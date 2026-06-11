Des habitants du Mississippi poursuivent en justice xAI et SpaceX d'Elon Musk à cause du bruit « omniprésent et inévitable » provenant de leur centre de données et de la centrale électrique qui l'alimente

Des habitants du Mississippi ont engagé une action en justice contre les sociétés xAI et SpaceX dElon Musk, affirmant quune centrale électrique alimentant des centres de données situés à proximité génère un bruit « omniprésent et inévitable ». La plainte évoque des répercussions sur la santé, une dépréciation immobilière et un préjudice moral pour plus de 10 000 résidents. Les plaignants réclament des dommages et intérêts ainsi que la restitution de bénéfices non précisés. Cette affaire s'inscrit dans le cadre de conflits plus larges liés au développement rapide des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis.
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et ancien responsable politique connu pour diriger Tesla et SpaceX. Musk est l'homme le plus riche du monde depuis 2025. En juin 2026, Forbes estimait sa fortune à 835 milliards de dollars américains. En 2015, il a cofondé OpenAI afin de faire progresser la recherche en IA, mais il a ensuite quitté l'entreprise ; son mécontentement croissant face à l'orientation et à la direction de l'organisation, dans le contexte de l'essor de l'IA des années 2020, l'a conduit à créer xAI, qui est devenue une filiale de SpaceX en 2026.
X.AI LLC, opérant sous le nom de xAI, est une filiale de la société spatiale américaine SpaceX, active dans les domaines de l'IA et des réseaux sociaux. Les produits phares de l'entreprise sont le chatbot d'IA générative Grok et le réseau social X, racheté en mars 2025 par xAI. Avant d'être rachetée par SpaceX en 2026, les actifs actuels de xAI faisaient partie d'une société indépendante nommée X.AI Corp., fondée par Elon Musk et 11 chercheurs en 2023. L'intégration de xAI au sein de SpaceX a été annoncée le 6 mai 2026, Grok et X faisant désormais partie de la division IA de l'entreprise.
Les sociétés xAI et SpaceX d'Elon Musk ont été poursuivies en justice par des habitants du Mississippi qui affirment qu'une centrale électrique alimentant des centres de données situés à proximité émet un bruit « omniprésent et inévitable » qui a nui à leur santé et à la valeur de leurs maisons.
Cette action en justice survient alors que les pratiques énergétiques de xAI font déjà l'objet d'un examen approfondi aux États-Unis. En janvier 2026, l'EPA a jugé que l'entreprise d'IA d'Elon Musk avait agi illégalement en utilisant des dizaines de turbines à gaz au méthane très polluantes pour alimenter ses centres de données. Selon un rapport, xAI aurait construit une centrale électrique hors réseau pour son installation Colossus à l'aide d'un groupe de turbines à gaz, et aurait évité les permis de pollution atmosphérique en classant ces turbines montées sur des remorques comme des « moteurs non routiers ».
La plainte, rendue publique devant le tribunal fédéral d'Oxford, dans le Mississippi, reproche aux entreprises d'Elon Musk d'avoir manqué à leur devoir de diligence en ne mettant pas fin aux dérangements et d'avoir causé une nuisance publique en générant des bruits excessifs et gênants. Trois résidents ont intenté cette action au nom d'un groupe estimé à plus de 10 000 personnes.
« L'essor de l'intelligence artificielle [IA] fait des ravages dans des communautés à travers les États-Unis » en exposant des milliers d'habitants à des bruits et des vibrations quasi permanents, indique la plainte.
Les plaignants réclament des dommages-intérêts pour préjudice moral, dépréciation immobilière et autres préjudices, ainsi que la restitution d'un montant non précisé de bénéfices.
MZX Tech, une filiale de xAI, a également été citée comme partie défenderesse. Elon Musk ne fait toutefois pas partie des défendeurs.
Robert Wiygul, l'un des avocats des plaignants, a déclaré dans un communiqué : « Nos foyers sont censés être pour nous un refuge contre le monde extérieur. » Il a toutefois ajouté : « Lorsqu'ils sont envahis par le bruit 24 heures sur 24, cela nous prive de cette paix fondamentale qui caractérise une vie agréable et décente. »
Plus de 20 milliards de dollars ont été investis par xAI pour construire la centrale de Southaven, avec le soutien du gouverneur du Mississippi, Tate Reeves. Les turbines à gaz de Southaven alimentent en électricité les centres de données situés à Southaven et dans ses environs, selon la plainte.
En avril 2026, l'association de défense des droits civiques NAACP et la Safe and Sound Coalition ont intenté une action en justice contre xAI dans le Mississippi concernant son projet de construction d'une grande centrale au gaz destinée à alimenter ses activités d'IA. Les organisations ont accusé l'entreprise d'enfreindre la réglementation environnementale américaine et ont demandé aux autorités de l'État d'annuler le permis qui lui avait été accordé. L'affaire est toujours en cours.
Le ministère américain de la Justice a indiqué le mois de mai, dans un document déposé auprès du tribunal, qu'il pourrait intervenir dans l'affaire opposant la NAACP à xAI, affirmant que ce litige soulevait des questions juridiques et politiques concernant le rôle du gouvernement dans les infrastructures d'IA.
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