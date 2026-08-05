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L'UE a mis en uvre de nouveaux pouvoirs lui permettant d'infliger des amendes ou d'imposer des restrictions aux modèles d'IA
Exiger des évaluations de ces modèles ou restreindre leur accès au marché européen

Le , par Alex
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Après des années de négociations et dajustements réglementaires, lUnion européenne se verra désormais dotée de nouveaux pouvoirs étendus pour réglementer les grands modèles dIA à usage général. À partir du 2 août, la Commission pourra exiger des informations auprès des fournisseurs de modèles, mener des évaluations de sécurité, ordonner des mesures correctives, retirer des modèles du marché de lUE et même infliger des amendes pouvant atteindre 3 % du chiffre daffaires annuel total. Le véritable défi sera de savoir si la Commission est disposée à les utiliser et si elle en a les moyens.

Depuis ladoption de la loi sur lintelligence artificielle (IA) par lUnion européenne, les plus grandes entreprises technologiques du monde ont intensifié leurs efforts pour influencer et atténuer les réglementations strictes prévues par cette législation historique : Amazon, Google, Meta et d'autres craignent que des réglementations trop strictes nentravent linnovation et nentraînent des amendes de plusieurs milliards de dollars. Les entreprises estiment que des exigences trop lourdes en matière de transparence et de documentation pourraient ralentir le développement de nouvelles technologies et augmenter les coûts de conformité.

En novembre 2025, ces efforts ont porté leurs fruits. Dans un revirement surprenant, l'Union européenne était revenu sur ses ambitieuses réglementations en matière d'IA, cédant aux pressions des géants de la technologie et aux changements géopolitiques. Quelques mois seulement après que la loi historique sur l'IA ait été saluée comme une norme mondiale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle, la Commission européenne a proposé des reports et des assouplissements qui pourraient repousser son application complète à 2027. Une décision qui reflétait la crainte croissante que des règles strictes étouffent l'innovation et laissent l'Europe à la traîne derrière les États-Unis et la Chine dans la course à l'IA.

Dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), l'expression « modèle frontière » (ou « modèle de pointe ») désigne un modèle de fondation à la pointe des capacités techniques actuelles de l'IA. En tant que modèles de fondation, les modèles frontière sont entraînés en amont sur de très grandes quantités de données et adaptables à de nombreuses tâches en aval. Les modèles frontière, situés à la pointe des capacités du moment, présentent de nouveaux usages et risques intrinsèques. Certains tests ont mis en avant des comportements de désalignement ou de mensonge. De nombreux acteurs et experts du domaine évoquent aussi un risque existentiel posé par l'intelligence artificielle.

Après des années de négociations et dajustements réglementaires, lUnion européenne se verra désormais dotée de nouveaux pouvoirs étendus pour réglementer les grands modèles dIA à usage général  ces systèmes dIA polyvalents et invisibles qui alimentent les chatbots, les générateurs dimages et les outils dentreprise, cest-à-dire les moyens par lesquels la plupart des gens interagissent avec lIA.

À partir du 2 août, la Commission pourra exiger des informations auprès des fournisseurs de modèles, mener des évaluations de sécurité, ordonner des mesures correctives, retirer des modèles du marché de lUE et même infliger des amendes pouvant atteindre 3 % du chiffre daffaires annuel total. Ce nouveau mandat placera lUE à lavant-garde mondiale de la réglementation en matière de sécurité de lIA.


Lefficacité réelle de ces pouvoirs dépendra dune seule question : la Commission sera-t-elle disposée, et capable, de les utiliser ?

Une application rigoureuse de la réglementation montrerait que Bruxelles est prête à faire respecter ses règles en matière dIA, même si cela devait créer des tensions avec les États-Unis ou la Chine, où sont implantés la plupart des principaux fournisseurs de modèles. À linverse, toute hésitation renforcerait la critique selon laquelle lUE est bien plus douée pour rédiger des lois que pour obliger les grandes entreprises à les respecter.

« Lapplication de la loi dépend de la volonté, au niveau politique, de la faire respecter et de la prendre au sérieux », a déclaré Risto Uuk, responsable de la politique européenne et de la recherche au Future of Life Institute. « De nombreuses parties prenantes observent la situation et espèrent que ces mesures seront fermes dès le premier jour. » Le lancement du 2 août est le fruit de plusieurs années de préparation.

