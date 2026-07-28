« Google et Reddit ne sont pas les propriétaires d'Internet », déclare un spécialiste du Web scraping après sa victoire au tribunal. Le recours au DMCA pour lutter contre le scraping est jugé « aberrant »

Google et Reddit ont entamé des poursuites judiciaires contre SerpApi, une entreprise d'extraction de données (Web scraping), en l'accusant de contourner leurs technologies anti-scraping. Ces deux géants d'Internet ont déposé chacun une plainte contre SerpApi au titre du DMCA (Digital Millennium Copyright Act), une loi américaine adoptée en 1998. Le but de ce texte est de fournir un dispositif de lutte contre les violations du droit d'auteur.
Il vise à établir une législation de la propriété intellectuelle adaptée à l'ère numérique. Reddit a été le premier à engager des poursuites en octobre, en accusant SerpApi et la startup Perplexity AI d'extraire le contenu de sa plateforme apparaissant dans les résultats de Google. Google a ensuite déposé sa propre plainte en décembre dernier, en citant explicitement l'action en justice de Reddit lorsqu'il a annoncé sa décision de poursuivre SerpApi.
Google estime que les actions d'extraction de SerpApi menacent ses accords avec les ayants droit, en particulier ceux qui lui accordent des licences pour le contenu affiché dans ses « panneaux de connaissances ». Cependant, de nombreux experts affirment que « les allégations de Google sont absurdes ».
Une stratégie juridique surprenante basée sur le droit d'auteur
Google accusait SerpApi davoir enfreint le DMCA en contournant SearchGuard, sa technologie anti-scraping, afin de collecter et de revendre des résultats de recherche. Google a allégué que le contournement mis en place par SerpApi enfreignait ses conditions dutilisation et lempêchait de tirer profit de (ou de compenser le coût) « des milliards » de recherches effectuées par des robots. Ces allégations sont toutefois largement controversées.
Auparavant, Reddit avait affirmé dans sa plainte déposée en octobre que SerpApi contournait deux niveaux de sécurité dans son activité : les contrôles propres à Reddit bloquant le scraping sur sa plateforme et les contrôles de Google bloquant le scraping du contenu de Reddit dans les résultats de recherche.
Cette stratégie est jugée très inhabituelle par les experts juridiques étant donné que les résultats de recherche de Google ne peuvent pas être protégés par le droit d'auteur. Selon Meredith Rose, experte juridique pour le groupe de défense de l'intérêt public Public Knowledge, « Google et Reddit cherchent en quelque sorte à s'emparer de n'importe quel outil disponible » face à la montée en puissance de l'extraction de données pilotée par l'IA.
Bien que la manière dont Google et Reddit utilisent le DMCA ne corresponde pas au cas dutilisation envisagé par la loi, elle précise que cela nest pas surprenant. Historiquement, le DMCA sest révélé un outil efficace pour mettre rapidement un terme aux utilisations de contenus jugées indésirables et forcer le dialogue sur les questions de licence ; y avoir recours a donc pu constituer un point de départ évident, compte tenu des objectifs de Google.
Le géant de la recherche débouté par le juge chargé de l'affaire
Les arguments inhabituels avancés par Google et Reddit au titre du DMCA ne semblent pas faire mouche. SerpApi a déposé une requête en irrecevabilité en février. La juge en chef du tribunal fédéral de district, Yvonne Gonzalez Rogers, a approuvé cette requête, et ce dès les premières étapes de la procédure engagée par Google. Cela a entraîné le rejet des deux plaintes de Google relatives au contournement des mesures techniques de protection.
Larrêt portait sur la question de savoir si SearchGuard protège une uvre protégée par le droit dauteur. Les résultats de Google sont principalement constitués dinformations publiques, mais ils incluent souvent un « Knowledge Panel » (encadré dinformations) pouvant contenir des images sous licence.
