L'administration Trump ne renonce pas à qualifier Anthropic de « menace pour la sécurité nationale » et a fait appel de la décision d'un juge fédéral qui avait temporairement bloqué l'action du Pentagone

L'administration Trump a fait appel de la décision d'un juge fédéral qui avait temporairement empêché le Pentagone de classer Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, intensifiant ainsi ce qui est déjà l'un des conflits juridiques les plus importants de l'histoire de l'IA. Le ministère de la Justice a déposé son recours, indiquant qu'il n'avait pas l'intention de faire marche arrière malgré une sévère réprimande judiciaire.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude, et est aussi connue pour ses recherches en éthique de l'IA et en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. En 2026, Anthropic a refusé la demande du département américain de la Défense visant à supprimer les restrictions contractuelles interdisant l'utilisation de sa technologie d'IA à des fins de surveillance intérieure et pour des armes entièrement autonomes.
À la suite de ce refus, le ministère de la Défense a officiellement informé la direction d'Anthropic que l'entreprise et ses produits avaient été désignés comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement. Un responsable avait déclaré : « L'armée ne permettra pas à un fournisseur de s'immiscer dans la chaîne de commandement en restreignant l'utilisation légale d'une capacité critique et en mettant nos combattants en danger. » Cette déclaration officielle obligera les fournisseurs et les sous-traitants du secteur de la défense à certifier qu'ils n'utilisent pas les modèles d'Anthropic dans le cadre de leur collaboration avec le Pentagone. Pourtant, l'IA Claude d'Anthropic est utilisé en Iran.
Anthropic a alors intenté un procès à l'administration Trump pour faire annuler sa désignation comme « risque pour la chaîne d'approvisionnement », estimant que cette mesure viole ses droits à la liberté d'expression et à une procédure régulière. La plainte déposée devant un tribunal fédéral de l'État américain de Californie demandait à un juge d'annuler cette désignation et d'empêcher les agences fédérales de l'appliquer. Les responsables d'Anthropic ont déclaré que l'action en justice n'empêchait pas la reprise des négociations avec le gouvernement américain et la conclusion d'un accord. La société a déclaré qu'elle ne souhaitait pas entrer en conflit avec le gouvernement américain.
Mais récemment, l'administration Trump a fait appel de la décision d'un juge fédéral qui avait temporairement empêché le Pentagone de classer Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, intensifiant ainsi ce qui est déjà l'un des conflits juridiques les plus importants de l'histoire de l'IA. Le ministère de la Justice a déposé son recours, indiquant qu'il n'avait pas l'intention de faire marche arrière malgré une sévère réprimande judiciaire qui avait qualifié ses actions d'« orwelliennes » et potentiellement susceptibles de « paralyser » l'entreprise. L'appel est interjeté devant la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit, qui a fixé au 30 avril la date limite à laquelle le gouvernement doit présenter ses arguments formels expliquant pourquoi la décision du tribunal inférieur devrait être infirmée.
Le litige remonte à un contrat de défense de 200 millions de dollars qui a échoué. Anthropic avait tracé deux lignes rouges fermes : elle ne voulait pas que son IA Claude soit utilisée dans des armes autonomes ou pour la surveillance de masse sur le territoire national. Le Pentagone a riposté, arguant quaucun prestataire privé ne pouvait dicter à larmée comment utiliser la technologie quelle finance. Lorsque les négociations ont échoué en février, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a pris la décision inhabituelle de qualifier Anthropic de « risque pour la chaîne dapprovisionnement », une désignation auparavant réservée aux adversaires étrangers.
Le président Trump a simultanément ordonné à toutes les agences fédérales de cesser complètement d'utiliser Claude. La juge fédérale Rita Lin a suspendu ces mesures, les qualifiant de « mesures punitives générales » qui semblaient arbitraires. Dans un jugement de 43 pages, elle a écrit que rien dans la loi ne justifie « la notion orwellienne selon laquelle une entreprise américaine peut être qualifiée d'adversaire potentiel et de saboteur des États-Unis pour avoir exprimé son désaccord avec le gouvernement ».
Emil Michael, directeur technique du Pentagone, a qualifié la décision de Lin de « honte » et a déclaré qu'elle entraverait la capacité de Hegseth à « mener des opérations militaires avec les partenaires de son choix ». Il a affirmé que le jugement contenait des dizaines d'erreurs factuelles, sans en préciser aucune. Anthropic, quant à elle, se bat sur deux fronts. Une autre affaire, plus restreinte, contestant la manière dont Hegseth a invoqué son pouvoir en matière de chaîne dapprovisionnement, est toujours en instance devant une cour dappel fédérale de Washington. La date limite de dépôt des recours fixée au 30 avril signifie que lincertitude juridique qui pèse sur Anthropic, ainsi que sur ses clients gouvernementaux et commerciaux, nest pas près de disparaître.
Mi-mars, le ministère américain de la Justice avait déjà déposé une réponse de 40 pages à la plainte d'Anthropic, arguant que le refus de la start-up spécialisée en IA de signer un contrat autorisant « toute utilisation légale » de ses modèles Claude par l'armée constitue un litige commercial, et non une question de liberté d'expression, et que le Pentagone était tout à fait en droit de couper les vivres à l'entreprise. Le gouvernement a qualifié Anthropic de risque « inacceptable » et « substantiel » pour la sécurité nationale, et avait demandé au juge fédéral chargé de l'affaire de rejeter la demande de l'entreprise visant à obtenir une injonction préliminaire qui suspendrait la désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement pendant la durée du litige.
Sources : Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit, Emil Michael, directeur technique du Pentagone
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