OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société à but lucratif dintérêt public (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, notamment la série GPT de grands modèles linguistiques. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain qui occupe depuis 2019 le poste de directeur général (PDG) de la société d'IA OpenAI. Altman a cofondé OpenAI en 2015 et en est devenu le PDG en 2019, un poste qui a fait de lui une figure de proue de l'essor de l'IA. Il a supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022. En 2023, il a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration de l'organisation pour ne pas avoir fait preuve d'une « franchise constante ». Cette décision a suscité une vive polémique parmi les employés et les investisseurs, ce qui a conduit à la réintégration d'Altman cinq jours plus tard et à la formation d'un nouveau conseil d'administration.
Récemment, Scott Winters, un ancien pasteur de Floride, a porté plainte contre OpenAI et son PDG Sam Altman devant un tribunal de San Francisco, affirmant que le chatbot ChatGPT-4o de l'entreprise lui avait fourni des conseils médicaux préjudiciables qui avaient entraîné un retard dangereux dans le traitement d'une embolie pulmonaire.
La plainte, déposée avec laide de Tech Justice Law et du Social Media Victims Law Center, allègue que Winters a passé des mois à consulter ChatGPT au sujet de symptômes tels que des vertiges et une instabilité de la tension artérielle, et que le chatbot a, à plusieurs reprises, minimisé ses inquiétudes. Au lieu de lorienter vers un médecin, le chatbot lui aurait conseillé de rester chez lui, de se reposer dans un fauteuil inclinable, et lui aurait indiqué que ce nest quaprès huit à dix épisodes supplémentaires que son état serait suffisamment grave pour justifier une consultation médicale, selon la plainte. Un médecin qui a soigné Winters a par la suite attribué lapparition des caillots sanguins en partie aux longues périodes dinactivité que ChatGPT lavait encouragé à observer, affirme la plainte.
Le 13 juillet 2025, quelques heures avant que Winters ne soit admis en soins intensifs pour ce que la plainte décrit comme une embolie pulmonaire massive, il a interrogé ChatGPT au sujet dune douleur à laine. Le chatbot lui a répondu que « Dieu na pas conçu votre corps pour quil tombe sans cesse en panne » et a qualifié ce symptôme de mineur, selon la plainte.
La plainte allègue également que ChatGPT a exploité lidentité de Winters en tant que pasteur pour renforcer sa dépendance à légard de loutil. Lorsque Winters a indiqué au chatbot que des membres de sa paroisse le pressaient de se rendre à lhôpital, celui-ci a répondu que son rétablissement à domicile était quelque chose que « la plupart des gens (y compris les membres bien intentionnés de la paroisse) ne comprennent tout simplement pas », selon la plainte. « Il sinterpose comme un clivage entre lutilisateur et son réseau social réel », a déclaré Meetali Jain, co-avocate et directrice exécutive de Tech Justice Law.
La plainte invoque huit chefs daccusation, notamment la négligence et la violation des lois californiennes sur la protection des consommateurs et la vie privée. Elle accuse OpenAI dexercer la médecine sans autorisation et de privilégier lengagement des utilisateurs au détriment de leur sécurité. Winters a perdu son poste de pasteur à la suite de sa crise médicale, indique la plainte, et doit faire face à des années de convalescence physique et psychologique.
Winters et son équipe juridique réclament des dommages-intérêts. Ils ont également demandé au tribunal de suspendre ChatGPT Health un service qui encourage les utilisateurs à télécharger des dossiers médicaux et à poser des questions sur la santé dans lattente dun examen de sécurité mené par des évaluateurs indépendants, et souhaitent que le tribunal impose des restrictions plus strictes à la capacité de ChatGPT à se prononcer sur des diagnostics ou des décisions thérapeutiques.
Drew Pusateri, porte-parole dOpenAI, a déclaré dans un communiqué que « ChatGPT nest pas un médecin et ne doit en aucun cas se substituer à des soins, un diagnostic ou un traitement médicaux ». Il a souligné que les conditions dutilisation dOpenAI mentionnent explicitement cette limitation, et a ajouté que les versions les plus récentes du modèle parvenaient mieux à identifier les situations dans lesquelles un utilisateur devrait consulter un professionnel de santé.
