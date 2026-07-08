Des habitants du Wisconsin poursuivent Microsoft en justice à cause d'un centre de données bruyant qualifié de « cauchemar », ils s'insurgent contre l'utilisation de générateurs électriques bruyants

Des habitants du Wisconsin ont intenté un recours collectif contre Microsoft, affirmant que son centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA), récemment achevé à Mount Pleasant, génère des nuisances sonores excessives provenant des générateurs diesel et des vastes systèmes de refroidissement. Selon les plaignants, ce bruit persistant provoquerait des troubles du sommeil, des maux de tête et une baisse de la valeur des biens immobiliers. Ils réclament des dommages et intérêts ainsi que des mesures de redressement ordonnées par le tribunal, alors que l'opposition au développement des centres de données IA ne cesse de croître aux États-Unis.
Cette affaire survient alors que l'opposition aux centres de données atteint un niveau sans précédent sur l'ensemble du territoire américain. Selon une étude de Data Center Watch, les opposants aux centres de données ont bloqué ou retardé 75 projets représentant près de 130 milliards de dollars d'investissements au cours du premier trimestre 2026. Le rapport indique également que le nombre de groupes d'opposition actifs a plus que doublé en un an, pour atteindre 833 dans 49 États, illustrant ainsi les difficultés croissantes auxquelles le déploiement de ces infrastructures d'IA se heurte.
Un groupe d'habitants du Wisconsin a intenté un recours collectif contre Microsoft, affirmant que le centre de données situé à proximité génère un « bruit excessif ». La plainte, déposée devant un tribunal fédéral américain, vise le centre de données de Microsoft situé à Mt. Pleasant, dans le Wisconsin, dont la construction s'est achevée le mois de juin dernier après avoir été annoncée en 2024.
Bien que Microsoft ait qualifié cette installation de « merveille moderne » et de centre de données dédié à l'IA le plus puissant au monde, trois personnes résidant à proximité affirment que le site est source de nuisances en raison de l'utilisation de générateurs diesel bruyants et de vastes systèmes de refroidissement.
« Le bruit émis par le centre de données, et subi par les plaignants et les membres du groupe, est non seulement excessif, mais aussi constant et omniprésent », fait valoir la plainte collective.
Cette action en justice vient s'ajouter à un nombre croissant de poursuites judiciaires liées au bruit et à l'environnement intentées contre les propriétaires de centres de données, alors que ceux-ci se multiplient à travers le pays. En juin 2026, des habitants du Mississippi ont intenté un recours collectif pour exiger que la société xAI d'Elon Musk verse des dommages-intérêts en raison du bruit, comparé à celui d'un réacteur d'avion, qui émanerait d'un centre de données situé à proximité.
Le procès intenté dans le Wisconsin présente une particularité : il reproche au centre de données de Microsoft d'émettre un « bourdonnement grave » persistant qui correspond à un « infrason à basse fréquence » non détectable par les mesures traditionnelles de décibels. Les trois plaignants résident à moins de 2,4 km du centre de données et affirment que l'entreprise n'a pas pris les mesures nécessaires pour insonoriser le site.
« Le plaignant, Garret Ostergaard, a déclaré quil travaillait auparavant pendant le troisième quart de travail, mais quil avait dû passer au deuxième quart en raison du bruit constant qui perturbait son sommeil. Il a indiqué que le bruit était présent jour et nuit et que des lumières vives provenaient de létablissement », indique un document judiciaire.
La plainte cite également un article de presse local, qui rapporte : « Beth Kane, une habitante vivant à un mile du centre de données du défendeur, a déclaré : "Cest un cauchemar. Jhabite là depuis cinq ans. Je veux partir. Ce nest plus agréable. Jai des maux de tête. Nous faisons tourner des ventilateurs pour couvrir le bruit la nuit." »
La plainte demande au tribunal dobliger Microsoft à accorder des réparations, notamment le versement de dommages-intérêts pour avoir causé « la perte de jouissance et la diminution de la valeur des biens immobiliers ».
Microsoft avait précédemment déclaré aux médias locaux quelle avait pris connaissance des plaintes concernant le bruit après avoir organisé une séance publique de questions-réponses au sujet du centre de données. « Lentreprise reste déterminée à être un bon voisin dans le sud-est du Wisconsin et à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires locaux et régionaux alors quelle évalue la poursuite de sa croissance dans la région », a également écrit Microsoft dans un article de blog.
Malgré cela, les États-Unis font face à une opposition publique croissante concernant les coûts liés à lIA, notamment la hausse des prix de lénergie et les craintes de pertes demplois futures dues à lautomatisation.
Annonce de Microsoft
Le 23 juin 2026, Microsoft a annoncé avoir achevé et mis en service son premier centre de données à Mount Pleasant, dans le Wisconsin. Le communiqué de Microsoft est présentée ci-dessous :
« Microsoft Corp. a annoncé mardi avoir achevé la construction de son premier centre de données dans le village de Mount Pleasant, après avoir mis les équipements en service et mené les opérations de démarrage en avril. Le site est désormais pleinement opérationnel, ce qui marque une étape importante dans l'investissement continu de l'entreprise dans le sud-est du Wisconsin.
Annoncée en mai 2024, cette installation a été achevée avant la date prévue grâce à près de 10 000 ouvriers du bâtiment qui ont contribué à sa construction au cours des deux dernières années. Actuellement, près de 550 employés à temps plein travaillent sur le site pour assurer le bon fonctionnement de cette première installation. Microsoft et ses sous-traitants recrutent activement et s'attendent à ce que ce nombre continue d'augmenter au fil du temps.
« Avec notre centre de données de Fairwater désormais pleinement opérationnel, le Wisconsin abrite désormais le supercalculateur le plus puissant au monde », a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. « Ce campus contribuera à stimuler la prochaine génération dinnovations en matière dIA à léchelle mondiale et offrira des perspectives économiques à long terme au niveau local grâce à la création de centaines demplois hautement qualifiés et à des investissements continus dans la région. »
« Il sagit dune étape historique pour Mount Pleasant et lensemble du comté de Racine, puisque nous accueillons désormais lun des campus technologiques les plus avancés au monde », a déclaré David DeGroot, maire de Mount Pleasant. « La décision de Microsoft dinvestir ici fait de notre communauté un pôle dinnovation et de progrès. À mesure que ce campus continuera de se développer, il créera des opportunités durables pour les habitants, renforcera notre économie régionale et contribuera à assurer le succès à long terme du Wisconsin. »
Microsoft estime que l'entreprise aura dépensé 4,7 milliards de dollars entre 2024 et 2028 au niveau local pour la construction d'infrastructures hyperscale dans le Wisconsin. L'entreprise s'est approvisionnée directement auprès de 29 entreprises réparties dans 11 comtés du Wisconsin, avec des retombées qui touchent de nombreuses autres entreprises locales par le biais des réseaux de fournisseurs, de la sous-traitance, de la logistique et des besoins en services connexes. Parmi ces achats directs figurent des fournisseurs du secteur de la construction dans le comté de Racine, des entrepreneurs et des fabricants de structures métalliques dans les comtés dOutagamie et de Marathon, des fabricants déquipements électriques dans les comtés de Rock et de Columbia, ainsi que des fabricants de machines dans le comté de La Crosse.
La construction du deuxième site de Microsoft à Mount Pleasant, situé juste à côté du premier, est en cours. Les travaux actuels portent notamment sur la mise en place des fondations, le montage de la charpente métallique et la pose des réseaux souterrains. L'achèvement de ce site est prévu pour 2028. Lorsque le deuxième site sera pleinement opérationnel, l'entreprise prévoit que le nombre d'employés à temps plein dans le village passera à environ 800, l'extension vers le nord devant en ajouter plusieurs centaines supplémentaires.
« Je suis très fier du travail accompli par nos membres pour construire ce site », a déclaré Michael Ervin, directeur de lorganisation de la section locale 139 de lOperating Engineers. « Dès le premier jour, ils ont contribué à sa construction en toute sécurité, avec professionnalisme et en tirant fierté de leur métier. Il ne sagit pas dun projet de construction ordinaire : nos membres ont la chance de travailler sur certaines des infrastructures les plus avancées, et ces compétences et cette expérience leur serviront tout au long de leur carrière. »
L'entreprise reste déterminée à être un bon voisin dans le sud-est du Wisconsin et à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires locaux et régionaux, tout en évaluant les perspectives de croissance continue dans la région. L'engagement de Microsoft en faveur d'une infrastructure d'IA axée sur la communauté continue de guider le développement de son centre de données dans le Wisconsin, garantissant ainsi que cette infrastructure soit mise en place en partenariat avec les communautés locales et qu'elle génère des emplois, des investissements économiques et des retombées positives pour la région.
Microsoft développe des plateformes et des outils basés sur l'IA afin de proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution de ses clients. L'entreprise technologique s'engage à rendre l'IA accessible au plus grand nombre et à le faire de manière responsable, avec pour mission de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'aller plus loin.
»
Cette affaire illustre clairement les tensions persistantes entre l'expansion rapide des infrastructures numériques et leur acceptation par les communautés locales. Microsoft a lui-même reconnu cette difficulté lorsque l'un de ses avocats a déclaré : « Personne ne veut vraiment d'un centre de données dans son jardin. » Cet aveu témoigne à la fois de l'arrogance et du malaise d'une industrie qui peine à concilier puissance technologique, impératifs écologiques et acceptation sociale. Derrière les discours sur le « cloud propre » et l'« IA responsable », la réalité des serveurs chauffants, des nappes phréatiques pompées et des villages en révolte devient de plus en plus difficile à dissimuler.
Sources : Microsoft, Plainte des habitants du Wisconsin
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