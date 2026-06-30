Google soppose au projet de l'UE visant à affaiblir son monopole au motif du risque dexposition des données des utilisateurs. L'UE souhaite que Google partage ses données de recherche avec ses concurrents

L'Union européenne va sappuyer sur la loi sur les marchés numériques (DMA) pour obliger Google à partager des données de recherche anonymisées avec des moteurs de recherche concurrents et à ouvrir les fonctionnalités essentielles d'Android à des services d'IA concurrents. Ces deux mesures réglementaires visent à réduire la position dominante de Google sur le marché et à favoriser une concurrence loyale au sein de l'Espace économique européen.
La Commission européenne a proposé d'obliger Google à fournir aux développeurs de moteurs de recherche tiers l'accès à des données de recherche anonymisées (telles que les textes des requêtes, les métadonnées, les données de clics et les résultats de classement) à des conditions similaires à celles dont Google bénéficie en interne.
L'UE a publié des conclusions préliminaires et un projet de mesures exigeant que Google accorde aux assistants IA tiers une interopérabilité totale et équivalente avec le système d'exploitation Android. Cela implique notamment de permettre aux fournisseurs d'IA concurrents d'accéder aux fonctionnalités Android et aux capacités matérielles actuellement réservées exclusivement à Gemini, l'assistant de Google.
Parmi les fonctionnalités spécifiques auxquelles les concurrents souhaitent avoir accès figurent les actions personnalisées par appui long, les mots d'activation tiers et des contrôles plus étendus sur les paramètres des applications et du matériel.
La Commission européenne est en train de finaliser les mesures contraignantes pour ces deux volets et des décisions juridiquement contraignantes sont attendues en juillet. Si Google venait à ne pas se conformer aux règles définitives une fois celles-ci entrées en vigueur, l'entreprise s'exposerait à des amendes colossales pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial.
Google liste un certain nombre de raisons techniques pour lesquelles les mesures de lUE ouvrent la porte sur des dangers pour les données des utilisateurs
Google fait valoir que les données de recherche qu'on lui demande de partager avec ses concurrents ne peuvent pas être entièrement anonymisées. Ses équipes de sécurité internes ont constaté que des requêtes de recherche, des données de clics et des informations de classement prétendument anonymes pouvaient être identifiées et associées à des utilisateurs individuels en à peine deux heures.
En imposant un accès plus approfondi aux fonctionnalités système essentielles dAndroid par exemple en permettant à des assistants IA tiers de contourner les autorisations standard , Google fait valoir que les escrocs et les acteurs malveillants pourraient facilement exploiter ces niveaux daccès plus profonds, entraînant une recrudescence de la cybercriminalité et de la fraude sur mobile.
Google prévient que, bien quil dispose de mesures de protection robustes pour protéger les données sensibles des utilisateurs, les petites start-ups de lUE et les entreprises concurrentes pourraient ne pas disposer de linfrastructure nécessaire pour sécuriser des ensembles de données de recherche aussi granulaires, ce qui mettrait en danger les données des consommateurs.
En ce qui concerne Android, Google soutient que le système dexploitation est déjà fondamentalement ouvert de par sa conception, et fait valoir que les obligations de lUE dictant la manière dont les outils dIA tiers doivent être intégrés constituent une intervention technique injustifiée.
En gros, Google met en avant des arguments similaires à ceux dApple dans le cadre de sa prise de position en lien avec les règles que lUE sapprête à lui imposer
Face aux appels des régulateurs pour ouvrir les portes des magasins d'applications alternatifs et des applications téléchargées latéralement sur l'iPhone, Apple a lancé cette semaine une importante campagne de communication publique pour faire valoir que le téléchargement parallèle (sideloading) nuirait à l'écosystème iOS et à ses utilisateurs.
La campagne s'appuie sur une citation récente d'une interview avec le PDG d'Apple, Tim Cook, dans laquelle il a déclaré que le sideloading n'est « pas dans le meilleur intérêt de l'utilisateur ».
