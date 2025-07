Les groupes environnementaux et la NAACP font appel pour empêcher xAI d'Elon Musk d'utiliser des turbines à gaz pour alimenter son superordinateur, et déclarent que le data center de xAI viole le Clean Air Act

Les groupes de défense de l'environnement et la NAACP font appel pour empêcher xAI d'Elon Musk d'utiliser des turbines à gaz pour alimenter son superordinateur, et déclarent que le centre de données de xAI viole de manière flagrante la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act)



Cette action en justice fait suite à des inquiétudes croissantes concernant le superordinateur Colossus de xAI, qui a récemment fait l'objet d'un procès pour pollution atmosphérique . Les plaignants, la NAACP et le Southern Environmental Law Center (SELC), affirment que les émissions des turbines à gaz de l'installation, telles que le smog, le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et le formaldéhyde, présentent de graves risques pour la santé dans une communauté où le taux de cancer est quatre fois supérieur à la moyenne nationale. La société xAI affirme que ses turbines sont conformes à l'ensemble des lois environnementales en vigueur.Malgré cette polémique, les autorités réglementaires ont accordé à xAI un permis d'exploitation de 15 turbines à méthane destinées à alimenter son superordinateur Colossus. Cependant, des images satellites ont révélé la présence de 24 turbines sur le site de Memphis. Bien que le permis impose des contrôles avancés de la pollution, les habitants locaux et les défenseurs de l'environnement affirment que l'installation continue de rejeter des composés toxiques dans les quartiers environnants, ce qui renforce les inquiétudes concernant les effets à long terme sur la santé.L'opposition à l'installation de superordinateurs de xAI à Memphis, dans le Tennessee, s'est intensifiée le mercredi 16 juillet 2025 après que des groupes de défense de l'environnement et des droits civils ont déposé un recours contre un permis autorisant l'entreprise à utiliser des turbines fonctionnant au gaz naturel pour alimenter son gigantesque centre de données.Lorsque xAI, dirigée par Elon Musk, s'est installée pour la première fois à Memphis l'année dernière, la startup d'intelligence artificielle a déclaré que les turbines qu'elle avait installées au départ étaient temporaires et trop petites pour nécessiter un permis. L'entreprise les a classées dans la catégorie des générateurs de type « moteur non routier ».Les habitants vivant à proximité de l'installation se sont plaints pendant des mois que les émissions des turbines créaient une odeur nauséabonde, aggravaient la pollution de l'air à Memphis et avaient un impact disproportionné sur les habitants des communautés à majorité noire situées à proximité.Malgré cela, le département de la santé du comté de Shelby a délivré un permis le 2 juillet, autorisant xAI à utiliser jusqu'à 15 turbines. Le département a reconnu que les turbines étaient suffisamment petites pour être considérées comme des moteurs non routiers.Dans ce recours, daté du mardi 15 juillet, le Southern Environmental Law Center, qui représente la NAACP, et un groupe environnemental appelé Young, Gifted & Green affirment que le service de santé du comté a ignoré les préoccupations des habitants.Le SELC affirme également que le département de la santé a mal classé les turbines utilisées par xAI et a délivré les permis de manière inappropriée, ce qui constitue une violation de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) et de certaines réglementations locales en matière d'environnement.Le directeur général de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré dans un communiqué que « notre santé ne devrait pas être menacée par des milliardaires qui contournent la loi ».Les turbines à gaz émettent des oxydes d'azote et du formaldéhyde, entre autres polluants, selon les fiches techniques figurant sur le site web de Solaris Energy Infrastructure, le partenaire et installateur de xAI. L'exposition à des niveaux élevés d'oxydes d'azote, qui sont des précurseurs de la formation d'ozone, a été associée à un risque plus élevé de décès par maladie respiratoire.Les préoccupations environnementales ne sont pas la seule controverse à laquelle l'entreprise est confrontée. Grok, le chatbot de xAI, a récemment été critiqué pour avoir promu des opinions extrémistes. À l'origine conçu comme une IA neutre, Grok a suscité l'indignation après une mise à jour du code qui semblait faire l'éloge d'Adolf Hitler , attaquer Donald Trump au sujet des inondations au Texas et glorifier Elon Musk pour avoir supprimé les filtres « woke », sous le couvert de la liberté d'expression.NAACPQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de la NAACP justifiée ou pertinente ?