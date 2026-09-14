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Je suis assez daccord avec David,Certains métiers sont remplacés par l'IA. Mais c'est aussi un prétexte pour licencier. Les licenciement auraient eu lieu même sans l'IA, l'IA étant le prétexte et/ou l'occasion. De nouveaux métiers se créent ou vont se créer aussi avec l'IA, mais il y aura plus de débauche (dans le sens travail) que d'embauche.Mais si effectivement les futurs salariés ne peuvent pas bosser sans l'IA, pourquoi je les embaucherai ? je peux moi-même utiliser l'IA ou au moins partiellement donc embaucher moins. Quel est la valeur ajoutée du salarié ? c'est la question que se poseront les employeurs.L'IA c'est comme pour les cols blancs la même chose que les robots pour les cols bleus. Ca va engendrer des licenciements, probablement une moindre pénibilité au travail donc une meilleure productivité (qui sera exigée), mais aussi certainement des laissés pour compte. C'est le cas dans certains secteurs, chez Oracle par exemple. Reste à voir l'impact général dans tous les secteurs d'activitéJe mets ici de coté la problématique de la bulle IA et le sujet d'actu "l'IA va nous tuer" qui sont un autre sujet vaste, d'actu, et inquiétant.L'IA c'est à la fois génial et très problématique.