Depuis ladoption de la loi sur lintelligence artificielle (IA) par lUnion européenne, les plus grandes entreprises technologiques du monde ont intensifié leurs efforts pour influencer et atténuer les réglementations strictes prévues par cette législation historique : Amazon, Google, Meta et d'autres craignent que des réglementations trop strictes nentravent linnovation et nentraînent des amendes de plusieurs milliards de dollars. Les entreprises estiment que des exigences trop lourdes en matière de transparence et de documentation pourraient ralentir le développement de nouvelles technologies et augmenter les coûts de conformité.
En novembre 2025, ces efforts ont porté leurs fruits. Dans un revirement surprenant, l'Union européenne était revenu sur ses ambitieuses réglementations en matière d'IA, cédant aux pressions des géants de la technologie et aux changements géopolitiques. Quelques mois seulement après que la loi historique sur l'IA ait été saluée comme une norme mondiale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle, la Commission européenne a proposé des reports et des assouplissements qui pourraient repousser son application complète à 2027. Une décision qui reflétait la crainte croissante que des règles strictes étouffent l'innovation et laissent l'Europe à la traîne derrière les États-Unis et la Chine dans la course à l'IA.
Dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), l'expression « modèle frontière » (ou « modèle de pointe ») désigne un modèle de fondation à la pointe des capacités techniques actuelles de l'IA. En tant que modèles de fondation, les modèles frontière sont entraînés en amont sur de très grandes quantités de données et adaptables à de nombreuses tâches en aval. Les modèles frontière, situés à la pointe des capacités du moment, présentent de nouveaux usages et risques intrinsèques. Certains tests ont mis en avant des comportements de désalignement ou de mensonge. De nombreux acteurs et experts du domaine évoquent aussi un risque existentiel posé par l'intelligence artificielle.
Après des années de négociations et dajustements réglementaires, lUnion européenne se verra désormais dotée de nouveaux pouvoirs étendus pour réglementer les grands modèles dIA à usage général ces systèmes dIA polyvalents et invisibles qui alimentent les chatbots, les générateurs dimages et les outils dentreprise, cest-à-dire les moyens par lesquels la plupart des gens interagissent avec lIA.
À partir du 2 août, la Commission pourra exiger des informations auprès des fournisseurs de modèles, mener des évaluations de sécurité, ordonner des mesures correctives, retirer des modèles du marché de lUE et même infliger des amendes pouvant atteindre 3 % du chiffre daffaires annuel total. Ce nouveau mandat placera lUE à lavant-garde mondiale de la réglementation en matière de sécurité de lIA.
Lefficacité réelle de ces pouvoirs dépendra dune seule question : la Commission sera-t-elle disposée, et capable, de les utiliser ?
Une application rigoureuse de la réglementation montrerait que Bruxelles est prête à faire respecter ses règles en matière dIA, même si cela devait créer des tensions avec les États-Unis ou la Chine, où sont implantés la plupart des principaux fournisseurs de modèles. À linverse, toute hésitation renforcerait la critique selon laquelle lUE est bien plus douée pour rédiger des lois que pour obliger les grandes entreprises à les respecter.
« Lapplication de la loi dépend de la volonté, au niveau politique, de la faire respecter et de la prendre au sérieux », a déclaré Risto Uuk, responsable de la politique européenne et de la recherche au Future of Life Institute. « De nombreuses parties prenantes observent la situation et espèrent que ces mesures seront fermes dès le premier jour. » Le lancement du 2 août est le fruit de plusieurs années de préparation.
Pendant une grande partie de lannée 2026, lUE sest employée à simplifier son cadre réglementaire numérique, y compris la loi européenne sur lIA. Ce processus a abouti en mai, lorsque les législateurs ont convenu de reporter les règles régissant les systèmes dIA à haut risque et dexclure purement et simplement les applications industrielles de son champ dapplication. Mais ils nont pas modifié le calendrier concernant les modèles dIA à usage général une victoire majeure pour les défenseurs de la sécurité de lIA qui soutenaient que la réglementation des segments les plus importants, les plus riches et les plus dangereux de lécosystème de lIA ne pouvait pas attendre.
