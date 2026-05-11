Les autorités françaises ont intensifié leur enquête criminelle ciblant Elon Musk et son réseau social X suite au refus des dirigeants de la plateforme de répondre à une convocation volontaire. La justice française examine des accusations graves, notamment la diffusion d'images pédopornographiques, de contenus négationnistes et de vidéos truquées à caractère sexuel. Le parquet de Paris menace désormais d'émettre des mandats d'amener équivalents à une mise en examen si Elon Musk et Linda Yaccarino persistent à ignorer les juges. L'entreprise dénonce une manuvre politique et abusive. Elle bénéficie du soutien du département de la Justice des États-Unis.
Les procureurs français ont ouvert une enquête pénale visant Elon Musk et sa plateforme sociale X pour la diffusion d'images pédopornographiques sur la plateforme, la diffusion de deepfakes, la désinformation et la complicité dans la négation de crimes contre l'humanité par le système d'IA de la plateforme, Grok. Les autorités françaises ont perquisitionné les bureaux parisiens de X en février, ce qu'Elon Musk dénonce comme « une attaque politique ».
Elon Musk et Linda Yaccarino, l'ancienne PDG de X, ont été convoqués le 20 avril 2026 pour des « auditions de leur plein gré » afin d'évoquer les faits qui leur sont reprochés. Ils ne se sont pas présentés. Les autorités françaises avaient indiqué à l'époque que cela n'entraverait pas l'enquête.
L'ouverture d'une enquête pénale officielle par le paquet
L'enquête préliminaire avait initialement été déclenchée en janvier 2025 à la suite d'un signalement du député Éric Bothorel. Le parquet français a désormais intensifié par son enquête face aux refus d'Elon Musk et Linda Yaccarino de répondre aux convocations. Le bureau de la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, a récemment indiqué avoir formellement demandé aux juges d'instruction d'inculper les dirigeants et les entités concernées.
Cette procédure judiciaire globale a pour objectif principal de faire respecter la loi et de protéger les personnes victimes d'infractions pénales, tant sur Internet que dans la vie réelle. La liste des crimes potentiels visés par l'enquête est vaste et inclut notamment la complicité dans la possession et la distribution d'images pornographiques de mineurs, ainsi que la violation des droits à l'image à travers la diffusion de deepfakes à caractère sexuel sur X.
Par ailleurs, les enquêteurs se penchent sur le chatbot Grok d'Elon Musk pour la diffusion de propos niant l'Holocauste, tout en enquêtant sur la gestion non sécurisée des données personnelles des utilisateurs et sur l'exploitation d'une plateforme facilitant des transactions illicites. Il est également reproché au réseau social X d'Elon Musk d'avoir précédemment ignoré une décision de justice qui exigeait la remise de son algorithme de recommandation.
« L'enquête vise à faire respecter la loi et à protéger les personnes victimes d'infractions pénales, tant en ligne que dans la vie réelle », a déclaré le parquet. X avait auparavant refusé de « se conformer à une décision de justice lui ordonnant de communiquer son algorithme », selon Le Monde.
Le refus d'obtempérer et les conséquences juridiques
Elon Musk et Linda Yaccarino ont choisi d'ignorer les convocations. Face à ce manque de coopération, les autorités cherchent aujourd'hui à contraindre les deux dirigeants de se soumettre aux interrogatoires sous la menace explicite de poursuites pénales. S'ils persistent dans ce sens, un mandat équivalent à une mise en examen pourrait être émis à leur encontre et des charges pénales pourraient leur être formellement signifiées en leur absence.
« C'est une nouvelle étape dans la procédure. Je ne pense pas que le fait de ne pas se présenter à une convocation judiciaire ait été une bonne stratégie de défense. Je me réjouis que la justice de mon pays prenne cette affaire au sérieux », aurait déclaré le député Éric Bothorel dans un article du Monde.
La procédure est peut-être loin dêtre terminée. En France, une fois la mise en examen prononcée, un juge d'instruction prend le relais pour mener une investigation approfondie pouvant durer plusieurs mois, voire des années, avant de décider sil convient de renvoyer laccusé devant le tribunal ou de classer laffaire. Elon Musk et sa plateforme X bénéficient du soutien du ministère américain de la Justice (DOJ). Ce dernier s'oppose à cette enquête.
Le DOJ a fait savoir aux autorités françaises quil ne les aiderait pas dans leur enquête sur Elon Musk et X, les accusant de tenter « dentraîner les États-Unis dans une procédure pénale à connotation politique visant à réglementer à tort, par le biais de poursuites judiciaires, les activités commerciales dune plateforme de réseaux sociaux ». Selon le DOJ, cette enquête est une tentative de singérer dans les affaires dune entreprise américaine.
Grok se retrouve dans le viseur des autorités françaises
Grok, développé par la startup xAI d'Elon Musk et accessible via son réseau social X, a suscité l'indignation mondiale cette année après avoir généré un flot d'images deepfake à caractère sexuel et non consensuel en réponse à des demandes d'utilisateurs de X. Grok a également déclaré que les chambres à gaz du camp dAuschwitz-Birkenau avaient été conçues pour la « désinfection au Zyklon B contre le typhus » plutôt que pour le meurtre de masse.
Dans des messages ultérieurs sur X, Grok est revenu sur ses propos. Il a reconnu que sa réponse précédente était erronée, indiquant quelle avait été supprimée. Il a mis en avant des preuves historiques indiquant que le Zyklon B avait été utilisé pour tuer plus dun million de personnes dans les chambres à gaz dAuschwitz.
En mars dernier, le parquet de Paris a alerté le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) sur les images explicites générées et diffusées par Grok sur X. « La polémique autour des deepfakes à caractère sexuel générés par Grok aurait pu être délibérément orchestrée afin de gonfler artificiellement la valeur des sociétés X et xAI, ce qui pourrait constituer des infractions pénales », ont déclaré les procureurs.
Les interventions des autorités françaises ont suscité de vives réactions de la part de la direction de l'entreprise. À la suite de la perquisition de février 2026, X a vivement critiqué l'enquête, la qualifiant d'acte abusif et théâtral conçu pour atteindre des objectifs politiques illégitimes au détriment d'une justice impartiale. Elon Musk a personnellement dénoncé l'affaire en la qualifiant d'attaque politique pure et simple, ce que le parquet français rejette.
Conclusion
Cette affaire illustre un conflit de juridiction et de vision profond entre la volonté de la justice française de faire respecter la loi pour protéger les victimes d'infractions dans l'espace numérique, et la posture de la plateforme, fermement appuyée par le gouvernement américain, qui perçoit la démarche des autorités françaises comme une attaque purement politique visant à réguler injustement ses activités commerciales d'une entreprise américaine.
L'issue de cette affaire inédite demeure particulièrement incertaine et lointaine, puisqu'une fois les charges préliminaires déposées, un juge d'instruction devra mener des investigations complexes sur plusieurs mois ou années, avant de déterminer si un procès aura finalement lieu ou si l'affaire sera abandonnée.
Selon le bureau de Laure Beccuau, les infractions potentielles faisant lobjet de lenquête comprennent la complicité dans la possession et la diffusion dimages pornographiques de mineurs ; la violation des droits à limage par le biais de deepfakes à caractère sexuel ; la négation de crimes contre lhumanité ; le traitement non sécurisé de données à caractère personnel ; et lexploitation dune plateforme en ligne facilitant des transactions illicites.
Source : communiqué de presse du bureau de la procureure Laure Beccuau
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