L'art généré par l'IA ne peut pas être protégé par le droit d'auteur après le refus de la Cour suprême US de réexaminer la règle, estimant que les uvres créatives doivent avoir des auteurs humains

La Cour suprême des États-Unis a récemment refusé d'examiner la question de savoir si les uvres d'art générées par l'IA peuvent être protégées par le droit d'auteur en vertu de la législation américaine, rejetant ainsi une affaire impliquant un informaticien du Missouri à qui le droit d'auteur avait été refusé pour une uvre d'art visuel créée par son système d'IA. Le plaignant, Stephen Thaler, avait fait appel auprès des juges après que les tribunaux inférieurs aient confirmé la décision du Bureau américain des droits d'auteur selon laquelle l'uvre d'art visuel créée par l'IA en question dans cette affaire ne pouvait pas bénéficier de la protection du droit d'auteur car elle n'avait pas de créateur humain.
En 2023, les images d'un roman graphique qui ont été créées à l'aide du système d'intelligence artificielle (IA) Midjourney n'auraient pas dû bénéficier de la protection du droit d'auteur, a déclaré l'Office américain du droit d'auteur dans une lettre. L'auteur de "Zarya of the Dawn", Kris Kashtanova, a droit à un copyright pour les parties du livre que Kashtanova a écrites et arrangées, mais pas pour les images produites par Midjourney, a déclaré l'office dans sa lettre.
Cette décision est l'une des premières prises par un tribunal ou un organisme américain sur l'étendue de la protection du droit d'auteur pour les uvres créées à l'aide de l'IA, et elle intervient dans le contexte de l'essor fulgurant des logiciels d'IA générative comme Midjourney, Dall-E et ChatGPT. Le Bureau du droit d'auteur a indiqué dans sa lettre qu'il allait rééditer l'enregistrement de "Zarya of the Dawn" afin d'omettre les images qui "ne sont pas le produit d'un travail humain" et ne peuvent donc pas être protégées par le droit d'auteur.
Depuis, la Cour suprême des États-Unis a récemment refusé d'examiner la question de savoir si les uvres d'art générées par l'IA peuvent être protégées par le droit d'auteur en vertu de la législation américaine, rejetant ainsi une affaire impliquant un informaticien du Missouri à qui le droit d'auteur avait été refusé pour une uvre d'art visuel créée par son système d'IA. Le plaignant, Stephen Thaler, avait fait appel auprès des juges après que les tribunaux inférieurs aient confirmé la décision du Bureau américain des droits d'auteur selon laquelle l'uvre d'art visuel créée par l'IA en question dans cette affaire ne pouvait pas bénéficier de la protection du droit d'auteur car elle n'avait pas de créateur humain.
Thaler, originaire de St. Charles, dans le Missouri, avait déposé en 2018 une demande d'enregistrement fédéral du droit d'auteur pour « A Recent Entrance to Paradise », une uvre d'art visuel qu'il attribuait à sa technologie d'IA « DABUS ». L'image montre des rails de train entrant dans un portail, entourés de ce qui semble être des plantes vertes et violettes. Le Bureau du droit d'auteur a rejeté sa demande en 2022, estimant que les uvres créatives doivent avoir des auteurs humains pour pouvoir bénéficier d'un droit d'auteur. L'administration du président américain Donald Trump avait exhorté la Cour suprême à ne pas entendre l'appel de Thaler.
Le Bureau du droit d'auteur a rejeté séparément les demandes d'artistes visant à obtenir des droits d'auteur sur des images générées par le système d'IA Midjourney. Ces artistes ont fait valoir qu'ils avaient droit aux droits d'auteur sur les images qu'ils avaient créées avec l'aide de l'IA, contrairement à Thaler, qui a déclaré que son système avait créé « A Recent Entrance to Paradise » de manière indépendante.
Un juge fédéral de Washington a confirmé la décision du bureau dans l'affaire Thaler en 2023, écrivant que la paternité humaine est une « condition fondamentale du droit d'auteur ». La Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a confirmé cette décision en 2025. Les avocats de Thaler ont déclaré à la Cour suprême dans un mémoire que son affaire était « d'une importance capitale » compte tenu de l'essor rapide de l'IA générative.
La Cour ayant refusé d'entendre l'appel, les avocats de Thaler ont déclaré « même si elle infirme ultérieurement le test du Bureau du droit d'auteur dans une autre affaire, il sera trop tard. Le Bureau du droit d'auteur aura eu un impact irréversible et négatif sur le développement et l'utilisation de l'IA dans l'industrie créative pendant des années cruciales ».
« Bien que la loi sur le droit d'auteur ne définisse pas le terme « auteur », plusieurs dispositions de la loi précisent que ce terme désigne un être humain plutôt qu'une machine », a déclaré l'administration. La Cour suprême avait précédemment rejeté la demande de Thaler d'entendre son argumentation dans une autre affaire concernant des prototypes de porte-boisson et de balise lumineuse, qui portait sur la question de savoir si les inventions générées par l'IA devaient pouvoir bénéficier de la protection des brevets américains. Ses demandes de brevet ont été rejetées par l'Office américain des brevets et des marques pour des motifs similaires.
Pourtant en 2025, les artistes peuvent protéger par le droit d'auteur les uvres qu'ils ont réalisés avec l'aide de l'intelligence artificielle (IA), selon un rapport de l'Office américain du droit d'auteur qui pourrait ouvrir davantage la voie à l'utilisation des outils de l'IA à Hollywood, dans l'industrie musicale et dans d'autres domaines créatifs. « Lorsque cette créativité est exprimée par l'utilisation de systèmes d'IA, elle continue de bénéficier d'une protection », indique un communiqué du Register of Copyrights Shira Perlmutter, qui dirige le bureau.
Source : La Cour suprême des États-Unis
Et vous ?
Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Stephen Thaler, auteur de plusieurs demandes de brevets à attribuer à son IA, tente de montrer que son IA DABUS est sensible. Il la considère comme une « nouvelle espèce consciente »
Une cour dappel américaine refuse la protection par le droit d'auteur aux uvres d'art générées par l'IA. Ce verdict met en lumière les limites de la législation actuelle face aux avancées technologiques
Le braquage d'uvres d'art par l'intelligence artificielle (IA) : quand les outils d'IA deviennent des voleurs de droits d'auteur, par Kush Creates
Vous avez lu gratuitement 925 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.