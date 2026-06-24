En ce qui concerne les enquêtes spéciales sur les accidents, la NHTSA a ouvert 46 enquêtes impliquant des véhicules Tesla équipés de technologies de conduite autonome ou daide à la conduite au cours de la dernière décennie, selon les registres de lagence. Dans plus dune douzaine de ces accidents, au moins une personne  un conducteur, un passager ou un piéton  a trouvé la mort. En ce qui concerne les enquêtes spéciales sur les accidents, la NHTSA a ouvert 46 enquêtes impliquant des véhicules Tesla équipés de technologies de conduite autonome ou daide à la conduite au cours de la dernière décennie, selon les registres de lagence. Dans plus dune douzaine de ces accidents, au moins une personne  un conducteur, un passager ou un piéton  a trouvé la mort.

Le bilan des victimes : Des bases de données indépendantes et communautaires, comme Tesladeaths, recensent plus de 770 décès depuis 2013 dans le monde. Parmi ces cas, au moins 65 décès ont été vérifiés et confirmés par des experts ou l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) comme étant survenus lorsque l'Autopilot ou le FSD était actif. Le bilan des victimes : Des bases de données indépendantes et communautaires, comme Tesladeaths, recensent plus de 770 décès depuis 2013 dans le monde. Parmi ces cas, au moins 65 décès ont été vérifiés et confirmés par des experts ou l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA) comme étant survenus lorsque l'Autopilot ou le FSD était actif.

Le premier accident mortel impliquant le système d'assistance à la conduite Autopilot de Tesla s'est produit le 7 mai 2016 à Williston, en Floride. La victime, Joshua Brown, circulait au volant d'une Tesla Model S lorsque sa voiture a percuté un poids lourd qui effectuait un virage. Le premier accident mortel impliquant le système d'assistance à la conduite Autopilot de Tesla s'est produit le 7 mai 2016 à Williston, en Floride. La victime, Joshua Brown, circulait au volant d'une Tesla Model S lorsque sa voiture a percuté un poids lourd qui effectuait un virage.

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46 enquêtes pour un nombre indéfini d'accidents bien plus important (tous les accidents n'ont pas fait l'objet d'une enquête et si enquête il y a eu, elle n'a pas été menée automatiquement par la NHTSA), un nombre de morts que l'on indique pas, "dans + de 12 accidents au moins 1 mort"!?!? Ce qui veut dire qu'il y a eu plus de 12 morts et cela que sur le territoire américain...Le chiffre est loin de refléter la réalité: On dénombre plus de 700 morts liés aux défaillances de l'Autopilot de Tesla dans le monde:Les premiers accidents mortels datent de plus de 10 ans... Et, et, et... Tesla n'a JAMAIS été formellement condamné même si il a été prouvé que Tesla a mené des actions pour cacher la réalitéElle est pas belle la vie? Tout du moins pour certains milliardaires! Quand à vous, bande de "ploucs" sans le sou, vous devriez être fiers de finir votre vie avec panache dans un crash de haute technologie!!!