Pour les résultats ne comportant pas de contenu protégé par le droit dauteur, le tribunal a estimé que SearchGuard ne peut pas réguler laccès, car aucune uvre protégée nest en cause. Ces demandes ont été rejetées sans possibilité de modification. Quant aux résultats contenant des images sous licence, le tribunal a estimé que Google n'avait pas prouvé avoir utilisé SearchGuard avec l'autorisation des titulaires de droits, comme l'exige la loi.
Ces demandes ont été rejetées, mais avec la possibilité de les modifier, ce qui permet à Google dintenter une nouvelle action. Le tribunal a également rejeté l'argument de SerpApi selon lequel Google n'avait pas le droit d'intenter une action en justice. SerpApi estime que le DMCA ne protège que les titulaires de droits d'auteur et que, Google n'étant pas propriétaire de ses résultats de recherche, l'entreprise ne pouvait pas intenter d'action en justice.
La juge Gonzalez Rogers n'a toutefois pas suivi cet argument, précisant que la protection offerte par la loi ne se limite pas aux seuls titulaires de droits d'auteur. En somme, SerpApi remporte une victoire d'étape très importante dans cette bataille juridique. « Cela narrive pas très souvent. En fin de compte, Google na pas suffisamment précisé quels éléments protégés par le droit dauteur il cherchait à défendre », a fait remarquer Meredith Rose.
L'arrêt dans l'affaire Google n'augure rien de bon pour Reddit
Reddit devait comparaître le 23 juillet dans le cadre dune audience concernant la requête en irrecevabilité déposée par SerpApi. On ignore quelle sera la décision du tribunal dans cette affaire, mais Rose a déclaré que larrêt rendu dans laffaire Google naugure rien de bon pour Reddit, car ce dernier ne peut prétendre être le titulaire des droits dauteur ou le titulaire dune licence exclusive sur les contenus figurant dans les résultats de recherche.
« Le juge chargé de laffaire Google a déclaré : pour avoir qualité pour agir en justice en vertu du DMCA, il faut être soit le titulaire du droit dauteur, soit le titulaire dune licence exclusive, soit la personne qui déploie et fabrique la mesure technique de protection en cause », a expliqué Meredith Rose.
Reddit nest rien de tout cela. SerpApi espère que ce conflit prendra bientôt fin, affirmant que cette bataille juridique coûteuse vaut la peine dêtre menée jusquau bout pour défendre le Web ouvert. « En fin de compte, il semble que Google et Reddit tentent tous deux dutiliser le DMCA pour cloisonner l'Internet ouvert en revendiquant rétroactivement le contrôle de contenus dont ils ne sont ni les auteurs ni les propriétaires », a déclaré SerpApi.
Julien Khaleghy, PDG de SerpApi, a qualifié cette décision de victoire pour le libre accès aux données publiques, ajoutant que SerpApi soutiendra les projets qui s'appuient sur les données de recherche publiques. Cette décision précise que, dans ce cas précis, l'extraction de résultats de recherche publics ne contenant pas de contenu protégé par le droit d'auteur ne constitue pas une violation de la loi DMCA, et Google ne peut pas revenir sur ce point.
Google dispose de 21 jours pour modifier sa plainte. Pour que les allégations relatives au droit dauteur restent recevables, lentreprise devra présenter les éléments factuels que le tribunal avait précédemment jugés manquants, à commencer par lautorisation des titulaires de droits dauteur à déployer SearchGuard. La juge Gonzalez Rogers a suspendu la procédure de communication des pièces jusquà ce que Google apporte les modifications nécessaires.
Le Web scraping : une pratique controversée, mais légale et encadrée
Le scraping est une technique consistant à extraire automatiquement des données de sites Web à l'aide de robots ou de scripts. Sur le plan juridique, la jurisprudence tend globalement à confirmer sa légalité lorsqu'il porte sur des données publiquement accessibles : l'affaire hiQ contre LinkedIn avait déjà établi ce principe aux États-Unis, une position récemment renforcée par le rejet, en juillet 2026, des accusations de Google contre SerpApi fondées sur le DMCA.
Cette pratique reste toutefois encadrée par plusieurs garde-fous : le respect du fichier...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.