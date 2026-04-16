H.R. 8250 : Le Congrès américain veut imposer la vérification d'âge à tous les OS, Linux compris. Certains accuse le lobbying de Meta pour transférer sa responsabilité juridique sur les fournisseurs d'OS

L'empilement législatif : du niveau étatique au niveau fédéral

La mécanique concrète : une API d'âge intégrée à l'OS

L'Electronic Frontier Foundation : un système de surveillance qui se déguise

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Déposé le 13 avril 2026, H.R. 8250 a été introduit par le représentant démocrate Josh Gottheimer (New Jersey) et la républicaine Elise Stefanik (New York), et renvoyé à la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre. Le texte officiel du projet n'était pas encore rendu public au moment de sa présentation, ce qui n'a pas empêché une couverture immédiate et des réactions en cascade dans la communauté technique.Gottheimer a présenté cette initiative sous le nom de « Parents Decide Act », la décrivant comme une législation bipartisane de bon sens destinée à renforcer les protections en ligne pour les enfants et à donner aux parents un plus grand contrôle sur ce à quoi leurs enfants accèdent depuis leurs téléphones, tablettes et autres appareils. Parmi les mesures annoncées : obliger les développeurs d'OS à vérifier l'âge des utilisateurs lors de la configuration d'un appareil, permettre aux parents de fixer des contrôles de contenu adaptés à l'âge depuis le départ, et s'assurer que ces paramètres circulent de façon sécurisée vers les applications et plateformes d'intelligence artificielle.Gottheimer a également souligné que les enfants peuvent actuellement contourner les restrictions en saisissant simplement une fausse date de naissance pour accéder à des applications qui ne leur sont pas destinées, comme TikTok ou YouTube avant leur treizième anniversaire.H.R. 8250 ne surgit pas du vide. Il s'inscrit dans une tendance législative émergente : le Colorado a adopté SB26-051, qui oblige les OS à collecter des informations sur l'âge lors de la configuration des comptes et à fournir des signaux relatifs à l'âge aux applications. La Californie, quant à elle, a adopté AB 1043, qui impose des systèmes de segmentation par tranche d'âge aux systèmes d'exploitation et aux boutiques d'applications, avec une entrée en vigueur prévue en janvier 2027.En 2025, la moitié des États américains ont rendu la vérification d'âge obligatoire pour accéder à des contenus pour adultes ou à des plateformes de réseaux sociaux, et neuf États ont vu leurs lois entrer en vigueur au cours de la seule année 2025, avec d'autres à venir en 2026.H.R. 8250 franchit une étape supplémentaire : là où les lois étatiques créaient des mosaïques d'obligations complexes pour les entreprises opérant dans plusieurs États, un texte fédéral pourrait établir un cadre unifié au niveau national. Bien que le projet en soit à ses débuts et qu'il puisse être modifié ou ne jamais aboutir, son dépôt signale que la pression en faveur de la vérification d'âge a désormais atteint le Congrès et cible directement les systèmes d'exploitation.Concrètement, le dispositif envisagé fonctionne ainsi : les applications et sites web interrogeraient le système d'exploitation pour obtenir des informations sur la tranche d'âge de l'utilisateur courant. En l'absence de signal d'âge fourni par l'OS, les applications basculent automatiquement vers les paramètres les plus restrictifs, traitant l'utilisateur comme un enfant quel que soit son âge réel.System76, un fabricant spécialisé dans les machines Linux, a averti que les distributions Linux qui ne fournissent pas de signal de tranche d'âge produiront un internet bridé. Les petites distributions open source, qui ne disposent pas des ressources des grands éditeurs, se retrouveraient face à des charges de mise en conformité potentiellement insurmontables et exposées à des amendes pouvant atteindre 7 500 dollars par infraction.Cette architecture soulève une question technique fondamentale : qu'est-ce qu'un « fournisseur de système d'exploitation » au sens de la loi ? S'agit-il uniquement d'Apple, Microsoft ou Google ? Ou bien d'un mainteneur bénévole d'une distribution Debian ? La réponse conditionnera entièrement la portée pratique du texte.La principale organisation de défense des libertés numériques aux États-Unis n'a pas tardé à se positionner. L'EFF soutient qu'AB 1043 (et par extension les textes qui s'en inspirent) impose aux OS et aux boutiques d'applications de créer des systèmes de segmentation par tranche d'âge qui segmentent leurs utilisateurs en fonction de leur âge, et que les charges ainsi créées pèsent particulièrement lourdement sur les développeurs qui ne travaillent pas dans de grandes entreprises bien dotées, notamment ceux qui développent des logiciels libres.L'EFF estime que le résultat est une recette pour la censure : les applications et les développeurs de logiciels pour systèmes d'exploitation pourraient interpréter ces lois et leur application potentielle par les procureurs généraux comme une obligation d'exclure les utilisateurs qui se déclarent mineurs, même si ces derniers ont constitutionnellement le droit d'accéder...