Pendant une grande partie de lannée 2026, lUE sest employée à simplifier son cadre réglementaire numérique, y compris la loi européenne sur lIA. Ce processus a abouti en mai, lorsque les législateurs ont convenu de reporter les règles régissant les systèmes dIA à haut risque et dexclure purement et simplement les applications industrielles de son champ dapplication. Mais ils nont pas modifié le calendrier concernant les modèles dIA à usage général  une victoire majeure pour les défenseurs de la sécurité de lIA qui soutenaient que la réglementation des segments les plus importants, les plus riches et les plus dangereux de lécosystème de lIA ne pouvait pas attendre.

Les règles visent les fournisseurs des plus grands modèles dIA à usage général plutôt que les entreprises qui déploient ces modèles en aval  une distinction importante, selon Uuk. Le seuil à partir duquel les modèles sont considérés comme présentant un risque systémique est si élevé que seules une poignée dentreprises, telles que les américaines OpenAI, Anthropic, Meta, Alphabet et xAI, ainsi que les chinoises Alibaba, ByteDance et Z.ai, devraient entrer dans le champ dapplication de la loi. La société française Mistral est le seul fournisseur de modèles européen qui devrait être soumis à cette loi.

Les obligations prévues par la loi sur lIA pour les modèles les plus grands et les plus puissants sont régies par larticle 55 de ladite loi, qui impose aux entreprises de réaliser des évaluations de pointe de leurs modèles, dévaluer et datténuer les risques systémiques, de signaler les incidents de sécurité graves et de garantir une protection appropriée en matière de cybersécurité.

Une grande partie de linfrastructure nécessaire à lapplication de la réglementation serait déjà prête

Le bureau chargé de lIA a déjà mis en place une grande partie de linfrastructure nécessaire à lapplication de la réglementation. Lannée dernière, il a publié le Code de bonnes pratiques en collaboration avec les acteurs du secteur et des experts externes, émis des lignes directrices à lintention des fournisseurs de modèles, créé un forum consultatif sur la loi relative à lIA afin de faciliter la mise en uvre de la réglementation, établi des partenariats avec des évaluateurs externes indépendants tels que FAR.AI et Epoch AI, et lancé un appel doffres pour obtenir un soutien technique supplémentaire en matière de sécurité des modèles. Selon Uuk, lensemble de ces préparatifs place lUE et les fournisseurs de modèles en position de force à lapproche du 2 août.

Toutefois, cela constituera également un test de la volonté de la Commission de contrôler certaines des entreprises les plus valorisées au monde, dont la plupart sont basées aux États-Unis ou en Chine. Il a fallu des années de pression de la part du Parlement européen, de dirigeants nationaux comme le président français Emmanuel Macron et dorganisations extérieures avant que la Commission ne commence à appliquer de manière rigoureuse la loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques (DMA), selon Jimmy Farrell, responsable de la politique de lUE en matière dIA chez Pour Demain, et Mehmet Onur Cevik, analyste des politiques dIA au Centre for Future Generations.

« Je mattends à des similitudes entre ce qui sest passé avec la DSA et la DMA et ce qui se passera avec la loi sur lIA », a déclaré Cevik. « Ces grandes entreprises comme X, Meta et Alphabet ont déjà fait lobjet de mesures coercitives de la part de lUE. »

Le Bureau de lIA pourrait également ne pas disposer deffectifs suffisants pour faire respecter la loi. Un rapport publié en février estimait que lunité chargée de superviser lIA à usage général aurait besoin de 160 collaborateurs dici 2030. En juillet, il en comptait environ 40, selon Farrell. Le rapport a fait valoir que lOffice de lIA avait besoin de plus de souplesse administrative, de salaires compétitifs et dun recrutement accéléré pour attirer davantage de talents, à linstar du modèle de recrutement utilisé par lAI Security Institute au Royaume-Uni.

Les premières mesures coercitives de lOffice de lIA ne devraient pas donner lieu à des amendes colossales. Il commencera plus probablement par des demandes dinformations, un dialogue structuré avec les fournisseurs de modèles et des évaluations indépendantes. À terme, cependant, Bruxelles a le pouvoir dexclure des fournisseurs du marché de lUE et dinfliger des amendes pouvant sélever à des centaines de millions. « Retirer votre modèle du marché est la mesure la plus extrême », a déclaré Farrell, soulignant que le coût de la mise en conformité pour les plus grandes entreprises est minime par rapport à la valeur que représente laccès au marché européen.

Les mois à venir révéleront exactement sur quoi lOffice de lIA concentrera son attention

Selon Uuk, les entreprises qui ont refusé de signer le code de bonnes pratiques pourraient faire lobjet dune surveillance accrue. Parmi celles-ci figurent des fournisseurs de modèles basés aux États-Unis, tels que Meta, qui a refusé de signer lintégralité du code, et xAI, qui na pas signé les chapitres relatifs à la transparence et au droit dauteur. Les fournisseurs de modèles chinois ont également refusé de signer.

