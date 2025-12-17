Un juge statue que Tesla s'est livré à des pratiques commerciales trompeuses concernant son système Autopilot, laissant faussement entendre qu'il s'agissait de systèmes de conduite entièrement autonome

Un juge administratif californien a décidé que les licences de Tesla pour la vente et la fabrication de voitures dans l'État devraient être suspendues pendant 30 jours. Le juge a estimé que le constructeur automobile avait mené une campagne marketing trompeuse autour de ses systèmes Autopilot et FSD, laissant faussement entendre qu'il s'agissait de systèmes de conduite entièrement automatisés. Le département des véhicules motorisés de Californie a déclaré qu'il suspendrait l'ordre de suspension de la licence de fabrication de Tesla et donnerait à l'entreprise 60 jours pour corriger toute allégation trompeuse.
Tesla est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs de stockage d'énergie à batterie stationnaires à l'échelle domestique ou du réseau, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et services connexes. Tesla a fait l'objet de poursuites judiciaires, de boycotts, de contrôles gouvernementaux et de critiques journalistiques, en raison d'allégations de multiples cas de représailles contre des lanceurs d'alerte, de violations des droits des travailleurs, de défauts de sécurité ayant entraîné des dizaines de rappels, de l'absence d'un service de relations publiques et de déclarations controversées de Musk, notamment des promesses excessives concernant la technologie d'aide à la conduite de l'entreprise et le calendrier de lancement des produits.
En effet, Elon Musk promet une conduite autonome intégrale sans supervision depuis 2016. Environ une décennie plus tard, sa promesse est loin d'être tenue. La version actuelle de son logiciel Full Self-Driving (FSD) présente encore de graves limites techniques et expose les utilisateurs à des risques réels. Lors d'un récent test du FSD, le logiciel a violemment percuté un obstacle sur la route. Le conducteur navait pas les mains sur le volant au moment où le passager signale les débris bien en avance. Le véhicule a été gravement endommagé en raison de l'impact : barre de torsion brisée, composants de la suspension touchés, nombreux avertissements du système.
En outre, Tesla a fait l'objet d'une enquête fédérale sur d'éventuels défauts de sécurité dans son système de conduite partiellement automatisé, commercialisé sous le nom de FSD, ou Full Self-Driving (Supervised) aux États-Unis. Cette enquête fait suite à 44 incidents distincts au cours desquels des conducteurs de Tesla utilisant le FSD ont déclaré que le système les avait amenés à commettre des infractions au code de la route. La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que l'enquête concernait environ 2 882 566 véhicules Tesla équipés du FSD.
Récemment, un juge administratif californien a statué que le marketing de Tesla autour de ses systèmes « Autopilot » et « Full Self-Driving » était trompeur et que l'entreprise devait faire face à une suspension de 30 jours de chacune de ses licences de vente et de fabrication de voitures dans l'État, selon le département californien des véhicules motorisés.
Le DMV californien a officiellement accusé Tesla de publicité mensongère en 2022. Steve Gordon, directeur de l'agence, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse que son agence avait adopté la décision du juge avec une peine modifiée et allait désormais donner au constructeur automobile d'Elon Musk la possibilité de corriger toute affirmation trompeuse ou prêtant à confusion concernant ses systèmes Autopilot et FSD.
Si les problèmes de marketing ne sont pas résolus dans un délai de 60 jours, le DMV procédera à une suspension de 30 jours de la licence de Tesla pour vendre des voitures dans l'État, a déclaré l'agence dans un communiqué. Cependant, M. Gordon a déclaré que le DMV suspendra l'ordonnance du juge concernant la suspension de la licence de fabrication de Tesla, de sorte qu'il n'y aura aucune interruption des activités de l'usine de la société dans l'État.
En 2022, le DMV a déclaré que la commercialisation par Tesla de ses systèmes Autopilot et Full Self-Driving suggérait que ses voitures pouvaient être conduites de manière autonome, alors qu'elles nécessitaient en réalité un conducteur attentif au volant, prêt à tourner ou à freiner à tout moment. Depuis lors, Tesla a changé le nom de son option d'aide à la conduite haut de gamme pour « Full Self-Driving (Supervised) » (Conduite entièrement autonome (supervisée)).
« Un consommateur raisonnable serait susceptible de croire qu'un véhicule doté de la fonction Full Self-Driving Capability peut rouler en toute sécurité sans l'attention constante et exclusive d'un conducteur humain », a écrit le juge dans la proposition d'ordonnance. « Cette croyance est erronée, tant sur le plan technologique que juridique, ce qui rend le nom Full Self-Driving Capability trompeur », en violation des codes civil et automobile de Californie.
La société de relations publiques FGS Global a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail par Tesla que « il s'agissait d'une ordonnance de « protection des consommateurs » concernant l'utilisation du terme « Autopilot » dans une affaire où aucun client ne s'était manifesté pour signaler un problème. Les ventes en Californie se poursuivront sans interruption ». Le DMV californien n'a pas cité de plaintes de consommateurs dans ses accusations. Cependant, Tesla fait l'objet d'un recours collectif dans le district nord de la Californie de la part de conducteurs qui affirment que l'entreprise les a trompés pendant des années concernant les capacités de conduite autonome de leurs véhicules électriques Tesla.
