SFPD writes inaccurate information in

Autopsy and Police report . They have never retrieved CCTV footage from leasing office . We need report from police.

We are only requesting transparent investigation.@elonmusk @kash_patel @MarioNawfal — Poornima Rao (@RaoPoornima) February 15, 2025



Le 26 novembre 2024, le lanceur d'alerte d'OpenAI Suchir Balaji a été retrouvé mort dans son appartement à San Francisco. Il est mort d'une blessure par balle à la tête et les médecins légistes ont conclu à un suicide. Mais ses parents rejettent catégoriquement la thèse du suicide et appellent à une enquête plus approfondie sur les circonstances troubles de la mort de leur enfant, affirmant fréquemment qu'il avait été assassiné.L'ingénieur logiciel de 26 ans avait démissionné d'OpenAI, avant d'accuser publiquement l'entreprise de violer la loi sur le droit d'auteur, dans ce qu'il appelle "" effectuée par OpenAI. Suchir Balaji était notamment cité comme témoin dans des actions en justice contre OpenAI. Des rapports ont affirmé qu'il possédait des "documents pertinents" sur la violation présumée des droits d'auteur par la startup.Après des semaines d'enquête et des demandes répétées, les autorités ont confirmé leurs conclusions initiales, concluant qu'il n'y avait aucune preuve d'homicide. Le lanceur d'alerte d'OpenAI Suchir Balaji s'est suicidé, a confirmé la police de San Francisco en citant un rapport d'autopsie.Dans un rapport de 13 pages du Bureau du médecin légiste en chef (OCME) et une réponse commune de quatre pages à la plainte, la police de San Francisco et les médecins légistes ont annoncé le 14 février 2025 que l'enquête sur la mort de Balaji était officiellement close. Ils ont confirmé leur conclusion initiale, à savoir qu'il s'était suicidé.", peut-on lire dans le rapport du médecin légiste. "".Cependant, les parents de Balaji ont accusé la police d'avoir commis des erreurs lors de l'autopsie et ont souligné qu'elle n'avait pas réussi à obtenir les images de vidéosurveillance de l'immeuble où il vivait. Ils ont ajouté qu'il n'y avait pas de lettre de suicide.Poornima Rao, la mère de Suchir Balaji, a déclaré que le SFPD avait écrit des informations inexactes dans les rapports d'autopsie et de police. "", a-t-elle écrit sur X.Fait intéressant, Suchir Balaji n'était pas le seul à critiquer OpenAI après avoir quitté l'entreprise. Récemment, Steven Adler a annoncé qu'il a quitté son poste de chercheur en sécurité de l'IA chez OpenAI . Il a également profité de l'occasion pour lancer un avertissement concernant la course effrénée de l'industrie vers l'intelligence artificielle générale (AGI). Il a qualifié la course mondiale vers l'AGI de "". Il affirme que les entreprises d'IA, y compris OpenAI, ne savent pas comment aligner l'IA sur les valeurs humaines, ce qui fait peser une menace existentielle sur l'humanité. Il appelle à une réflexion sur le sujet.En outre, des rapports en juillet 2024 avaient révélé que l' OpenAI avait mis en place des accords contraignants visant à faire taire les lanceurs d'alerte qui seraient tentés d'évoquer publiquement les risques relatives à sa technologie d'IA. Une plainte déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accusait OpenAI d'avoir violé les droits des lanceurs d'alerte. La plainte indique qu'OpenAI a illégalement interdit à ses employés de divulguer aux régulateurs des informations sur les risques de sa technologie pour l'humanité. OpenAI aurait réduit ses employés au silence et a violé sa promesse de tester la dangerosité de son IA avant de la diffuser.: Police de San FranciscoPensez-vous que cette conclusion de la police est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet