestons fermement ces affirmations et nous nous défendrons vigoureusement pour rétablir la vérité », avait-elle ajouté.La plainte souligne que des allégations similaires ont été formulées dans le cadre de récents procès intentés par le gouvernement à l'encontre de Google. Elle cite des documents produits par Google dans le cadre d'un procès intenté en 2020 par le procureur général de l'Arizona, qui mentionnent nommément Web & App Activity. Google a réglé cette affaire l'année dernière pour 85 millions de dollars.« Lorsque les utilisateurs désactivaient leur historique de localisation dans les paramètres, Google continuait à collecter subrepticement leur localisation par le biais d'autres paramètres tels que Web & App Activity et l'entreprise utilisait ces informations pour vendre des publicités », a déclaré le bureau du procureur général de l'Arizona lors de l'annonce de l'accord.Selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Jose, en Californie, Google recueille des données par l'intermédiaire de Google Analytics, de Google Ad Manager et d'autres applications et plug-ins de sites web, y compris des applications pour smartphones, indépendamment du fait que les utilisateurs cliquent ou non sur les publicités soutenues par Google.Plutôt cette année, Google a de nouveau fait l'objet d'une action en justice de grande envergure qui accuse le géant technologique de récupérer les données de millions d'utilisateurs sans leur consentement et de violer les lois sur le droit d'auteur pour former et développer ses produits d'intelligence artificielle (IA). Le recours collectif proposé, déposé devant un tribunal fédéral de Californie par le cabinet d'avocats Clarkson, vise Google, sa société mère Alphabet et DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle.Selon un rapport de CNN, la plainte allègue que Google s'est engagé dans un vol de données secret, affirmant que l'entreprise a illégalement extrait et utilisé tout ce qui a été créé et partagé sur Internet par des millions d'Américains. La plainte affirme également que Google a exploité ces données pour former ses produits d'intelligence artificielle, notamment le chatbot Bard, et a pris possession de l'intégralité des empreintes numériques des utilisateurs, y compris les œuvres créatives et protégées par le droit d'auteur, pour le développement de ses technologies d'intelligence artificielle.La plainte met en évidence une récente mise à jour de la politique de confidentialité de Google, qui stipule explicitement que l'entreprise peut utiliser des informations accessibles au public pour former ses modèles et outils d'IA, tels que Bard.Jonathan Hochman, témoin expert pour les plaignants, a fourni une analyse technique de la collecte de données par Google, mais son rapport reste sous scellé. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, Google aurait fait pression pour que les documents sensibles obtenus au cours de la procédure de découverte soient expurgés ou mis sous scellés. Ce problème s'est posé dans le cadre du procès antitrust intenté par le gouvernement américain contre Google, où une grande partie des témoignages et des documents n'ont pas été rendus publics.Toutefois, la transcription de la déposition vidéo de Hochman, publiée dans le registre du tribunal, apporte des éclaircissements sur les allégations. « J'ai appelé le commutateur WAA/sWAA un faux contrôle, car il ne fait pas - techniquement - ce qu'il semble devoir faire », a-t-il expliqué.Dans sa déposition, Hochman soutient que même les initiés de Google, y compris le PDG d'Alphabet Sundar Pichai, comprennent mal la commande WAA. « Il semble que même Sundar Pichai ne sache pas comment fonctionne ce contrôle parce qu'il a témoigné devant le Congrès et leur a dit quelque chose qui est tout simplement faux d'un point de vue technique... », a-t-il déclaré.Ce point est expliqué de manière plus explicite dans un document judiciaire plus récent : Par exemple, Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré au Congrès que, dans « Mon compte », l'utilisateur peut « voir clairement quelles informations sont collectées et stockées ». Ce supposé "bouton clair" auquel Pichai faisait référence ne pouvait être que WAA. »Ce document poursuit : « Contrairement au témoignage de Pichai au Congrès, le fondateur du Bureau de la protection de la vie privée et des données de Google a témoigné dans cette affaire qu'il n'était "au courant d'aucun paramètre" que les utilisateurs pouvaient utiliser pour empêcher Google de collecter des données liées à l'activité de leur application. »Le problème viendrait en grande partie du fait que l'application WAA, au lieu de sauvegarder les données lorsqu'elle est activée et de ne pas les sauvegarder lorsqu'elle est désactivée, sauvegarde simplement les données à un endroit différent - pas dans l'ensemble des données du compte Google. En réponse à la confusion concernant les limites des comptes Google, Hochman a déclaré : « Je suis donc conscient que Google peut enregistrer des données à différents endroits, en fonction de la position de l'interrupteur WAA/sWAA. Il collecte toujours les mêmes données et les enregistre toujours, mais il peut les enregistrer à des endroits différents ».Google maintient que le paramètre sWAA, par lequel les applications tierces reçoivent des données, permet aux développeurs de comprendre le comportement des applications et n'est pas sauvegardé dans les profils marketing des utilisateurs de Google. En substance, Google maintient que toute collecte de données est divulguée de manière adéquate et que les développeurs d'applications qui utilisent Google Analytics sont liés par les conditions d'utilisation de l'entreprise.Hochman a été très critique dans son évaluation de la commande WAA, n’hésitant pas à la qualifier de “faux contrôle” car elle ne fait pas ce qu’elle est censée faire. « La situation que j'ai trouvée lors de l'enquête technique était contre-intuitive, ce n'était pas ce que je m'attendais à trouver, et c'est, franchement, une sorte d'Orwellien, c'est tout simplement très étrange que vous ayez un interrupteur de confidentialité qui, lorsque vous l'actionnez, signifie simplement que nous ne vous disons pas que nous vous espionnons », a-t-il déclaré.Sources : Transcript of Hochman's video deposition, Comment Google peut-il améliorer la transparence de ses pratiques de collecte de données ?Quelles sont les conséquences potentielles pour Google si l’entreprise est reconnue coupable de tromperie ?Les utilisateurs peuvent-ils protéger leur vie privée en ligne ? 