Lintégralité de la position dApple sur la question :
« Aujourd'hui, nos téléphones ne sont pas que des téléphones ; ils stockent certaines de nos informations les plus sensibles sur notre vie personnelle et professionnelle. Nous les gardons avec nous partout où nous allons, et nous les utilisons pour appeler et envoyer des SMS à nos proches, prendre et stocker des photos de nos enfants, nous donner des instructions lorsque nous sommes perdus, compter nos pas et envoyer de l'argent à des amis. Ils sont avec nous dans les moments heureux et dans les moments d'urgence.
« Nous avons conçu l'iPhone dans cet esprit. Nous avons créé l'App Store pour offrir aux développeurs du monde entier un endroit où créer des applications innovantes pouvant toucher une communauté mondiale croissante et florissante de plus d'un milliard d'utilisateurs. Près de deux millions d'applications sont disponibles pour les utilisateurs à télécharger sur l'App Store, avec des milliers d'applications ajoutées chaque semaine. Compte tenu de l'ampleur de la plateforme App Store, assurer la sécurité et la sûreté de l'iPhone était d'une importance cruciale pour nous dès le départ. Les chercheurs en sécurité conviennent que l'iPhone est l'appareil mobile le plus sûr et le plus sécurisé, ce qui permet à nos utilisateurs de faire confiance à leurs appareils auxquels ils communiquent leurs données les plus sensibles. Nous avons intégré à l'appareil des protections de sécurité de pointe et nous avons créé l'App Store, un lieu de confiance où les utilisateurs peuvent découvrir et télécharger des applications en toute sécurité. Sur l'App Store, les applications proviennent de développeurs connus qui ont accepté de suivre nos directives et sont distribuées en toute sécurité aux utilisateurs sans interférence de tiers. Nous examinons chaque application et chaque mise à jour d'application pour évaluer si elles répondent à nos normes élevées. Ce processus, que nous nous efforçons constamment d'améliorer, est conçu pour protéger nos utilisateurs en empêchant les logiciels malveillants, les cybercriminels et les escrocs d'accéder à l'App Store. Les applications conçues pour les enfants doivent suivre des directives strictes en matière de collecte de données et de sécurité conçues pour assurer la sécurité des enfants, et doivent être étroitement intégrées aux fonctionnalités de contrôle parental iOS.
« Et lorsqu'il s'agit de la vie privée, nous ne pensons pas seulement que c'est important nous pensons qu'il s'agit d'un droit humain fondamental. Ce principe guide les normes élevées de confidentialité que nous intégrons à nos produits : nous collectons uniquement les données personnelles strictement nécessaires pour fournir un produit ou un service, nous donnons le contrôle à l'utilisateur en lui demandant la permission avant que les applications puissent accéder aux données sensibles, et nous fournissons des indications lorsque les applications accèdent à certaines fonctionnalités sensibles telles que le microphone, la caméra et l'emplacement de l'utilisateur. Dans le cadre de notre engagement continu envers la confidentialité des utilisateurs, deux de nos dernières fonctionnalités de confidentialité les étiquettes de confidentialité sur l'App Store et App Tracking Transparency donnent à nos utilisateurs un contrôle sans précédent sur leur confidentialité, avec une transparence et des informations accrues pour les aider à faire des choix éclairés. Grâce à toutes ces protections, les utilisateurs peuvent télécharger n'importe quelle application sur l'App Store en toute sérénité. Cette tranquillité d'esprit profite également aux développeurs, qui peuvent toucher un large public d'utilisateurs qui se sentent en confiance pour télécharger leurs applications.
