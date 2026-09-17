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Votre ordinateur sous macOS ou Windows risque de requérir votre âge d'ici 2027. La connexion pourrait nécessiter une reconnaissance faciale ou une pièce d'identité officielle comme requis par de nouvelles lois

Le , par Patrick Ruiz
7 commentaires

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16  0 
Le paysage législatif mondial s'est durci pour forcer les constructeurs d'appareils et éditeurs de systèmes d'exploitation à collecter et à transmettre des signaux d'âge natifs. Lobjectif (qui est similaire à celui poursuivi dans le cas des tentatives de casser le chiffrement ou dintroduire des portes dérobées dans les dispositifs de chiffrement) est de protéger les enfants contre les abus en ligne.


Quel est létat global des lois de vérification dâge au niveau du système dexploitation ?

Plusieurs régions du monde imposent désormais aux fournisseurs de systèmes d'exploitation (Apple, Microsoft, Google) de centraliser l'âge des utilisateurs :

  • États-Unis (niveau étatique) : Trois États mènent la marche. La Californie a adopté le Digital Age Assurance Act (AB 1043) (effet au 1er janvier 2027). L'Illinois a signé le Children's Online Social Media Safety Act (HB5511) (effet en 2028), suivi de près par le Colorado (SB26-051). Ces lois exigent que l'OS transmette un signal de "tranche d'âge" aux applications sans révéler la date de naissance exacte.
  • États-Unis (niveau fédéral) : Le projet de loi bipartisan Parents Decide Act (H.R.8250) est en cours de discussion pour imposer cette vérification à l'échelle nationale dès la configuration de tout nouvel appareil.
  • Union européenne : Bien que l'UE s'appuie principalement sur le Digital Services Act (DSA) pour contraindre les plateformes, elle déploie des standards d'interopérabilité (eIDAS) pour que les systèmes dexploitation intègrent de façon native des portefeuilles d'identité numérique.
  • L'Australie et le Royaume-Uni imposent quant à eux des mandats de résultats stricts qui poussent indirectement Apple et Google à standardiser ces contrôles au niveau des comptes de systèmes dexploitation.


Les dispositifs technologiques envisagés suggèrent que les utilisateurs pourraient être soumis à la reconnaissance faciale ou à la fourniture dun scan de pièces didentité officielle

Pour répondre à ces obligations sans saturer l'expérience utilisateur, les géants de la tech déploient des architectures spécifiques :

 Les API de vérification d'âge : Microsoft, Apple et Google ont développé des interfaces de programmation (comme l'Age API de Microsoft lancée en septembre 2026). L'OS valide l'âge une seule fois, puis transmet via un "handshake" chiffré un simple jeton ou signal de tranche d'âge (ex: "Moins de 13 ans", "13-16 ans", "Plus de 18 ans") aux applications et sites Web sans divulguer l'identité réelle.
 Les portefeuilles d'identité numérique : Intégration des cartes d'identité étatiques ou permis de conduire directement dans Apple Wallet ou Google Wallet, permettant une vérification cryptographique instantanée au niveau du système.
 L'estimation biométrique de l'âge : Utilisation des caméras frontales au démarrage de l'OS ou de l'appareil (FaceID/solutions tierces comme Yoti) pour analyser les traits du visage et estimer l'âge par IA sans stockage de données personnelles. Cette méthode a été validée par des régulateurs comme l'Ofcom au Royaume-Uni.


Cest lavenir dInternet qui se joue et à ce propos une question qui fait surface est celle de savoir si la vérification dâge est lapproche idoine pour la protection des enfants en ligne

Une liste non exhaustive dinconvénients ramène avec acuité la question sur la table :

  • Un système dans lequel les utilisateurs sont contraints de fournir leurs informations personnelles introduit dimportants risques de vol et dusurpation didentité ; Illustration avec la fuite de 20 Go de données personnelles sur des modèles de webcam pornos. Des noms et copies numérisées de passeports avaient été divulgués, parmi lesquels ceux de Français. Que dire du vol des données personnelles denviron 1,4 million de personnes qui ont effectué un test de dépistage de la Covid-19 en Île de France à mi-parcours de lannée 2020 ?
  • Une fois qu'un système d'identification numérique avec des contrôles en ligne comme celui voulu par les gouvernements est en place, son usage peur être étendu sans difficultés. Les gouvernements peuvent commencer à exiger des sites qu'ils vérifient des détails autres que l'âge, car le système est déjà en place. Les services de streaming pourraient commencer à vérifier la localisation sur la base de l'adresse sur leur carte d'identité numérique, ce qui empêcherait les gens d'utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques, par exemple.
  • Un système de vérification de lâge sur Internet pourrait donc constituer le socle dune « architecture de loppression. » « Croyez-vous vraiment que lorsque la première vague, la deuxième vague, la 16e vague du coronavirus sera oubliée depuis longtemps, ces ensembles de données ne seront pas conservés ? Peu importe comment il est utilisé, ce qui est construit est larchitecture de loppression », avertissait Snowden à propos des développements autour de la pandémie de coronavirus.

En gros, la protection des enfants en ligne au travers de la vérification dâge vient avec linconvénient évident de la mise à mal des droits fondamentales dont celui à la vie privée. La question revient avec emphase : Faut-il sacrifier la vie privée pour préserver lordre public ?

Et vous ?

Quel est votre avis sur cet état des lieux en matière de lois de vérification dâge au niveau du système dexploitation ? Est-il souhaitable de voir la vérification dâge simposer par la voie légale au niveau de cette couche applicative ? Cet état de choses relève-t-il de linéluctable ?
Partagez-vous les avis selon lesquels ces lois sont des signaux que lon sachemine lentement mais sûrement vers un Internet piloté sur le modèle chinois ?

Voir aussi :

L'application de vérification de l'âge de l'UE fait l'objet de critiques en raison de sa dépendance à Google, l'utilisation de l'API Play Integrity soulève un débat sur la souveraineté numérique de l'UE

Le groupe qui milite en faveur de l'obligation de vérification de l'âge pour l'IA s'avère être discrètement soutenu par OpenAI, qui est à l'origine de la coalition « Parents & Kids Safe AI »

Google utilisera l'apprentissage automatique pour estimer l'âge d'un utilisateur à partir de son historique de navigation et d'autres données, mais ces informations peuvent ne pas refléter son âge réel
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7 commentaires
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totozor
Avatar de totozor
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 7:23
Citation Envoyé par TotoParis Voir le message
...
Je ne vois pas le rapport
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TotoParis
Avatar de TotoParis
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 20:53
Et pendant ce temps, 20 000 enfants de l'ASE sont vendus par des réseaux de proxénétisme via un site web connu en France, avec un ministre de la Justice aux abonnés absents.

https://www.lechorepublicain.fr/auxe...etes_15043809/

À trois reprises en 2025, ladolescente suivie par l'aide sociale à l'enfance (ASE) sest volatilisée. À Marseille, Paris, Auxerre. Enfermée dans des Airbnb, elle a été livrée à des hommes. Il a fallu labnégation de sa mère et dun avocat pour quelle réchappe de réseaux de proxénétisme. Une jeune femme, suspectée de lavoir exploitée, sera jugée jeudi 10 septembre à Auxerre.
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halaster08
Avatar de halaster08
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 8:15
Citation Envoyé par totozor Voir le message
Je ne vois pas le rapport
Je pense qu'il veut dire qu'on nous vends cette merde sous le prétexte de protéger les enfants, alors qu'en même temps on ne fait strictement rien pour des problèmes concret qui touchent les enfants les plus défavorisés
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