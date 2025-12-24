Apple condamné à une amende de 98,6 millions  en Italie pour abus de position dominante sur le marché des applications mobiles, l'App Store exerçant une « domination absolue » sur les développeurs tiers

Envoyé par Autorité italienne de la concurrence (AGCM) Envoyé par





L'Autorité a estimé que la politique de transparence en matière de suivi des applications (« ATT ») restreignait la concurrence. Cette politique définit les règles de confidentialité imposées par l'entreprise aux développeurs tiers d'applications proposées sur l'App Store.



L'Autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de 98 635 416,67 euros à Apple Inc., Apple Distribution International Ltd et Apple Italia S.r.l. (ci-après « Apple ») pour abus de position dominante. Apple a enfreint l'article 102 du TFUE sur le marché de la fourniture aux développeurs de plateformes de distribution en ligne d'applications aux utilisateurs d'iOS. Sur ce marché, Apple détient une position très dominante grâce à son App Store.



L'Autorité a mené une enquête complexe en coordination avec la Commission européenne, d'autres autorités nationales de concurrence et l'autorité italienne chargée de la protection des données. Les conclusions de l'Autorité ont confirmé le caractère restrictif, du point de vue du droit de la concurrence, de la politique de transparence en matière de suivi des applications (« ATT »), c'est-à-dire les règles de confidentialité imposées par Apple pour les appareils iOS, à compter d'avril 2021, aux développeurs tiers d'applications distribuées via l'App Store. En particulier, les développeurs d'applications tiers sont tenus d'obtenir un consentement spécifique pour la collecte et la mise en relation de données à des fins publicitaires par le biais de l'invite ATT d'Apple. Cependant, cette requête ne répond pas aux exigences de la législation en matière de confidentialité, obligeant les développeurs à doubler la demande de consentement pour le même objectif.



L'Autorité a établi que les conditions de la politique ATT sont imposées unilatéralement et nuisent aux intérêts des partenaires commerciaux d'Apple. Ces conditions ont également été jugées disproportionnées par rapport à la réalisation des objectifs déclarés de l'entreprise en matière de protection des données. Les données des utilisateurs étant un élément clé pour la publicité en ligne personnalisée, la double demande de consentement qui découle inévitablement de la politique ATT, telle qu'elle est mise en uvre, restreint la collecte, la mise en relation et l'utilisation de ces données. En conséquence, cette double exigence de consentement nuit aux développeurs, dont le modèle économique repose sur la vente d'espaces publicitaires, ainsi qu'aux annonceurs et aux plateformes d'intermédiation publicitaire.



La double demande de consentement rend la politique ATT disproportionnée, car Apple aurait dû garantir le même niveau de protection de la vie privée aux utilisateurs en permettant aux développeurs d'obtenir le consentement pour le profilage en une seule étape.

