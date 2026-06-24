Tesla fait l'objet d'une nouvelle enquête fédérale après qu'une Model 3 en mode Autopilot a percuté une maison au Texas, causant la mort d'une femme de 76 ans qui se trouvait à l'intérieur. Cette enquête s'ajoute à plus de 40 autres menées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sur des accidents impliquant des véhicules Tesla équipés de technologies d'aide à la conduite ou de conduite autonome. Elle intervient alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, prévoit de déployer des robotaxis équipés de cette même technologie dans plusieurs villes américaines au cours de l'année.
Tesla, Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie, des systèmes de stockage d'énergie, ainsi que des produits et services connexes. La société a été fondée en juillet 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning sous le nom de Tesla Motors. Elon Musk a été nommé PDG de Tesla en 2008. La société a lancé la production de son premier modèle, la voiture de sport Roadster, en 2008, puis de la berline Model S en 2012, du SUV Model X en 2015, de la berline Model 3 en 2017, du crossover Model Y en 2020, du camion Tesla Semi en 2022 et du pick-up Cybertruck en 2023.
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et ancien responsable politique qui occupe les fonctions de PDG et de principal actionnaire de Tesla et de SpaceX. Musk est la personne la plus riche du monde depuis 2025, et est devenu en 2026 le seul « trillionnaire » de l'histoire en dollars américains. En juin 2026, Forbes estimait sa fortune à 1 100 milliards de dollars.
Pour rappel, le vendredi 19 juin 2026, une femme de 76 ans a été tuée après qu'une Tesla Model 3 en mode Autopilot a percuté à grande vitesse une maison au Texas, dans laquelle elle se trouvait. Selon les autorités du comté de Harris, le véhicule a percuté une maison située dans le 21300 de Rose Hollow Lane, à proximité de Park Brush Lane, vers 20 h 30. Le conducteur a déclaré aux enquêteurs qu'il avait activé le système Autopilot de la Tesla.
Le lundi 22 juin, la NHTSA a annoncé l'ouverture d'une enquête spéciale sur l'accident impliquant une Tesla Model 3 près de Houston. Il s'agit d'une enquête d'une importance particulière, car le véhicule aurait utilisé une technologie qu'Elon Musk considère comme essentielle pour l'avenir de l'entreprise. Le PDG de Tesla prévoit en effet de déployer cette année des robotaxis équipés d'un logiciel automatisé dans plusieurs villes américaines. Il prévoit également d'inviter les propriétaires de Tesla à intégrer leurs véhicules à cette flotte, qui utilisera le même système sur l'ensemble du territoire.
Selon le rapport de police sur l'accident, le conducteur a déclaré au bureau du shérif du comté de Harris qu'il utilisait cette technologie, mais on ignore quel rôle, le cas échéant, celle-ci a joué dans l'incident. Le rapport précise également que le conducteur n'était pas en état d'ivresse et qu'il coopère pleinement. La femme décédée a été identifiée comme étant Martha Avila.
Les images de la caméra de sécurité partagées par la fille dAvila montrent la voiture roulant à toute vitesse sur la pelouse devant sa maison en briques à Katy, avant de percuter une pièce à lavant de la maison. Les photos diffusées par le bureau du shérif montrent la voiture encastrée dans la maison, au milieu de tas de plâtre effrité, de poutres fendues et de débris de mobilier.
Tesla a refusé de commenter l'affaire. Cependant, Elon Musk a réagi à un article publié sur X au sujet de l'incident, en déclarant : « Oui, cela n'a aucun sens. Le mode [Full Self-Driving] roule lentement dans les rues du quartier, et là, il s'agissait d'une collision à grande vitesse ! »
L'autorité de régulation de la sécurité automobile, connue sous le nom de NHTSA, a ouvert plusieurs enquêtes concernant Tesla, dont une à la fin de l'année dernière portant sur 58 incidents au cours desquels des véhicules Tesla auraient enfreint le code de la route alors qu'ils utilisaient la technologie de conduite autonome, ce qui a entraîné plus d'une douzaine d'accidents et d'incendies et fait près de deux douzaines de blessés.
Quelques mois plus tôt, la NHTSA avait ouvert une enquête pour déterminer pourquoi Tesla navait apparemment pas signalé les accidents dans les délais requis.
En ce qui concerne les enquêtes spéciales sur les accidents, la NHTSA a ouvert 46 enquêtes impliquant des véhicules Tesla équipés de technologies de conduite autonome ou daide à la conduite au cours de la dernière décennie, selon les registres de lagence. Dans plus dune douzaine de ces accidents, au moins une personne un conducteur, un passager ou un piéton a trouvé la mort.
Au début de l'année dernière, l'action Tesla a fortement chuté, alors que les ventes de voitures s'effondraient dans un contexte de boycott à l'encontre d'Elon Musk. Ce dernier s'était en effet lancé en politique en prenant la tête de l'initiative du département de l'efficacité gouvernementale du président Donald Trump visant à réduire le budget, et en apportant son soutien à des candidats extrémistes européens.
Depuis, Elon Musk a réorienté la stratégie de Tesla pour mettre moins l'accent sur les ventes de voitures et davantage sur l'intelligence artificielle et les robotaxis, et ce avec succès. L'action a progressé de 16 % au cours de l'année écoulée.
Alors que cette nouvelle enquête fédérale alimente les doutes sur la fiabilité des systèmes d'aide à la conduite de Tesla, une récente enquête a révélé le scepticisme de certains anciens collaborateurs de l'entreprise.
L'agence de presse Reuters a interrogé neuf anciens spécialistes de l'étiquetage des données chez Tesla et un ancien ingénieur spécialisé dans la conduite autonome afin de connaître leur avis sur le mode « Full Self-Driving » (FSD) de l'entreprise. Sept de ces anciens étiqueteurs ont déclaré qu'ils ne monteraient pas à bord d'une Tesla en mode FSD. Bien que ces conclusions soient sujettes à controverse, elles ont relancé le débat sur les capacités réelles des systèmes automatisés par rapport à celles des conducteurs humains.
Source : National Highway Traffic Safety Administration
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