Les règles visent les fournisseurs des plus grands modèles dIA à usage général plutôt que les entreprises qui déploient ces modèles en aval une distinction importante, selon Uuk. Le seuil à partir duquel les modèles sont considérés comme présentant un risque systémique est si élevé que seules une poignée dentreprises, telles que les américaines OpenAI, Anthropic, Meta, Alphabet et xAI, ainsi que les chinoises Alibaba, ByteDance et Z.ai, devraient entrer dans le champ dapplication de la loi. La société française Mistral est le seul fournisseur de modèles européen qui devrait être soumis à cette loi.
Les obligations prévues par la loi sur lIA pour les modèles les plus grands et les plus puissants sont régies par larticle 55 de ladite loi, qui impose aux entreprises de réaliser des évaluations de pointe de leurs modèles, dévaluer et datténuer les risques systémiques, de signaler les incidents de sécurité graves et de garantir une protection appropriée en matière de cybersécurité.
Une grande partie de linfrastructure nécessaire à lapplication de la réglementation serait déjà prête
Le bureau chargé de lIA a déjà mis en place une grande partie de linfrastructure nécessaire à lapplication de la réglementation. Lannée dernière, il a publié le Code de bonnes pratiques en collaboration avec les acteurs du secteur et des experts externes, émis des lignes directrices à lintention des fournisseurs de modèles, créé un forum consultatif sur la loi relative à lIA afin de faciliter la mise en uvre de la réglementation, établi des partenariats avec des évaluateurs externes indépendants tels que FAR.AI et Epoch AI, et lancé un appel doffres pour obtenir un soutien technique supplémentaire en matière de sécurité des modèles. Selon Uuk, lensemble de ces préparatifs place lUE et les fournisseurs de modèles en position de force à lapproche du 2 août.
Toutefois, cela constituera également un test de la volonté de la Commission de contrôler certaines des entreprises les plus valorisées au monde, dont la plupart sont basées aux États-Unis ou en Chine. Il a fallu des années de pression de la part du Parlement européen, de dirigeants nationaux comme le président français Emmanuel Macron et dorganisations extérieures avant que la Commission ne commence à appliquer de manière rigoureuse la loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques (DMA), selon Jimmy Farrell, responsable de la politique de lUE en matière dIA chez Pour Demain, et Mehmet Onur Cevik, analyste des politiques dIA au Centre for Future Generations.
« Je mattends à des similitudes entre ce qui sest passé avec la DSA et la DMA et ce qui se passera avec la loi sur lIA », a déclaré Cevik. « Ces grandes entreprises comme X, Meta et Alphabet ont déjà fait lobjet de mesures coercitives de la part de lUE. »
Le Bureau de lIA pourrait également ne pas disposer deffectifs suffisants pour faire respecter la loi. Un rapport publié en février estimait que lunité chargée de superviser lIA à usage général aurait besoin de 160 collaborateurs dici 2030. En juillet, il en comptait environ 40, selon Farrell. Le rapport a fait valoir que lOffice de lIA avait besoin de plus de souplesse administrative, de salaires compétitifs et dun recrutement accéléré pour attirer davantage de talents, à linstar du modèle de recrutement utilisé par lAI Security Institute au Royaume-Uni.
Les premières mesures coercitives de lOffice de lIA ne devraient pas donner lieu à des amendes colossales. Il commencera plus probablement par des demandes dinformations, un dialogue structuré avec les fournisseurs de modèles et des évaluations indépendantes. À terme, cependant, Bruxelles a le pouvoir dexclure des fournisseurs du marché de lUE et dinfliger des amendes pouvant sélever à des centaines de millions. « Retirer votre modèle du marché est la mesure la plus extrême », a déclaré Farrell, soulignant que le coût de la mise en conformité pour les plus grandes entreprises est minime par rapport à la valeur que représente laccès au marché européen.
Les mois à venir révéleront exactement sur quoi lOffice de lIA concentrera son attention
Selon Uuk, les entreprises qui ont refusé de signer le code de bonnes pratiques pourraient faire lobjet dune surveillance accrue. Parmi celles-ci figurent des fournisseurs de modèles basés aux États-Unis, tels que Meta, qui a refusé de signer lintégralité du code, et xAI, qui na pas signé les chapitres relatifs à la transparence et au droit dauteur. Les fournisseurs de modèles chinois ont également refusé de signer.
