Un ingénieur en sécurité de Google est accusé d'avoir tiré un profit de 1,2 million $ sur Polymarket en exploitant des tendances de recherche confidentielles, abusant de son accès interne aux données

Un ingénieur en sécurité de Google accusé d'avoir transformé des tendances de recherche confidentielles en un gain de 1,2 million de dollars sur Polymarket. Michele Spagnuolo aurait effectué de nombreuses transactions sur la plateforme de prédiction, en abusant de son accès interne aux données non publiques de Google concernant les personnes les plus recherchées en 2025. Spagnuolo a été inculpé pour violation de la loi sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act), fraude électronique et blanchiment dargent, des infractions passibles dune peine maximale cumulée pouvant aller jusquà 50 ans de prison.
Polymarket est un marché de prédiction américain basé sur la cryptomonnaie qui offre une plateforme permettant aux particuliers de parier sur des événements futurs, notamment des matchs sportifs, des indicateurs économiques, les conditions météorologiques, des remises de prix, des résultats politiques et législatifs, ainsi que des conflits militaires. Les participants peuvent déposer de la cryptomonnaie USDC via le réseau blockchain Polygon et échanger des parts représentant la probabilité de résultats futurs spécifiques. La société a son siège à Manhattan, New York, où la plateforme a été lancée en 2020.
La nature controversée des marchés de paris proposés par la société (qui permettent de parier sur des frappes militaires et des guerres en cours), ainsi que la possibilité pour des personnes disposant d'informations privilégiées de parier sur les résultats, ont été décrites par le Wall Street Journal comme une « zone grise sur le plan juridique et éthique ». De nombreux cas de délits d'initiés suspects ont été observés sur Polymarket, ainsi que des tentatives de la part de parieurs de manipuler les résultats et de faire pression sur des journalistes pour qu'ils modifient leurs reportages. 0,1 % des comptes engrangent 67 % des bénéfices sur Polymarket, tandis que plus de 70 % des utilisateurs perdent de l'argent.
Récemment, un rapport du ministère de la Justice a révélé qu'un ingénieur en sécurité de Google a été arrêté à New York et inculpé pour des délits liés à des paris quil aurait placés sur Polymarket en utilisant des informations confidentielles quil aurait extraites des systèmes de Google. Michele Spagnuolo, un citoyen italien de 36 ans résidant en Suisse, est accusé davoir effectué plusieurs transactions sur la plateforme de prédiction lannée dernière, ce qui lui a rapporté un bénéfice de plus de 1,2 million de dollars. Il aurait abusé de son accès interne aux données non publiques de Google « Year in Search » et placé une série de paris sur les personnalités les plus recherchées sur Google en 2025.
« Les accusations portées aujourdhui renforcent un message vieux de plusieurs décennies : les initiés dune entreprise ne peuvent pas utiliser des informations confidentielles pour réaliser des profits sur nos marchés », a déclaré Jay Clayton, procureur fédéral du district sud de New York, dans un communiqué. « Le délit dinitié compromet lintégrité de nos marchés, et le peuple américain souhaite que ce comportement motivé par la cupidité fasse lobjet dune enquête et de poursuites. »
Spagnuolo est employé comme ingénieur en sécurité chez Google depuis 2014, où il a développé des produits et des spécifications et dirigé de multiples projets au sein de l'unité de sécurité de l'information, selon sa biographie d'entreprise, qui a depuis été retirée. Spagnuolo a été inculpé pour violation de la loi sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act), fraude électronique et blanchiment dargent, des infractions passibles dune peine maximale cumulée pouvant aller jusquà 50 ans de prison.
Il a également fait lobjet dune plainte civile déposée par la Commission des opérations à terme sur matières premières (CFTC), qui laccuse de délit dinitié. L'agence gouvernementale réclame une restitution des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente contre toute nouvelle violation de la réglementation.
Un porte-parole de Google a déclaré que l'entreprise collaborait avec les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête. « L'employé a accédé à nos documents marketing à l'aide d'un outil accessible à tous les employés, mais l'utilisation de ces informations confidentielles pour effectuer des paris constitue une violation grave de nos politiques », a déclaré le porte-parole dans un communiqué. « Nous avons suspendu l'employé et prendrons les mesures qui s'imposent. »
Dans une plainte rendue publique, un enquêteur fédéral a déclaré que Spagnuolo, qui utilisait le pseudonyme « AlphaRaccoon » sur Polymarket, avait pris des mesures délibérées pour dissimuler son utilisation d'informations non publiques, notamment en s'efforçant de masquer la source et la provenance de ses gains. Les procureurs ont noté que l'outil logiciel interne de Google, qui permettait à Spagnuolo d'accéder aux tendances de recherche, comportait une bannière indiquant « Google Confidential » en rouge, ajoutant que Spagnuolo avait confirmé avoir compris les différentes politiques de confidentialité et d'éthique de l'entreprise pour accéder aux données.
Spagnuolo aurait créé son compte Polymarket en mai 2024 et effectué une série de transactions plus tard dans lannée, misant environ 2,75 millions de dollars sur 25 résultats que le marché considérait comme improbables. Le FBI a déclaré avoir retracé le compte Polymarket de Spagnuolo jusquà un portefeuille de cryptomonnaie quil aurait utilisé pour approvisionner le compte et effectuer de multiples transferts.
Spagnuolo est également accusé d'avoir effectué plusieurs transactions via un service d'échange de cryptomonnaies, lesquelles ont été reçues par un compte à son nom lié à sa carte d'identité italienne. Spagnuolo aurait changé son nom d'utilisateur Polymarket pour une adresse de portefeuille alphanumérique début décembre, après que Google eut publié ses résultats « Year in Search » et que plusieurs utilisateurs sur Discord et X eurent émis l'hypothèse que la personne derrière ce compte était un initié de Google.
Cette enquête rappelle un rapport de Chainalysis en 2024 qui a révélé qu'un français aurait contrôlé 9 comptes cryptomonnaie Polymarket blockchain Polygon pour parier massivement sur une victoire de Donald Trump aux élections. D'après les calculs de Polymarket, ces adresses semblent avoir réalisé un bénéfice net de près de 78 millions de dollars en pariant principalement sur une victoire de Trump.
Source : Plainte contre Michele Spagnuolo
Et vous ?
Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Un ancien ingénieur logiciel de Google a été inculpé pour avoir volé à Alphabet des secrets commerciaux liés à l'IA, au profit de deux entreprises chinoises pour lesquelles il travaillait secrètement
40% des employés ont accès à des données sensibles de l'entreprise dont ils n'ont pas besoin pour faire leur travail, 49% d'entre eux les consultent par curiosité selon le Ponemon Institute
Un cybercriminel amasse des millions $ en piratant les emails Office365 de dirigeants d'entreprises cotées en bourse, obtenant des informations sensibles non publiées pour réaliser des transactions lucratives
Vous avez lu gratuitement 107 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.