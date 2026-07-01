Apple porte devant la Cour suprême son litige avec Epic Games concernant les commissions de l'App Store : la Cour suprême devra déterminer si la condamnation d'Apple pour outrage au tribunal est « erronée »

La Cour suprême des États-Unis a accepté d'examiner le pourvoi formé par Apple contre une décision pour outrage au tribunal rendue dans le cadre de son litige de longue date avec Epic Games concernant l'App Store. Cette affaire fait suite à la conclusion de la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers, qui estime qu'Apple a délibérément enfreint une injonction de 2021 en continuant à prélever des commissions sur les achats effectués via des liens de paiement externes, malgré les modifications de politique imposées par le tribunal. La Cour suprême devra déterminer si les juridictions inférieures ont commis une erreur en condamnant Apple pour outrage au tribunal concernant ses politiques relatives aux liens de paiement et aux structures de commission associées.
Ce nouveau développement survient exactement trois ans après qu'Apple a annoncé son intention de demander à la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'ordonnance relative à l'App Store dans le cadre de l'affaire antitrust intentée par Epic Games contre le fabricant de l'iPhone. Cette ordonnance imposait notamment à Apple de modifier certaines de ses pratiques de paiement au sein de l'App Store.
Le mardi 30 juin 2026, la Cour suprême a annoncé qu'elle autoriserait Apple à présenter ses arguments, après que le géant technologique a été reconnu coupable d'outrage au tribunal pour ne pas avoir procédé à des changements en profondeur sur son App Store, à l'issue d'une bataille juridique de plusieurs années avec Epic Games, le développeur de Fortnite.
« Il s'agit d'une question juridique importante, et nous sommes ravis que la Cour suprême accepte d'examiner notre affaire », a déclaré un porte-parole d'Apple.
Le litige a débuté en août 2020 après quEpic Games a discrètement modifié son application Fortnite, permettant ainsi aux utilisateurs dacheter de la monnaie virtuelle directement auprès dEpic et de contourner complètement le système de paiement de lApp Store dApple.
Baptisée « Project Liberty » par les équipes dEpic, cette initiative visait à contourner lobligation imposée par Apple dutiliser lApp Store pour les achats intégrés, alors même quApple prélève une commission de 15 % à 30 % sur toutes les ventes réalisées via sa plateforme.
En s'opposant à cette exigence d'Apple, le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré qu'Apple serait contrainte soit de modifier les règles de son App Store, soit de s'exposer à des poursuites judiciaires.
La stratégie a porté ses fruits : en l'espace de quelques heures, Apple a retiré Fortnite de l'App Store, ce qui a incité Epic à poursuivre immédiatement le géant technologique devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, pour comportement anticoncurrentiel et violation des lois antitrust.
Un mois plus tard, Apple a déposé une contre-plainte contre Epic, accusant cette dernière davoir rompu son contrat avec Apple « visant à participer à une campagne marketing destinée à raviver lintérêt pour Fortnite ».
En septembre 2021, la juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers a rendu un jugement mitigé, donnant raison à Apple sur neuf des dix chefs daccusation. Parmi ceux-ci figuraient les griefs dEpic concernant la commission de 30 % prélevée par Apple sur les recettes, ainsi que linterdiction des boutiques dapplications tierces sur les systèmes iOS.
Apple nen est toutefois pas sortie indemne : Yvonne Gonzalez Rogers a également constaté que le géant technologique avait illégalement interdit aux développeurs de rediriger les utilisateurs vers des boutiques en ligne externes à laide de liens et de boutons intégrés aux applications.
Conformément à ses conclusions, la juge nommée par Barack Obama a prononcé une injonction permanente annulant linterdiction précédemment imposée par Apple concernant ces liens externes pour les achats.
Apple a fait appel de cette décision, mais une chambre d'appel composée de trois juges a confirmé les conclusions la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers en avril 2023 ; la Cour suprême a également rejeté le pourvoi d'Apple en janvier 2024.
Laffaire étant officiellement close, Apple a commencé à autoriser les développeurs à rediriger les utilisateurs dapplications vers des boutiques en ligne externes à la suite de cette décision. Lentreprise a alors exigé une commission de 27 % sur les revenus générés par les achats de biens intégrés aux applications effectués via ces boutiques.
Cette commission na pas plu à Yvonne Gonzalez Rogers. En avril 2025, la juge fédérale a ordonné à Apple de mettre fin à ses commissions sur les achats externes, estimant quApple avait « délibérément » enfreint son injonction précédente et a renvoyé laffaire au parquet fédéral en vue dune éventuelle procédure pénale pour outrage au tribunal.
En juin 2025, la Cour dappel du neuvième circuit a rejeté la demande dApple visant à obtenir un sursis durgence à lordonnance interdisant les commissions ; la Cour suprême a fait de même en mai 2026.
La Cour suprême sest toutefois penchée sur les accusations doutrage au tribunal portées par Yvonne Gonzalez Rogers, autorisant Apple à contester ces accusations lors de la session 2026 de la Cour, qui débutera en octobre.
Peu après lannonce par la Cour suprême de son intention dexaminer lappel dApple, Epic Games a réaffirmé son opposition aux pratiques du géant technologique dans un message publié sur X.
« Nous allons saisir la Cour suprême, où nous continuerons à nous battre contre les frais abusifs quApple impose sur les paiements effectués par des tiers », a écrit le développeur de Fortnite. « Les juridictions inférieures ont, à juste titre, jugé que les frais dApple étaient illégaux et anticoncurrentiels, et nous continuerons à défendre le libre marché. »
Le différend, qui sera examiné par la Cour suprême, fait écho à d'autres procédures engagées contre Apple. En mai 2025, une action en justice a accusé Apple d'avoir extorqué des milliards de dollars aux développeurs en défiant une décision de justice rendue dans l'affaire Epic Games. Déposée par le cabinet Hagens Berman au nom des développeurs de Pure Sweat Basketball, la plainte affirme que les développeurs d'applications auraient pu intégrer des liens de paiement externes pour les achats et éviter ainsi des commissions jugées indues, si Apple s'était conformée à l'injonction durant les mois précédents.
Dans le prolongement de ce litige, Epic Games a annoncé en mai 2025 un nouveau moyen permettant aux développeurs de contourner la taxe d'Apple. L'entreprise a présenté un mécanisme visant à éviter la commission illégale de 27 % prélevée par Apple sur les achats effectués en dehors de l'App Store, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité permettant aux développeurs de créer leurs propres « boutiques en ligne » hébergées sur l'Epic Games Store.
Sources : Apple, Epic
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