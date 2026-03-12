Amazon obtient une décision de justice pour bloquer l'agent IA d'achat de Perplexity, après avoir fourni des preuves solides que le navigateur Comet de Perplexity accédait à son site web sans son autorisation

La justice américaine vient de franchir une étape majeure dans l'encadrement des agents d'intelligence artificielle (IA). Un juge fédéral du district nord de la Californie a en effet rendu une décision interdisant à la startup Perplexity d'accéder au site d'Amazon avec son navigateur IA Comet. Dans sa décision, la juge Maxine Chesney a écrit qu'Amazon avait fourni des « preuves solides » que l'agent d'IA d'achat de Perplexity avait accédé à son site web sans autorisation. Le géant du commerce électronique a également affirmé que les actions de Perplexity compromettaient la sécurité des données de ses clients et perturbaient son système publicitaire. Perplexity dispose d'un délai d'une semaine pour faire appel de l'ordonnance.
Perplexity AI, Inc., ou simplement Perplexity, est une société américaine privée spécialisée dans les logiciels qui propose un moteur de recherche web capable de traiter les requêtes des utilisateurs et de synthétiser les réponses. Les produits Perplexity utilisent des grands modèles de langage et intègrent des capacités de recherche web en temps réel, fournissant des réponses basées sur le contenu actuel d'Internet et citant les sources utilisées. Une version publique gratuite est disponible, tandis qu'un abonnement Pro payant donne accès à des modèles de langage plus avancés et à des fonctionnalités supplémentaires.
Un juge fédéral a temporairement interdit à la startup Perplexity d'accéder au site d'Amazon avec son navigateur d'IA Comet, selon des documents judiciaires.
Cette décision fait suite à un différend qui couvait depuis plusieurs mois entre les deux entreprises. En novembre 2025, Amazon avait accusé Perplexity AI de fraude informatique dans une lettre de cessation et d'abstention, exigeant que la startup mette fin à l'utilisation de son agent IA Comet pour effectuer des achats sur son site. Amazon alléguait également que Perplexity avait pris des mesures pour « dissimuler » ses agents IA afin qu'ils puissent continuer à scraper le site web du détaillant en ligne sans son autorisation.
Perplexity a qualifié cette procédure, engagée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, de « tactique d'intimidation ».
Le navigateur Comet de Perplexity permet aux utilisateurs de demander à l'assistant d'effectuer des recherches d'articles et des achats sur Amazon. Dans une décision rendue le lundi 9 mars dernier, la juge fédérale américaine Maxine Chesney a écrit qu'Amazon avait fourni des « preuves solides » que le navigateur Comet de Perplexity avait accédé à son site web à la demande de l'utilisateur, mais « sans autorisation » du géant du commerce électronique.
Maxine Chesney a déclaré qu'Amazon avait présenté des « preuves incontestables » attestant qu'elle avait dépensé plus de 5 000 dollars pour répondre à ce problème, notamment « de nombreuses heures » pendant lesquelles ses employés ont travaillé à la mise au point d'outils visant à empêcher Comet d'accéder à ses outils clients privés et à empêcher « tout accès non autorisé futur » à ces outils.
« Compte tenu de ces preuves, la Cour estime qu'Amazon a démontré la probabilité du bien-fondé de sa demande », a écrit la juge Maxine Chesney.
La porte-parole d'Amazon, Maxine Tagay, a déclaré que l'injonction préliminaire était une mesure importante pour maintenir « une expérience d'achat fiable » pour ses clients. « Nous sommes impatients de continuer à défendre notre cause devant les tribunaux », a déclaré Tagay.
Perplexity a déclaré dans un communiqué qu'elle « continuerait à se battre pour le droit des internautes à choisir l'IA qu'ils souhaitent ».
La décision de la juge Maxine Chesney comprend un sursis d'une semaine afin de permettre à Perplexity de faire appel de l'ordonnance.
Amazon a écrit dans sa plainte initiale que les agents de Perplexity représentaient un risque pour la sécurité des données des clients, car ils « peuvent agir au sein de systèmes informatiques protégés, y compris les comptes privés des clients nécessitant un mot de passe ».
La société a également déclaré que les agents de Perplexity ont créé des difficultés pour son activité publicitaire, car lorsque les systèmes d'IA génèrent du trafic publicitaire, les impressions doivent être détectées et filtrées avant que les annonceurs puissent être facturés.
« Cela nécessite des modifications des systèmes publicitaires d'Amazon, notamment le développement de nouveaux mécanismes de détection pour identifier et exclure le trafic automatisé », a écrit Amazon dans sa plainte. « Ces adaptations du système sont nécessaires pour respecter les obligations contractuelles envers les annonceurs qui ne paient que pour les impressions humaines légitimes. »
Amazon a largement verrouillé ses sites d'achat aux agents IA, bloquant des dizaines d'agents, dont ChatGPT d'OpenAI, tout en investissant dans ses propres outils tels que Rufus, un assistant d'achat présent sur son site web et son application.
Cette confrontation entre Amazon et Perplexity intervient dans un contexte où les dirigeants de startups d'IA dénoncent régulièrement la pression exercée par les grandes entreprises technologiques. En juillet 2025, lors d'un événement organisé par Y Combinator AI Startup School, le PDG de Perplexity, Aravind Srinivas, a accusé les géants de la technologie de copier systématiquement les innovations prometteuses développées par les jeunes pousses. Selon lui, cette dynamique illustre la difficulté pour les startups de survivre dans un écosystème dominé par quelques acteurs majeurs.
Perplexity, qui sest rapidement imposée comme lun des acteurs les plus prometteurs du web sémantique, aurait ainsi vu plusieurs de ses idées reprises par des géants comme Google, OpenAI ou Anthropic. Ce phénomène reflète la réalité brutale à laquelle sont confrontées les startups innovantes dans le secteur ultra-compétitif de lintelligence artificielle.
