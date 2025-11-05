Comet est un navigateur web basé sur Chromium et alimenté par l'intelligence artificielle, lancé par Perplexity AI en juillet 2025. Initialement, l'accès au navigateur était réservé aux utilisateurs ayant souscrit à l'abonnement le plus élevé et le plus onéreux, mais il a ensuite été proposé en téléchargement gratuit en octobre 2025.
L'une des principales fonctionnalités de Comet est l'intégration du moteur de recherche Perplexity, qui permet aux utilisateurs d'effectuer diverses tâches, telles que générer des résumés d'articles, décrire une image, effectuer des recherches vérifiées sur un sujet ou rédiger des e-mails. Comet intègre également un agent IA capable de répondre à des questions sur les pages web ouvertes, des commandes permettant de gérer les onglets et d'effectuer des actions en langage naturel, une reconnaissance contextuelle permettant d'accéder à l'historique de navigation de l'utilisateur et aux pages ouvertes pour récupérer des informations pertinentes et apprendre de ses habitudes, ainsi qu'une compatibilité avec la plupart des sites web, une importation facile des marques-pages et extensions à partir d'autres navigateurs tels que Google Chrome.
Dans le cadre d'une querelle qui s'intensifie et qui souligne les tensions entre les géants du commerce électronique et les innovateurs en matière d'IA, Amazon.com Inc. a envoyé une lettre de cessation et d'abstention à Perplexity AI Inc., exigeant que la start-up empêche son agent de navigation IA, Comet, d'effectuer des achats pour le compte des utilisateurs sur la plateforme d'Amazon. Cette initiative fait suite à l'annonce par Perplexity, il y a quelques mois, de la disponibilité du navigateur web Comet AI pour les abonnés à l'offre Perplexity Max, un service facturé 200 dollars par mois.
La décision, rapportée le 4 novembre 2025, met en évidence les préoccupations croissantes concernant les agents IA autonomes qui interagissent avec les marchés en ligne. Selon Bloomberg, Amazon accuse Perplexity de fraude informatique pour ne pas avoir divulgué que son agent IA effectuait des achats pour le compte d'un utilisateur, violant ainsi les conditions d'utilisation d'Amazon. Perplexity a réagi en qualifiant cette action d'intimidation, arguant qu'Amazon tente de restreindre les droits des utilisateurs afin de protéger ses revenus publicitaires.
L'essor des agents IA dans le commerce électronique
Fondée en 2022 par Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho et Andy Konwinski, Perplexity AI est rapidement devenue une entreprise valorisée à 14 milliards de dollars en juin 2025, soutenue par des investisseurs tels que Jeff Bezos. Le navigateur Comet de cette start-up représente une nouvelle vague d'outils d'IA agentique conçus pour naviguer et effectuer de manière autonome des tâches telles que les achats.
Cette technologie vise à réinventer la navigation sur le web en la rendant plus autonome, mais elle a suscité des débats sur la réglementation. Les observateurs du secteur notent que ce conflit illustre les discussions émergentes sur la manière dont les agents IA devraient interagir avec les sites web, en particulier dans des domaines sensibles tels que le commerce électronique.
Position et accusations d'Amazon
Amazon, qui développe lui-même des agents d'achat IA et collabore avec des développeurs tiers, affirme que Comet de Perplexity enfreint ses politiques en ne s'identifiant pas comme une IA lors des transactions. Les publications sur les réseaux sociaux reflètent l'opinion publique, les utilisateurs soulignant la demande d'Amazon de bloquer complètement ces agents de la navigation sur son site.
Dans sa lettre, Amazon exigerait que Perplexity empêche les utilisateurs d'utiliser Comet pour naviguer et acheter sur Amazon, invoquant des risques de fraude. Les médias rapportent l'accusation de Perplexity selon laquelle Amazon ferait pression pour éliminer la concurrence des acheteurs IA tiers.
L'histoire controversée de Perplexity
Perplexity a déjà fait l'objet d'un examen minutieux pour ses pratiques en matière de données. Des enquêtes ont révélé des allégations d'utilisation par Perplexity de robots d'indexation non divulgués pour extraire du contenu de sites d'information, au mépris des protocoles robots.txt. Perplexity a également déjà été accusé de modifier les agents utilisateurs et les adresses IP pour échapper à la détection.
Les publications en ligne d'utilisateurs ont fait écho à ces préoccupations, mettant en lumière les méthodes de récupération cachées de Perplexity. Oli Franklin-Wallis, auteur et journaliste de renom, a notamment révélé que Perplexity avait intentionnellement volé des uvres protégées par le droit d'auteur, avec le soutien de bailleurs de fonds de premier plan.
Implications et réactions du secteur
Ce litige survient dans un contexte plus large de développement des agents IA. Les observateurs soulignent l'ironie de la situation : Amazon développe ses propres agents IA tout en imposant des restrictions aux autres. Perplexity estime que cela freine l'innovation et l'autonomie des utilisateurs dans le domaine des achats en ligne.
Les récentes discussions en ligne présentent cette situation comme une bataille autour du rôle de l'IA dans le commerce électronique, Amazon cherchant à protéger son écosystème publicitaire. La situation est décrite par certains comme une « querelle » sur les outils d'achat basés sur l'IA.
Dimensions juridiques et éthiques
Les experts juridiques estiment que la démarche d'Amazon pourrait créer un précédent en matière de réglementation des agents IA et suggèrent la nécessité de règles encadrant les interactions entre l'IA et les sites web, en particulier dans le cadre de transactions. Les poursuites judiciaires passées de Perplexity pour violation des droits d'auteur et atteinte à la sécurité des données viennent s'ajouter à ses problèmes de crédibilité.
La décision d'Amazon pourrait également influencer la manière dont d'autres plateformes gèrent les agents IA. Cette situation met en lumière une tension très médiatisée entre les développeurs d'IA et les détaillants, qui craignent que les interactions automatisées ne perturbent leurs systèmes.
L'avenir de la navigation autonome
À mesure que les agents IA tels que Comet évoluent, les entreprises doivent gérer les conditions d'utilisation et les problèmes de fraude. Le tour de table de 500 millions de dollars réalisé par Perplexity en juin 2025 souligne son élan, mais des litiges comme celui-ci pourraient entraver son adoption.
Les initiés du secteur suivent la situation de près, les publications des experts en cybersécurité amplifiant les accusations de fraude. L'issue de cette affaire pourrait donc influencer l'intégration de l'IA dans les activités quotidiennes en ligne.
Réactions plus larges du marché
Les observateurs du marché considèrent la situation comme faisant partie d'un débat plus large sur l'éthique de l'IA. Les médias rapportent que la demande explicite d'Amazon vise à empêcher les robots de faire partie de l'écosystème de Comet.
La réponse de Perplexity met quant à elle l'accent sur les droits des utilisateurs, ce qui pourrait rallier le soutien des défenseurs de l'IA. Cette querelle pourrait accélérer les discussions sur la normalisation des protocoles pour les agents IA dans le commerce électronique.
