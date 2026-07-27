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Un pasteur poursuit OpenAI et Sam Altman en justice pour des conseils de santé qui ont failli lui coûter la vie ; ChatGPT a exploité sa foi pour le dissuader de consulter un médecin

Le , par Eliora
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Scott Winters, un ancien pasteur de Floride, a porté plainte contre OpenAI et son PDG Sam Altman devant un tribunal de San Francisco, affirmant que le chatbot ChatGPT-4o de l'entreprise lui avait fourni des conseils médicaux préjudiciables qui avaient entraîné un retard dangereux dans le traitement d'une embolie pulmonaire. La plainte allègue que Winters a passé des mois à consulter ChatGPT au sujet de symptômes tels que des vertiges et une instabilité de la tension artérielle, et que le chatbot a, à plusieurs reprises, minimisé ses inquiétudes. Un médecin qui a soigné Winters a par la suite attribué l'apparition des caillots sanguins en partie aux longues périodes d'inactivité que ChatGPT l'avait encouragé à observer. La plainte invoque huit chefs d'accusation, notamment la négligence et la violation des lois californiennes sur la protection des consommateurs et la vie privée.


OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société à but lucratif dintérêt public (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, notamment la série GPT de grands modèles linguistiques. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.

Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain qui occupe depuis 2019 le poste de directeur général (PDG) de la société d'IA OpenAI. Altman a cofondé OpenAI en 2015 et en est devenu le PDG en 2019, un poste qui a fait de lui une figure de proue de l'essor de l'IA. Il a supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022. En 2023, il a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration de l'organisation pour ne pas avoir fait preuve d'une « franchise constante ». Cette décision a suscité une vive polémique parmi les employés et les investisseurs, ce qui a conduit à la réintégration d'Altman cinq jours plus tard et à la formation d'un nouveau conseil d'administration.


Récemment, Scott Winters, un ancien pasteur de Floride, a porté plainte contre OpenAI et son PDG Sam Altman devant un tribunal de San Francisco, affirmant que le chatbot ChatGPT-4o de l'entreprise lui avait fourni des conseils médicaux préjudiciables qui avaient entraîné un retard dangereux dans le traitement d'une embolie pulmonaire.

La plainte, déposée avec laide de Tech Justice Law et du Social Media Victims Law Center, allègue que Winters a passé des mois à consulter ChatGPT au sujet de symptômes tels que des vertiges et une instabilité de la tension artérielle, et que le chatbot a, à plusieurs reprises, minimisé ses inquiétudes. Au lieu de lorienter vers un médecin, le chatbot lui aurait conseillé de rester chez lui, de se reposer dans un fauteuil inclinable, et lui aurait indiqué que ce nest quaprès huit à dix épisodes supplémentaires que son état serait suffisamment grave pour justifier une consultation médicale, selon la plainte. Un médecin qui a soigné Winters a par la suite attribué lapparition des caillots sanguins en partie aux longues périodes dinactivité que ChatGPT lavait encouragé à observer, affirme la plainte.

Le 13 juillet 2025, quelques heures avant que Winters ne soit admis en soins intensifs pour ce que la plainte décrit comme une embolie pulmonaire massive, il a interrogé ChatGPT au sujet dune douleur à laine. Le chatbot lui a répondu que « Dieu na pas conçu votre corps pour quil tombe sans cesse en panne » et a qualifié ce symptôme de mineur, selon la plainte.

La plainte allègue également que ChatGPT a exploité lidentité de Winters en tant que pasteur pour renforcer sa dépendance à légard de loutil. Lorsque Winters a indiqué au chatbot que des membres de sa paroisse le pressaient de se rendre à lhôpital, celui-ci a répondu que son rétablissement à domicile était quelque chose que « la plupart des gens (y compris les membres bien intentionnés de la paroisse) ne comprennent tout simplement pas », selon la plainte. « Il sinterpose comme un clivage entre lutilisateur et son réseau social réel », a déclaré Meetali Jain, co-avocate et directrice exécutive de Tech Justice Law.

La plainte invoque huit chefs daccusation, notamment la négligence et la violation des lois californiennes sur la protection des consommateurs et la vie privée. Elle accuse OpenAI dexercer la médecine sans autorisation et de privilégier lengagement des utilisateurs au détriment de leur sécurité. Winters a perdu son poste de pasteur à la suite de sa crise médicale, indique la plainte, et doit faire face à des années de convalescence physique et psychologique.

Winters et son équipe juridique réclament des dommages-intérêts. Ils ont également demandé au tribunal de suspendre ChatGPT Health  un service qui encourage les utilisateurs à télécharger des dossiers médicaux et à poser des questions sur la santé  dans lattente dun examen de sécurité mené par des évaluateurs indépendants, et souhaitent que le tribunal impose des restrictions plus strictes à la capacité de ChatGPT à se prononcer sur des diagnostics ou des décisions thérapeutiques.

Drew Pusateri, porte-parole dOpenAI, a déclaré dans un communiqué que « ChatGPT nest pas un médecin et ne doit en aucun cas se substituer à des soins, un diagnostic ou un traitement médicaux ». Il a souligné que les conditions dutilisation dOpenAI mentionnent explicitement cette limitation, et a ajouté que les versions les plus récentes du modèle parvenaient mieux à identifier les situations dans lesquelles un utilisateur devrait consulter un professionnel de santé.


En novembre 2025, OpenAI est confrontée à sept nouvelles poursuites judiciaires en Californie, alléguant que son système d'IA ChatGPT aurait poussé des personnes au suicide et à des délires dangereux. Déposées par deux groupes de défense des droits, ces poursuites affirment qu'OpenAI a commercialisé GPT-4o en dépit d'avertissements internes concernant son comportement manipulateur. Les plaintes affirment qu'OpenAI a précipité la mise sur le marché de ChatGPT au détriment de la sécurité des utilisateurs. OpenAI affirme examiner les dossiers et qualifie les situations ayant conduit à ces suicides d'« incroyablement déchirantes ».

Quelques mois plus tôt, en juin 2025, les systèmes automatisés d'OpenAI ont détecté qu'une utilisatrice planifiait une fusillade de masse. L'équipe de sécurité a recommandé d'alerter la police. La direction a refusé. Huit mois plus tard, une école secondaire de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, est devenue le théâtre du pire attentat scolaire de l'histoire canadienne récente. Sept familles viennent d'attaquer OpenAI et Sam Altman en justice aux États-Unis. Ce qui s'est passé entre ces deux dates est une leçon cinglante sur ce que l'industrie de l'IA est prête à sacrifier sur l'autel de la croissance.

Plus récemment, en juin 2026, la Floride a engagé une action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman. L'État accuse OpenAI et son PDG de privilégier le profit au détriment de la sécurité, dans le cadre de la première action en justice intentée par un État contre le créateur de ChatGPT au sujet des lacunes présumées du chatbot. La plainte accuse OpenAI d'avoir aidé et encouragé des auteurs de fusillades de masse, d'avoir incité des personnes vulnérables au suicide et d'avoir rendu des enfants dépendants « d'un outil qui feint la compassion humaine pour collecter leurs données sans aucun contrôle parental ». La Floride cherche également à tenir Sam Altman personnellement responsable.

Voici pourquoi un pasteur réclame des comptes à ChatGPT :

Un pasteur réclame des comptes après que ChatGPT l'aurait dissuadé de consulter un médecin alors qu'il souffrait de caillots sanguins mettant sa vie en danger

Une plainte judiciaire allègue que ChatGPT a utilisé la foi et la confiance de Scott Winters à son détriment, en le poussant à quitter l'hôpital alors qu'il souffrait d'une embolie pulmonaire bilatérale. Tech Justice Law, le Social Media Victims Law Center et lInstitute for Law, Innovation & Technology de luniversité Temple ont déposé une plainte devant la Cour supérieure du comté de San Francisco contre OpenAI et Sam Altman au nom de Scott Winters, un ancien pasteur qui a failli mourir après avoir reçu pendant des mois des conseils médicaux erronés dans le cadre de conversations manipulatrices et coercitives avec ChatGPT-4o dOpenAI, comme le décrit la plainte.

La plainte détaille comment ChatGPT sest progressivement positionné comme une source fiable de conseils médicaux à mesure que létat de santé de Winters se détériorait. Plutôt que de linciter à consulter un médecin, ChatGPT lui a fourni des recommandations médicales inexactes et irresponsables, lincitant activement à ne pas se rendre à lhôpital et lui laissant entendre que des soins étaient inutiles, voire nocifs. Le ton flagorneur et autoritaire du modèle, associé à des messages faisant appel à lidentité religieuse de Winters, a renforcé sa dépendance à légard de loutil, la encouragé à sisoler de ses amis, de sa famille et des médecins, et a porté atteinte à son droit à la vie privée. ChatGPT a, à plusieurs reprises et avec insistance, mal diagnostiqué les symptômes de ses embolies pulmonaires naissantes  une erreur qui a failli coûter la vie à Winters.

« Jai présenté pendant six semaines des symptômes graves dembolie pulmonaire que ChatGPT avait...
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3 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 15:16
L'AI s'adapte au contexte de l'utilisateur :
Rien d'étonnant à ce qu'un religieux ait des réponses adaptés à ses précédentes conversations.

Les gens semblent découvrir comment fonctionne les IA.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 16:06
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
L'AI s'adapte au contexte de l'utilisateur :
Rien d'étonnant à ce qu'un religieux ait des réponses adaptés à ses précédentes conversations.

Les gens semblent découvrir comment fonctionne les IA.
Pire encore! Le gens se trompent sur le fonctionnement de l'IA pour la bonne et simple raison que l'IA est conçue pour tromper les gens!

Savez-vous qu'un sondage de l'année passée concluait que plus de 45% des utilisateurs de l'IA lutilisaient comme un "compagnon de vie"?

Ce "compagnon de vie" prenant différentes formes selon les individus: "Gourou" pour les uns, "conseiller de vie", "psychiatre" pour les autres ou encore "petit copain" ou "petite copine" pour les "naufragés sentimentaux"... Certains comptent sur l'IA pour déterminer les décisions qu'ils doivent prendre dans leur vie, que cela soit sur le plan professionnel, financier ou même sur le plan de leur santé!

Bref, 45% de "vraies victimes" de cette arnaque... Et attention, je suis sûr qu'aujourd'hui le pourcentage aura encore augmenté
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vanquish
Avatar de vanquish
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 17:19
Je trouve le côté "exercice illégal de la médecine" assez intéressant et pose réellement question au regard de notre droit.
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