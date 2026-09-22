Siri est un assistant intelligent et un chatbot acquis, développé et popularisé par Apple, intégré aux systèmes dexploitation iOS, iPadOS, watchOS, macOS, Apple TV, audioOS et visionOS. Il utilise les requêtes vocales, les commandes gestuelles, le suivi du regard et une interface utilisateur en langage naturel pour répondre aux questions, formuler des recommandations et effectuer des actions en transmettant les demandes à un ensemble de services Internet. Au fil de son utilisation, il s'adapte aux habitudes linguistiques, aux recherches et aux préférences de chaque utilisateur, afin de fournir des résultats personnalisés.
En mai 2026, Apple a accepté de verser à certains acheteurs d'iPhone un montant total de 250 millions de dollars pour mettre fin à un procès accusant la société d'avoir induit le public en erreur au sujet des nouvelles fonctionnalités et capacités d'intelligence artificielle (IA). Dans un accord déposé devant la cour fédérale de Californie, Apple navait reconnu aucune faute, mais avait accepté un arrangement qui résoudrait les plaintes dans le cadre dun important recours collectif déposé lannée précédente. Ce recours accusait Apple de publicité mensongère concernant les fonctionnalités dIA de liPhone, que la société avait baptisées « Apple Intelligence », notamment une amélioration de son assistant vocal Siri.
Les clients dApple pourraient percevoir jusquà 95 dollars dans le cadre dun accord de règlement collectif issu dun recours collectif alléguant que le géant technologique avait diffusé des publicités mensongères concernant les capacités dIA sur des appareils qui nintégraient pas pleinement cette technologie. Au printemps dernier, Apple a conclu un accord de 250 millions de dollars pour régler le recours collectif lié aux retards dans lintégration des fonctionnalités dIA et de Siri dans ses nouveaux appareils.
La sortie de liPhone 16 en septembre 2024 a suscité chez les consommateurs une « attente claire et raisonnable » quant à lajout de fonctionnalités dIA sur ces appareils. Bien que la société ait effectivement lancé les fonctionnalités Apple Intelligence cette année-là, lintégration de ChatGPT à Siri et dun outil dédié aux emojis na pas répondu à ces attentes, selon la plainte. Aux termes de l'accord, les membres du groupe qui soumettront des demandes d'indemnisation valides recevront un versement en espèces de 25 dollars par appareil, montant susceptible d'être ajusté à la hausse ou à la baisse jusqu'à un maximum de 95 dollars par appareil, en fonction du nombre total de demandes valides soumises.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation dans le cadre du règlement du recours collectif, un client doit résider aux USA et avoir acheté un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max ou tout modèle diPhone 16 entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025. Les clients éligibles doivent également reconnaître quils « sattendaient, au moment de lachat, à bénéficier de certaines fonctionnalités de Siri Apple Intelligence sur leur appareil, ce qui na pas été le cas ».
Pour recevoir un versement, les clients éligibles doivent remplir et envoyer un formulaire de demande dindemnisation valide avant le 21 décembre 2026. Ils peuvent déposer une demande pour chaque appareil éligible. Le demandeur doit être l'acheteur initial de l'appareil concerné par l'accord de règlement du recours collectif et ne doit pas l'avoir acheté d'occasion. Les entreprises sont également autorisées à déposer des demandes d'indemnisation pour les appareils qu'elles ont achetés.
Selon le site Internet dédié à l'accord de règlement, les demandes seront rejetées si elles sont incomplètes, contiennent des informations erronées ou ne sont pas soumises avant la date limite. Les formulaires de demande dindemnisation doivent comporter les coordonnées à jour du demandeur et confirmer que le membre du groupe a acheté un appareil éligible dont il sattendait à ce quil dispose des fonctionnalités Siri Apple Intelligence au cours de la période comprise entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025. Ils doivent également inclure des informations permettant de confirmer lachat et la propriété dun appareil éligible.
Les demandes éligibles seront réglées par chèque papier ou électronique après l'approbation définitive de l'accord. Le paiement pourrait être retardé en cas de recours contre l'accord ; toutefois, selon le site web dédié à l'accord, qui fournira des informations complémentaires, les paiements seront traités rapidement s'il n'y a pas de recours ultérieurs. Une audience finale visant à approuver l'accord est prévue le 24 février 2027 devant le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie, à San José. Cette audience permettra au tribunal de déterminer si l'accord est équitable, raisonnable et adéquat, tout en examinant les éventuelles objections.
En juin 2025, dans une série d'entretiens accordés à la suite de la Conférence mondiale des développeurs Apple (WWDC 25), les dirigeants d'Apple avaient nié que les démonstrations de l'année précédente d'une version personnalisée et alimentée par l'IA de Siri étaient des « vaporwares », bien qu'elle n'eût toujours pas été lancée. Cette réaction publique s'inscrivait dans un contexte de tensions internes de longue date. Selon des rapports internes, Robby Walker, le directeur de la division Siri, avait reconnu l'échec de l'équipe à respecter les délais, qualifiant la situation de « moche ». Craig Federighi avait souligné que l'IA était une « vague de transformation à long terme ».
Source : Smartphone AI Settlement, sur son site officiel
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