Cette décision intervient alors que les ventes de Tesla ont chuté de 60 % en France, daprès des données du premier trimestre de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). La raison a à voir avec le logiciel Full Self Driving (FSD) à propos duquel plus de la moitié des 8000 consommateurs interrogés dans le cadre dune enquête de lElectric Vehicle Intelligence Report (EVIR) déclarent quil devrait être illégal. Cest le résultat des pratiques commerciales trompeuses de lentreprise qui finissent par attirer les regards sur la valeur réelle de la filière du véhicule automobile dans son ensemble.
Malgré tout cela, le cours de l'action Tesla a clôturé à un niveau record, en grande partie grâce à l'enthousiasme croissant de Wall Street concernant les projets de l'entreprise en matière de robotaxis et de technologie de conduite autonome.
Voici le communiqué du DMV :
Le DMV estime que Tesla a enfreint la loi californienne
Ce qu'il faut savoir : le DMV californien estime que Tesla Motors a enfreint la loi californienne en utilisant de manière trompeuse les termes « pilote automatique » et « capacité de conduite entièrement autonome » dans la commercialisation de ses véhicules électriques, et offre à Tesla la possibilité de régler ces problèmes avant de lui infliger une sanction.
Le Département des véhicules motorisés de Californie (DMV) a rendu aujourd'hui sa décision dans l'affaire administrative Tesla (affaires n° 21-02188 et 21-02189), adoptant la décision proposée par le juge administratif (ALJ), qui conclut que l'utilisation par Tesla des termes « pilote automatique » et « capacité de conduite entièrement autonome » pour décrire les fonctions avancées d'aide à la conduite (ADAS) de ses véhicules est trompeuse et enfreint la loi de l'État.
« Le DMV s'engage à garantir la sécurité sur les routes de Californie », a déclaré Steve Gordon, directeur du DMV. « La décision prise aujourd'hui par le DMV confirme que le département imposera à tous les constructeurs automobiles les normes de sécurité les plus strictes afin de protéger les conducteurs, les passagers et les piétons californiens. Tesla peut prendre des mesures simples pour suspendre cette décision et résoudre définitivement ce problème, mesures que les constructeurs de véhicules autonomes et d'autres constructeurs automobiles ont pu mettre en uvre sur le marché californien, leader national et favorable à l'innovation. »
La décision proposée par le juge administratif ordonnait la suspension de la licence de fabrication et de la licence de concessionnaire de Tesla pendant 30 jours. Après examen, la décision du DMV adopte les conclusions du juge administratif concernant les violations, mais réduit les sanctions, imposant immédiatement un sursis permanent à la suspension de la licence de fabricant de Tesla et accordant à Tesla 60 jours pour prendre des mesures concernant son utilisation du terme « pilote automatique ». Si Tesla ne règle pas le problème, elle sera soumise à une suspension de 30 jours de sa licence de concessionnaire après 60 jours.
Contexte
Le DMV a allégué que Tesla avait fait et diffusé des déclarations trompeuses dans la publicité de ses véhicules, en affirmant qu'ils étaient équipés, ou potentiellement équipés, de fonctionnalités équivalentes à une capacité de conduite autonome.
À partir de mai 2021, Tesla a fait la promotion des fonctionnalités du système avancé d'aide à la conduite (ADAS) dans des supports marketing écrits, principalement sur le site web de Tesla, en utilisant les labels et descriptions de produit « Autopilot » et « Full Self-Driving Capability » (capacité de conduite entièrement autonome), ainsi que la phrase « Le système est conçu pour pouvoir effectuer des trajets courts et longs sans aucune intervention de la part du conducteur ». Cependant, les véhicules équipés de ces fonctionnalités ADAS ne pouvaient pas, au moment de ces publicités, et ne peuvent toujours pas, fonctionner comme des véhicules autonomes. Sur la base de ces publicités mensongères, le DMV a déposé des accusations contre les licences de constructeur et de concessionnaire de Tesla en novembre 2023. Tesla a ensuite cessé d'utiliser le terme « Full Self-Driving Capability » (capacité de conduite entièrement autonome), précisant à la place que le système nécessite la supervision du conducteur en utilisant le terme « Full Self-Driving (Supervised) » (conduite entièrement autonome (supervisée)).
Le Bureau des audiences administratives de Californie a tenu une audience devant un juge administratif dans cette affaire du 21 au 25 juillet 2025, et le juge administratif a rendu une décision provisoire le 20 novembre 2025. Conformément à la loi, cette décision provisoire est soumise à l'examen du DMV et la décision d'aujourd'hui adopte la décision du juge administratif, avec la modification de la sanction décrite ci-dessus.
Source : Communiqué du DMV