Mais lOffice de lIA pourrait surveiller de très près les entreprises dotées des « capacités ayant le plus grand impact » et qui « savèrent dangereuses », a déclaré Farrell. Il sagit notamment des modèles dOpenAI et dAnthropic qui, ces derniers mois, ont suscité des inquiétudes concernant lémergence de capacités cybernétiques et la perte de contrôle humain. En mai, le modèle Mythos dAnthropic a été retiré du marché en raison dinquiétudes concernant des capacités cyberoffensives, et en juillet, les derniers modèles dOpenAI ont piraté de manière autonome les serveurs de la célèbre plateforme dIA Hugging Face.
« Il ne sagit pas tant dappliquer la loi pour le simple plaisir de lappliquer, mais plutôt datteindre les objectifs de la loi sur lIA avec des ressources limitées », a déclaré Farrell. « Dans ce cas précis, cela signifie réduire les risques liés à la cybersécurité et à la perte de contrôle, deux problèmes qui ont récemment fait lobjet dune grande médiatisation. » Les développeurs européens ont peu de chances déchapper totalement à la surveillance. Lindice de sécurité de lIA publié à lété 2026 par The Future of Life a attribué des notes insuffisantes à la société américaine xAI et à la société française Mistral, ce qui laisse entendre quelles pourraient ne pas être en conformité avec des dispositions clés de la loi sur lIA.
Selon Cevik, le succès de lOffice de lIA dépendra de sa capacité à éviter toute politisation, à donner la priorité aux risques de sécurité les plus importants et à sadapter aux évolutions technologiques rapides. « LOffice de lIA a une tâche colossale devant lui : à la fois répondre aux besoins émergents et démontrer que les solutions quil propose sont efficaces et fonctionnent bien. »
LEurope aborde également cette nouvelle phase avec un soutien international plus important que par le passé. Aux États-Unis, des États tels que lIllinois, New York et la Californie mettent en place leurs propres réglementations de pointe en matière dIA, tandis que le président chinois Xi Jinping a déclaré en juillet quil souhaitait que son pays joue un rôle de premier plan dans la gouvernance mondiale de lIA. « LEurope ne devrait pas se sentir totalement seule dans cette démarche », a déclaré Uuk. « Le vent géopolitique tourne en faveur dune réglementation plus stricte de ces modèles de pointe. »
En mai 2025, Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, avertit que l'Europe n'a que deux ans pour assurer son indépendance technologique face aux États-Unis. Il estime que le continent risque de devenir un simple vassal numérique s'il ne développe pas rapidement et massivement ses propres infrastructures de calcul et d'accès à l'énergie. L'enjeu majeur réside dans la maîtrise des semiconducteurs et de la puissance de calcul, des domaines où les géants américains investissent actuellement des sommes colossales. Pour contrer cette menace, Arthur Mensch prône une stratégie de souveraineté numérique et appelle à une réforme des marchés de capitaux européens.
Voici l'annonce de la Commission européenne :
La Commission commence à appliquer les dispositions de la loi sur lIA et les nouvelles exigences en matière de transparence à compter du 2 août
À compter du 2 août 2026, le Bureau de lIA de la Commission européenne, en collaboration avec les autorités nationales, commencera à appliquer la loi sur lintelligence artificielle (IA). À cette même date, de nouvelles règles de transparence entreront en vigueur, obligeant certains systèmes dIA à signaler aux utilisateurs lorsquils interagissent avec une IA et lorsque du contenu a été généré ou modifié par celle-ci.
En vertu de ces nouvelles règles, les chatbots et autres systèmes dIA interactifs devront indiquer aux utilisateurs quils ont affaire à une IA et non à un être humain. Les « deepfakes » (images, vidéos ou fichiers audio modifiés ou générés à laide de lIA) devront être étiquetés. Les contenus générés ou modifiés par lIA devront également comporter des marques lisibles par machine afin de faciliter leur détection.
Ces mesures visent à réduire la tromperie et la manipulation et à aider les citoyens à faire des choix éclairés. Elles définissent également des obligations plus claires pour les entreprises et leur fournissent un moyen concret de démontrer leur conformité. La Commission a publié aujourdhui une première liste de plus de 180 organisations ayant signé le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par lIA, qui met en uvre les règles relatives à la transparence de ces contenus.
Alors que lIA devient de plus en plus performante et sintègre de plus en plus dans la vie quotidienne, la loi sur lIA contribue à garantir que lIA soit développée, déployée et utilisée en toute sécurité, renforçant ainsi la confiance des citoyens et des entreprises de lensemble de lUE dans cette technologie.
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