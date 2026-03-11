Les employés d'OpenAI et de Google, y compris le scientifique en chef de DeepMind, Jeff Dean, ont déposé un mémoire d'amicus en soutien à Anthropic dans sa lutte juridique contre le gouvernement américain

Fin janvier 2026, un conflit discret mais féroce a éclaté entre l'armée américaine et Anthropic. Le conflit porte sur une question d'une simplicité trompeuse : qui décide de l'utilisation d'une IA puissante dans la guerre ? Fin février, le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a rejeté la demande du Pentagone d'abandonner les garanties en matière d'IA. Anthropic préférerait ne pas travailler avec l'armée américaine plutôt que de permettre que l'IA soit utilisée pour la guerre et la surveillance de masse. Anthropic a déclaré qu'elle ne reculerait pas dans sa lutte avec le ministère américain de la défense concernant l'utilisation de sa technologie d'intelligence artificielle (IA).
Le jeudi 5 mars, le Pentagone a officiellement désigné Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, limitant ainsi l'utilisation d'une technologie qui était utilisée pour des opérations militaires en Iran. Cette déclaration officielle obligera les fournisseurs et les sous-traitants du secteur de la défense à certifier qu'ils n'utilisent pas les modèles d'Anthropic dans le cadre de leur collaboration avec le Pentagone. En réponse, Anthropic a intenté un procès à l'administration Trump pour faire annuler sa désignation comme « risque pour la chaîne d'approvisionnement », estimant que cette mesure viole ses droits à la liberté d'expression et à une procédure régulière.
Dans ce conflit, plusieurs employés d'OpenAI et de Google, dont Jeff Dean, directeur scientifique de Google DeepMind, ont récemment déposé un mémoire d'amicus curiae en faveur d'Anthropic dans le cadre de son combat juridique contre le gouvernement américain. Les mémoires d'amicus curiae sont des documents juridiques déposés par des parties qui ne sont pas directement impliquées dans une affaire judiciaire, mais qui possèdent une expertise pertinente dans ce domaine.
Le mémoire a été déposé quelques heures seulement après qu'Anthropic ait poursuivi le ministère de la Défense et d'autres agences fédérales pour la décision du Pentagone de désigner l'entreprise comme un « risque pour la chaîne d'approvisionnement ». « Si elle aboutit, cette tentative de sanctionner l'une des principales entreprises américaines spécialisées dans l'IA aura sans aucun doute des conséquences sur la compétitivité industrielle et scientifique des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle et au-delà », ont écrit les employés dans le mémoire.
Qui sont les amicus curiae ?
Les amicus curiae sont des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques et d'autres professionnels employés dans des laboratoires américains de pointe spécialisés dans l'intelligence artificielle. Selon le documet déposé, ils construisent, forment et étudient les systèmes d'IA à grande échelle qui servent un large éventail d'utilisateurs et de déploiements, y compris dans les domaines importants de la sécurité nationale, de l'application de la loi et des opérations militaires.
Parmi les signataires du mémoire d'amicus curiae figurent les chercheurs de Google DeepMind Zhengdong Wang, Alexander Matt Turner et Noah Siegel, ainsi que les chercheurs d'OpenAI Gabriel Wu, Pamela Mishkin et Roman Novak, entre autres. Les signataires affirment qu'ils soumettent ce mémoire « non pas en tant que porte-parole d'une seule entreprise, mais à titre individuel, en tant que professionnels ayant une connaissance directe de ce que ces systèmes peuvent et ne peuvent pas faire, et de ce qui est en jeu lorsque leur déploiement dépasse les cadres juridiques et éthiques conçus pour les régir. »
Ils affirment notamment, qu'en tant que groupe,...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.