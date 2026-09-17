Votre ordinateur sous macOS ou Windows risque de requérir votre âge d'ici 2027. La connexion pourrait nécessiter une reconnaissance faciale ou une pièce d'identité officielle comme requis par de nouvelles lois

Quel est létat global des lois de vérification dâge au niveau du système dexploitation ?
Plusieurs régions du monde imposent désormais aux fournisseurs de systèmes d'exploitation (Apple, Microsoft, Google) de centraliser l'âge des utilisateurs :
- États-Unis (niveau étatique) : Trois États mènent la marche. La Californie a adopté le Digital Age Assurance Act (AB 1043) (effet au 1er janvier 2027). L'Illinois a signé le Children's Online Social Media Safety Act (HB5511) (effet en 2028), suivi de près par le Colorado (SB26-051). Ces lois exigent que l'OS transmette un signal de "tranche d'âge" aux applications sans révéler la date de naissance exacte.
- États-Unis (niveau fédéral) : Le projet de loi bipartisan Parents Decide Act (H.R.8250) est en cours de discussion pour imposer cette vérification à l'échelle nationale dès la configuration de tout nouvel appareil.
- Union européenne : Bien que l'UE s'appuie principalement sur le Digital Services Act (DSA) pour contraindre les plateformes, elle déploie des standards d'interopérabilité (eIDAS) pour que les systèmes dexploitation intègrent de façon native des portefeuilles d'identité numérique.
- L'Australie et le Royaume-Uni imposent quant à eux des mandats de résultats stricts qui poussent indirectement Apple et Google à standardiser ces contrôles au niveau des comptes de systèmes dexploitation.
Les dispositifs technologiques envisagés suggèrent que les utilisateurs pourraient être soumis à la reconnaissance faciale ou à la fourniture dun scan de pièces didentité officielle
We Have the Full Text for the Federal OS Age Verification Bill— The Lunduke Journal (@LundukeJournal) April 16, 2026
The details of HR 8250 are even worse than we thought.
Plus: Who, really, is behind these Operating System Age Verification laws? pic.twitter.com/FhYUn5ZsQ8
Pour répondre à ces obligations sans saturer l'expérience utilisateur, les géants de la tech déploient des architectures spécifiques :
Les API de vérification d'âge : Microsoft, Apple et Google ont développé des interfaces de programmation (comme l'Age API de Microsoft lancée en septembre 2026). L'OS valide l'âge une seule fois, puis transmet via un "handshake" chiffré un simple jeton ou signal de tranche d'âge (ex: "Moins de 13 ans", "13-16 ans", "Plus de 18 ans") aux applications et sites Web sans divulguer l'identité réelle.
Les portefeuilles d'identité numérique : Intégration des cartes d'identité étatiques ou permis de conduire directement dans Apple Wallet ou Google Wallet, permettant une vérification cryptographique instantanée au niveau du système.
L'estimation biométrique de l'âge : Utilisation des caméras frontales au démarrage de l'OS ou de l'appareil (FaceID/solutions tierces comme Yoti) pour analyser les traits du visage et estimer l'âge par IA sans stockage de données personnelles. Cette méthode a été validée par des régulateurs comme l'Ofcom au Royaume-Uni.
Cest lavenir dInternet qui se joue et à ce propos une question qui fait surface est celle de savoir si la vérification dâge est lapproche idoine pour la protection des enfants en ligne
Une liste non exhaustive dinconvénients ramène avec acuité la question sur la table :
- Un système dans lequel les utilisateurs sont contraints de fournir leurs informations personnelles introduit dimportants risques de vol et dusurpation didentité ; Illustration avec la fuite de 20 Go de données personnelles sur des modèles de webcam pornos. Des noms et copies numérisées de passeports avaient été divulgués, parmi lesquels ceux de Français. Que dire du vol des données personnelles denviron 1,4 million de personnes qui ont effectué un test de dépistage de la Covid-19 en Île de France à mi-parcours de lannée 2020 ?
- Une fois qu'un système d'identification numérique avec des contrôles en ligne comme celui voulu par les gouvernements est en place, son usage peur être étendu sans difficultés. Les gouvernements peuvent commencer à exiger des sites qu'ils vérifient des détails autres que l'âge, car le système est déjà en place. Les services de streaming pourraient commencer à vérifier la localisation sur la base de l'adresse sur leur carte d'identité numérique, ce qui empêcherait les gens d'utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques, par exemple.
- Un système de vérification de lâge sur Internet pourrait donc constituer le socle dune « architecture de loppression. » « Croyez-vous vraiment que lorsque la première vague, la deuxième vague, la 16e vague du coronavirus sera oubliée depuis longtemps, ces ensembles de données ne seront pas conservés ? Peu importe comment il est utilisé, ce qui est construit est larchitecture de loppression », avertissait Snowden à propos des développements autour de la pandémie de coronavirus.
En gros, la protection des enfants en ligne au travers de la vérification dâge vient avec linconvénient évident de la mise à mal des droits fondamentales dont celui à la vie privée. La question revient avec emphase : Faut-il sacrifier la vie privée pour préserver lordre public ?
Et vous ?
Quel est votre avis sur cet état des lieux en matière de lois de vérification dâge au niveau du système dexploitation ? Est-il souhaitable de voir la vérification dâge simposer par la voie légale au niveau de cette couche applicative ? Cet état de choses relève-t-il de linéluctable ?
Partagez-vous les avis selon lesquels ces lois sont des signaux que lon sachemine lentement mais sûrement vers un Internet piloté sur le modèle chinois ?
Voir aussi :
L'application de vérification de l'âge de l'UE fait l'objet de critiques en raison de sa dépendance à Google, l'utilisation de l'API Play Integrity soulève un débat sur la souveraineté numérique de l'UE
Le groupe qui milite en faveur de l'obligation de vérification de l'âge pour l'IA s'avère être discrètement soutenu par OpenAI, qui est à l'origine de la coalition « Parents & Kids Safe AI »
Google utilisera l'apprentissage automatique pour estimer l'âge d'un utilisateur à partir de son historique de navigation et d'autres données, mais ces informations peuvent ne pas refléter son âge réel
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