Apple accepte de verser 250 millions $ aux propriétaires d'iPhone pour ne pas avoir fourni l'IA Siri, afin de mettre fin à un procès accusant l'entreprise d'avoir induit le public en erreur

Apple a accepté de verser à certains acheteurs d'iPhone un montant total de 250 millions de dollars pour mettre fin à un procès accusant la société d'avoir induit le public en erreur au sujet des nouvelles fonctionnalités et capacités d'intelligence artificielle (IA). Dans un accord déposé devant la cour fédérale de Californie, Apple n'a reconnu aucune faute, mais a accepté un accord qui résoudra les plaintes dans le cadre d'un important recours collectif déposé l'année dernière. Ce recours accusait Apple de publicité mensongère concernant les fonctionnalités dIA de liPhone, que la société a baptisées « Apple Intelligence », notamment une amélioration de son assistant vocal Siri.
Apple est une entreprise multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels. Parmi les produits les plus connus de l'entreprise se trouvent les Macintosh, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, la montre Apple Watch, le lecteur multimédia iTunes ou des logiciels à destination des professionnels tels que Final Cut Pro et Logic Pro. En raison de sa philosophie industrielle de l'intégration verticale, de son approche marketing fondée sur l'innovation, l'ergonomie et l'esthétique de ses produits appréciées des consommateurs, de ses campagnes publicitaires originales et des clients qui s'identifient à l'entreprise et à la marque, Apple s'est forgé une réputation singulière dans l'industrie électronique grand public.
Siri est une intelligence artificielle vocale et un assistant virtuel développés par Apple. Siri comprend les instructions verbales ou écrites données par ses utilisateurs et répond à leurs requêtes. Les résultats renvoyés sont individualisés. Technologie d'intelligence artificielle achetée par Apple en 2010, puis intégrée par la société américaine et qualifiée d'assistant personnel intelligent, elle a été présentée à la presse le 4 octobre 2011.
Avec le boom de l'intelligence artificielle (IA), Apple a promis d'améliorer les fonctionnalités IA de ces produits. Mais les récents développements autour de lIA intégrée dans les produits Apple, notamment Siri, soulèvent des questions sur la capacité de lentreprise à tenir ses promesses en matière dinnovation technologique. Alors quApple avait mis en avant des fonctionnalités dIA avancées comme un argument clé pour ses nouveaux produits, le retard dans leur déploiement a non seulement impacté la confiance des investisseurs, mais aussi le moral de léquipe en charge de Siri.
Selon des rapports internes de mars 2025, le directeur de la division Siri, Robby Walker, a reconnu léchec de léquipe à respecter les délais, qualifiant la situation de « moche » et admettant que les employés se sentaient frustrés et embarrassés. Ce sentiment est dautant plus exacerbé par le fait que les campagnes marketing dApple avaient déjà mis en avant des fonctionnalités qui ne sont toujours pas disponibles, créant un décalage entre les attentes des utilisateurs et la réalité.
Puis en juin 2025, lorsque le Wall Street Journal a demandé pourquoi Apple, avec tous ses ingénieurs et ses ressources financières, n'arrivait pas à rendre cette technologie suffisamment performante pour la commercialiser, la société n'a pas admis être à la traîne dans la course à l'IA. Au contraire, Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple, a souligné que l'IA était une nouvelle technologie, que Apple considérait davantage comme une « vague de transformation à long terme » qui allait avoir un impact sur l'industrie et la société pendant des décennies. « Il n'y a pas lieu de se précipiter pour lancer des fonctionnalités inadaptées et un produit inadéquat juste pour être le premier », a fait remarquer Craig Federighi.
Dans ce contexte, Apple a accepté de verser à certains acheteurs d'iPhone un montant total de 250 millions de dollars pour mettre fin à un procès accusant la société d'avoir induit le public en erreur au sujet des nouvelles fonctionnalités et capacités d'intelligence artificielle (IA). Dans un accord déposé devant la cour fédérale de Californie, Apple n'a reconnu aucune faute, mais a accepté un accord qui résoudra les plaintes dans le cadre d'un important recours collectif déposé l'année dernière.
Ce recours accusait Apple de publicité mensongère concernant les fonctionnalités dIA de liPhone, que la société a baptisées « Apple Intelligence », notamment une amélioration de son assistant vocal Siri. Apple versera entre 25 et 95 dollars aux personnes aux États-Unis ayant acheté un iPhone 15 ou un iPhone 16 entre juin 2024 et mars 2025. Une porte-parole d'Apple a déclaré que le procès portait sur « la disponibilité de deux fonctionnalités supplémentaires » parmi une gamme de nombreuses fonctionnalités lancées dans le cadre du déploiement d'Apple Intelligence. « Nous avons réglé cette affaire afin de rester concentrés sur ce que nous faisons le mieux : offrir les produits et services les plus innovants à nos utilisateurs », a-t-elle déclaré.
Dans une plainte révisée déposée au nom du groupe consolidé dacheteurs diPhone, les avocats ont affirmé que le marketing dApple autour des nouvelles fonctionnalités dIA constituait de la publicité mensongère. « Apple a fait la promotion de capacités dIA qui nexistaient pas à lépoque, nexistent pas aujourdhui et nexisteront pas avant deux ans ou plus, voire jamais, tout en les présentant comme une innovation révolutionnaire », ont écrit les avocats. Ils ont ajouté quApple avait lancé cette campagne autour de lIA spécifiquement dans le but de rattraper son retard dans la course des géants de la tech aux nouvelles technologies, menée par de nouvelles entreprises comme OpenAI et Anthropic.
Le PDG sortant, Tim Cook, a été critiqué au fil des ans pour ne pas être assez innovant avec les produits Apple. Mais la promotion dApple Intelligence comme étant capable doffrir aux clients iPhone une nouvelle version améliorée de Siri, qui la transformerait dune « interface vocale limitée en un assistant IA personnel à part entière », aurait été mensongère. « LiPhone 16 a été livré aux consommateurs sans « Apple Intelligence », et le Siri amélioré nest jamais arrivé », ont écrit les avocats.
En novembre 2025, un rapport a révélé qu'Apple serait en train de remanier son assistant vocal Siri en y intégrant une version personnalisée de l'IA Gemini de Google, dans le but de réduire l'écart avec ses concurrents et de rendre l'assistant d'Apple plus utile. Prévue pour 2026, cette refonte améliorera les capacités de Siri, en offrant une recherche web basée sur l'IA et des entrées multimodales. Cette initiative souligne l'évolution d'Apple vers des partenariats externes en matière d'IA, conciliant les préoccupations en matière de confidentialité et le besoin de technologies plus avancées et plus rentables dans le paysage concurrentiel de l'IA.
Source : Accord concernant Siri d'Apple
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