« Cette approche de la sécurité et de la confidentialité a été très efficace. Aujourd'hui, il est extrêmement rare qu'un utilisateur rencontre des logiciels malveillants sur iPhone. Certains ont suggéré que nous devrions créer des moyens pour les développeurs de distribuer leurs applications en dehors de l'App Store, via des sites Web ou des magasins d'applications tiers, un processus appelé "*chargement latéral*". Autoriser le chargement latéral dégraderait la sécurité de la plateforme iOS et exposerait les utilisateurs à de graves risques de sécurité non seulement sur les magasins d'applications tiers, mais également sur l'App Store. En raison de la grande taille de la base d'utilisateurs de l'iPhone et des données sensibles stockées sur leurs téléphones photos, données de localisation, informations de santé et financières autoriser le sideloading stimulerait un flot de nouveaux investissements dans les attaques sur la plateforme. Les acteurs malveillants profiteraient de l'opportunité en consacrant plus de ressources pour développer des attaques sophistiquées ciblant les utilisateurs d'iOS, élargissant ainsi l'ensemble d'exploits et d'attaques contre lesquels tous les utilisateurs doivent être protégés. Ce risque accru d'attaques de logiciels malveillants expose tous les utilisateurs à un risque accru, même ceux qui ne téléchargent des applications que depuis l'App Store. De plus, même les utilisateurs qui préfèrent télécharger uniquement des applications à partir de l'App Store pourraient être contraints de télécharger une application dont ils ont besoin pour le travail ou pour l'école à partir de magasins tiers si elle n'est pas disponible sur l'App Store. Ou ils pourraient être amenés à télécharger des applications à partir de magasins d'applications tiers se faisant passer pour l'App Store.
« Des études montrent que les magasins d'applications tiers pour les appareils Android, où les applications ne sont pas soumises à examen, sont beaucoup plus risqués et plus susceptibles de contenir des logiciels malveillants que les magasins d'applications officiels. En conséquence, les experts en sécurité déconseillent aux consommateurs d'utiliser des magasins d'applications tiers, car ils ne sont pas sûrs. Autoriser le chargement latéral ouvrirait la porte à un monde où les utilisateurs n'auraient peut-être pas d'autre choix que d'accepter ces risques, car certaines applications pourraient ne plus être disponibles sur l'App Store, et les escrocs pourraient faire croire aux utilisateurs qu'ils téléchargent en toute sécurité des applications depuis la plateforme. Le chargement latéral exposerait les utilisateurs à des escrocs qui exploiteront les applications pour induire les utilisateurs en erreur, attaquer les fonctionnalités de sécurité de l'iPhone et violer la confidentialité des utilisateurs. Il serait également plus difficile pour les utilisateurs de se fier à Ask to Buy, une fonctionnalité de contrôle parental qui permet aux parents de contrôler les téléchargements d'applications et les achats intégrés de leurs enfants, et Screen Time, une fonctionnalité pour gérer leur temps et celui de leurs enfants avec leurs dispositifs. Les escrocs auraient la possibilité de tromper et d'induire en erreur les enfants et les parents en masquant la nature de leurs applications, rendant les deux fonctionnalités moins efficaces.
« En fin de compte, les utilisateurs devraient être constamment à l'affût des escroqueries, ne sachant jamais à qui ou à quoi faire confiance, et par conséquent, de nombreux utilisateurs téléchargeraient moins d'applications provenant de moins de développeurs. Les développeurs eux-mêmes deviendraient plus vulnérables aux menaces d'acteurs malveillants qui pourraient proposer des outils de développement infectés contenant et propageant des logiciels malveillants. Les développeurs seraient également plus vulnérables au piratage, compromettant leur capacité à être payés pour leur travail ».
Cest pour ce lot de raisons que Tim Cook avait indiqué que « les utilisateurs qui souhaitent faire du sideloading d'applications peuvent utiliser Android ». En fin dannée précédente, Apple a conclu un accord avec l'autorité anti-trust brésilienne, le CADE, acceptant d'autoriser les boutiques d'applications alternatives, le sideloading et les paiements externes sur son écosystème iOS dès le mois d'avril.
Le cas brésilien n'est pas isolé ; il s'inscrit dans un mouvement plus large d'actions antitrust contre Apple à l'échelle mondiale. Dans l'Union européenne, la loi sur les marchés numériques a contraint Apple à ouvrir sa plateforme à d'autres boutiques d'applications et prestataires de services de paiement. De même, le Japon et la Corée du Sud ont promulgué des lois imposant une plus grande flexibilité dans les écosystèmes d'applications.
Source : Rapports Heather Adkins, responsable sécurité chez Google
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Comment appréciez-vous le positionnement de Google en défenseur des données des utilisateurs de ses services ? Partagez-vous les avis selon lesquels Google soppose à ce que dautres entreprises bénéficient de ces données comme cest le cas pour le géant technologique ?
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