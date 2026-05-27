Les parents de Suchir Balaji, un ancien chercheur chez OpenAI et lanceur d'alerte retrouvé mort dans son appartement de San Francisco en novembre 2024, intensifient leur campagne contre la conclusion officielle du suicide. Âgé de 26 ans, Balaji avait publiquement accusé OpenAI d'avoir enfreint la législation américaine sur le droit d'auteur lors du développement de ChatGPT, et avait été désigné comme témoin clé dans un procès visant OpenAI pour pratiques illégales. Ses parents invoquent désormais un homicide et réclament une enquête plus approfondie, pointant du doigt des incohérences dans l'investigation initiale. Ils réclament également une meilleure protection des lanceurs d'alerte et appellent à une gouvernance plus efficace de l'intelligence artificielle (IA).
OpenAI est un organisme américain de recherche en IA dont le siège social est situé à San Francisco. Il s'agit d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) partiellement contrôlée par une fondation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT (Generative Pre-trained Transformer), la série DALL-E et la série Sora, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Les parents de Suchir Balaji, l'ancien chercheur d'OpenAI âgé de 26 ans, devenu lanceur d'alerte et retrouvé mort à son domicile de San Francisco en novembre 2024, redoublent d'efforts pour obtenir des réponses et consacrent désormais tout leur temps à contester la conclusion officielle de suicide.
Le médecin légiste de San Francisco a conclu que la mort de Suchir Balaji était un suicide, mais ses parents, Poornima Ramarao et Balaji Ramamurthy, estiment qu'il a été assassiné et réclament une enquête plus approfondie.
Suchir Balaji a participé à la mise au point des systèmes d'IA et de collecte de données sur lesquels repose ChatGPT. Il a été cité dans les documents judiciaires comme témoin clé dans un procès accusant OpenAI de pratiques illégales. Balaji détenait des « documents pertinents » démontrant les violations de droit d'auteur par OpenAI.
L'ingénieur avait précédemment déclaré, lors d'une interview accordée au New York Times un mois avant son décès, que les chatbots IA étaient en train de ruiner la viabilité commerciale d'Internet. Son décès est survenu trois mois après qu'il eut publiquement accusé OpenAI d'avoir enfreint la législation américaine sur le droit d'auteur lors du développement de ChatGPT, et presque exactement un mois après qu'il eut rendu publiques ses allégations dans une interview accordée au New York Times.
« [Il faut] prouver avant tout quil sagit dun homicide », a déclaré Poornima Ramarao, la mère du lanceur d'alerte d'OpenAI. « Notre fils est très courageux. Il ne se serait jamais fait de mal. Ensuite, il faut identifier le coupable et le traduire en justice. »
Le couple a récemment attiré lattention sur le cas de leur fils lors du procès très médiatisé opposant Elon Musk à OpenAI à Oakland. À propos de sa présence au procès, Poornima Ramarao a ajouté : « Nous voulions soutenir M. Musk. Et la deuxième raison, c'est que nous voulions sensibiliser le public au cas de mon fils. »
Elon Musk avait auparavant relayé les demandes de la famille en faveur d'une enquête indépendante ou menée par le FBI, en publiant fréquemment des messages sur X pour soutenir la mère de Balaji, et avait également contesté publiquement la conclusion officielle de la police de San Francisco, qui avait conclu à un suicide.
La famille a mené sa propre enquête en engageant un ancien agent du FBI comme détective privé et en demandant une autopsie indépendante. Elle a relevé plusieurs éléments qu'elle juge suspects, notamment des objets trouvés dans sa chambre et des points soulevés par le rapport d'autopsie initial. Ils estiment que l'enquête initiale était incomplète.
« Ils n'ont pas précisé qu'il s'agissait d'une blessure par balle. Ils se sont contentés de parler de suicide, par mesure de prudence », a déclaré Balaji Ramamurthy. « Le rapport publié était tellement tendancieux. Cette enquête n'était ni exhaustive ni complète. »
Ramamurthy a déclaré qu'ils avaient bénéficié d'un soutien extraordinaire et qu'ils sentaient que la situation évoluait dans l'affaire concernant leur fils. Ils affirment que de nouveaux éléments, notamment des détails liés à la balistique, ont continué à apparaître jusqu'à ce mois-ci.
Leur objectif immédiat est de faire reclasser la décision officielle, afin qu'elle ne soit plus considérée comme un suicide, mais comme un cas neutre ou indéterminé.
La mère de Suchir Balaji s'est souvenue de la veille de sa mort, décrivant son fils comme joyeux et en fête. « Il venait de fêter ses 26 ans la veille, il avait coupé son gâteau et rentrait chez lui tout content », a-t-elle déclaré.
Pour perpétuer son héritage, les parents de Suchir Balaji ont créé une fondation à son nom et prévoient de mettre en place des bourses d'études, affirmant vouloir que son uvre et ses valeurs perdurent.
Ils ont également étendu leurs activités au domaine des politiques publiques et du plaidoyer, notamment en matière de protection des lanceurs d'alerte et de gouvernance de l'intelligence artificielle.
Les parents de Suchir Balaji indiquent qu'outre le soutien des communautés en ligne, ils ont noué des liens avec des groupes de lanceurs d'alerte et prévoient de passer quelque temps à Washington, D.C., pour rencontrer des décideurs politiques.
« Nous espérons intensifier nos efforts dès que l'enquête aura atteint un stade permettant d'apporter des changements dans la gouvernance de l'IA », a déclaré Poornima Ramarao. « Nous resterons quelque temps à Washington pour nouer des contacts et veiller à ce que son rêve se réalise. »
La famille réclame des mesures de protection plus solides pour les lanceurs d'alerte et les témoins. « Il faut qu'il y ait une certaine protection. Imaginons que quelqu'un dénonce une entreprise : il devrait y avoir une protection », a déclaré Poornima Ramarao. « Et si quelqu'un témoigne devant un tribunal... quelqu'un doit le protéger. »
Cette affaire survient dans un contexte de pressions croissantes sur OpenAI concernant la sécurité et la gouvernance de ses systèmes d'IA. En novembre 2025, l'entreprise faisait face à sept poursuites judiciaires alléguant que ChatGPT avait poussé des personnes au suicide et à des délires dangereux. Les actions en justice engagées devant les tribunaux de l'État de Californie invoquent quatre chefs d'accusation : mort injustifiée, suicide assisté, homicide involontaire et négligence.
Soutenues par deux groupes de défense des droits, ces plaintes affirment quOpenAI aurait commercialisé GPT-4o malgré des avertissements internes concernant des comportements jugés manipulateurs de la part du système. Les plaignants ont accusé l'entreprise d'avoir privilégié une mise sur le marché rapide de leur système d'IA au détriment de la sécurité des utilisateurs.
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