Mais lOffice de lIA pourrait surveiller de très près les entreprises dotées des « capacités ayant le plus grand impact » et qui « savèrent dangereuses », a déclaré Farrell. Il sagit notamment des modèles dOpenAI et dAnthropic qui, ces derniers mois, ont suscité des inquiétudes concernant lémergence de capacités cybernétiques et la perte de contrôle humain. En mai, le modèle Mythos dAnthropic a été retiré du marché en raison dinquiétudes concernant des capacités cyberoffensives, et en juillet, les derniers modèles dOpenAI ont piraté de manière autonome les serveurs de la célèbre plateforme dIA Hugging Face.

« Il ne sagit pas tant dappliquer la loi pour le simple plaisir de lappliquer, mais plutôt datteindre les objectifs de la loi sur lIA avec des ressources limitées », a déclaré Farrell. « Dans ce cas précis, cela signifie réduire les risques liés à la cybersécurité et à la perte de contrôle, deux problèmes qui ont récemment fait lobjet dune grande médiatisation. » Les développeurs européens ont peu de chances déchapper totalement à la surveillance. Lindice de sécurité de lIA publié à lété 2026 par The Future of Life a attribué des notes insuffisantes à la société américaine xAI et à la société française Mistral, ce qui laisse entendre quelles pourraient ne pas être en conformité avec des dispositions clés de la loi sur lIA.

Selon Cevik, le succès de lOffice de lIA dépendra de sa capacité à éviter toute politisation, à donner la priorité aux risques de sécurité les plus importants et à sadapter aux évolutions technologiques rapides. « LOffice de lIA a une tâche colossale devant lui : à la fois répondre aux besoins émergents et démontrer que les solutions quil propose sont efficaces et fonctionnent bien. »

LEurope aborde également cette nouvelle phase avec un soutien international plus important que par le passé. Aux États-Unis, des États tels que lIllinois, New York et la Californie mettent en place leurs propres réglementations de pointe en matière dIA, tandis que le président chinois Xi Jinping a déclaré en juillet quil souhaitait que son pays joue un rôle de premier plan dans la gouvernance mondiale de lIA. « LEurope ne devrait pas se sentir totalement seule dans cette démarche », a déclaré Uuk. « Le vent géopolitique tourne en faveur dune réglementation plus stricte de ces modèles de pointe. »

En mai 2025, Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, avertit que l'Europe n'a que deux ans pour assurer son indépendance technologique face aux États-Unis. Il estime que le continent risque de devenir un simple vassal numérique s'il ne développe pas rapidement et massivement ses propres infrastructures de calcul et d'accès à l'énergie. L'enjeu majeur réside dans la maîtrise des semiconducteurs et de la puissance de calcul, des domaines où les géants américains investissent actuellement des sommes colossales. Pour contrer cette menace, Arthur Mensch prône une stratégie de souveraineté numérique et appelle à une réforme des marchés de capitaux européens.


Voici l'annonce de la Commission européenne :

La Commission commence à appliquer les dispositions de la loi sur lIA et les nouvelles exigences en matière de transparence à compter du 2 août

À compter du 2 août 2026, le Bureau de lIA de la Commission européenne, en collaboration avec les autorités nationales, commencera à appliquer la loi sur lintelligence artificielle (IA). À cette même date, de nouvelles règles de transparence entreront en vigueur, obligeant certains systèmes dIA à signaler aux utilisateurs lorsquils interagissent avec une IA et lorsque du contenu a été généré ou modifié par celle-ci.

En vertu de ces nouvelles règles, les chatbots et autres systèmes dIA interactifs devront indiquer aux utilisateurs quils ont affaire à une IA et non à un être humain. Les « deepfakes » (images, vidéos ou fichiers audio modifiés ou générés à laide de lIA) devront être étiquetés. Les contenus générés ou modifiés par lIA devront également comporter des marques lisibles par machine afin de faciliter leur détection.

Ces mesures visent à réduire la tromperie et la manipulation et à aider les citoyens à faire des choix éclairés. Elles définissent également des obligations plus claires pour les entreprises et leur fournissent un moyen concret de démontrer leur conformité. La Commission a publié aujourdhui une première liste de plus de 180 organisations ayant signé le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par lIA, qui met en uvre les règles relatives à la transparence de ces contenus.

Alors que lIA devient de plus en plus performante et sintègre de plus en plus dans la vie quotidienne, la loi sur lIA contribue à garantir que lIA soit développée, déployée et utilisée en toute sécurité, renforçant ainsi la confiance des citoyens et des entreprises de lensemble de lUE dans cette technologie.

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