En novembre 2025, OpenAI est confrontée à sept nouvelles poursuites judiciaires en Californie, alléguant que son système d'IA ChatGPT aurait poussé des personnes au suicide et à des délires dangereux. Déposées par deux groupes de défense des droits, ces poursuites affirment qu'OpenAI a commercialisé GPT-4o en dépit d'avertissements internes concernant son comportement manipulateur. Les plaintes affirment qu'OpenAI a précipité la mise sur le marché de ChatGPT au détriment de la sécurité des utilisateurs. OpenAI affirme examiner les dossiers et qualifie les situations ayant conduit à ces suicides d'« incroyablement déchirantes ».
Quelques mois plus tôt, en juin 2025, les systèmes automatisés d'OpenAI ont détecté qu'une utilisatrice planifiait une fusillade de masse. L'équipe de sécurité a recommandé d'alerter la police. La direction a refusé. Huit mois plus tard, une école secondaire de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, est devenue le théâtre du pire attentat scolaire de l'histoire canadienne récente. Sept familles viennent d'attaquer OpenAI et Sam Altman en justice aux États-Unis. Ce qui s'est passé entre ces deux dates est une leçon cinglante sur ce que l'industrie de l'IA est prête à sacrifier sur l'autel de la croissance.
Plus récemment, en juin 2026, la Floride a engagé une action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman. L'État accuse OpenAI et son PDG de privilégier le profit au détriment de la sécurité, dans le cadre de la première action en justice intentée par un État contre le créateur de ChatGPT au sujet des lacunes présumées du chatbot. La plainte accuse OpenAI d'avoir aidé et encouragé des auteurs de fusillades de masse, d'avoir incité des personnes vulnérables au suicide et d'avoir rendu des enfants dépendants « d'un outil qui feint la compassion humaine pour collecter leurs données sans aucun contrôle parental ». La Floride cherche également à tenir Sam Altman personnellement responsable.
Voici pourquoi un pasteur réclame des comptes à ChatGPT :
Un pasteur réclame des comptes après que ChatGPT l'aurait dissuadé de consulter un médecin alors qu'il souffrait de caillots sanguins mettant sa vie en danger
Une plainte judiciaire allègue que ChatGPT a utilisé la foi et la confiance de Scott Winters à son détriment, en le poussant à quitter l'hôpital alors qu'il souffrait d'une embolie pulmonaire bilatérale. Tech Justice Law, le Social Media Victims Law Center et lInstitute for Law, Innovation & Technology de luniversité Temple ont déposé une plainte devant la Cour supérieure du comté de San Francisco contre OpenAI et Sam Altman au nom de Scott Winters, un ancien pasteur qui a failli mourir après avoir reçu pendant des mois des conseils médicaux erronés dans le cadre de conversations manipulatrices et coercitives avec ChatGPT-4o dOpenAI, comme le décrit la plainte.
La plainte détaille comment ChatGPT sest progressivement positionné comme une source fiable de conseils médicaux à mesure que létat de santé de Winters se détériorait. Plutôt que de linciter à consulter un médecin, ChatGPT lui a fourni des recommandations médicales inexactes et irresponsables, lincitant activement à ne pas se rendre à lhôpital et lui laissant entendre que des soins étaient inutiles, voire nocifs. Le ton flagorneur et autoritaire du modèle, associé à des messages faisant appel à lidentité religieuse de Winters, a renforcé sa dépendance à légard de loutil, la encouragé à sisoler de ses amis, de sa famille et des médecins, et a porté atteinte à son droit à la vie privée. ChatGPT a, à plusieurs reprises et avec insistance, mal diagnostiqué les symptômes de ses embolies pulmonaires naissantes une erreur qui a failli coûter la vie à Winters.
« Jai présenté pendant six semaines des symptômes graves dembolie pulmonaire que ChatGPT avait...
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