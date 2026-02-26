Bill Gates admet avoir eu des relations extraconjugales et que son association avec Epstein était une « énorme erreur » lors d'une réunion publique de la Fondation Gates : « Je n'ai rien fait d'illégal »

Pour Bill Gates, cofondateur de Microsoft et figure emblématique de la philanthropie mondiale, les documents Epstein constituent un cauchemar qui refuse de disparaître. Lors d'une réunion publique, Gates s'est excusé pour ses liens avec Epstein après la publication d'e-mails datant de 2013 que Epstein s'était envoyés à lui-même, affirmant qu'il était le « bras droit » de Gates et qu'il avait participé à des activités « contraires à l'éthique » pour le compte de ce dernier. « Je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai rien vu d'illégal », a déclaré Gates, selon un enregistrement examiné en exclusivité par le Wall Street Journal. Gates a reconnu avoir eu deux liaisons avec des femmes qu'Epstein a découvertes par la suite, mais a déclaré qu'elles n'impliquaient pas les victimes d'Epstein.
La déclassification de plus de 3 millions de pages de documents par le Département de la Justice américain révèle l'ampleur des liens entre Jeffrey Epstein, financier condamné pour crimes sexuels, et l'élite de la Silicon Valley. Bill Gates, Elon Musk, Reid Hoffman, Peter Thiel, Sergey Brin : aucun des géants de la tech n'a été épargné par ces révélations explosives qui jettent une lumière crue sur les zones d'ombre du pouvoir numérique.
Pour Bill Gates, cofondateur de Microsoft et figure emblématique de la philanthropie mondiale, les documents Epstein constituent un cauchemar qui refuse de disparaître. Grâce au succès commercial de l'empire Microsoft, il est lun des hommes les plus riches du monde depuis 1992. En 2021, malgré sa mise en retrait de la plupart de ses fonctions, Bill Gates reste la 4e fortune de la planète, avec 124 milliards de dollars. Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill-et-Melinda-Gates, qui a pour mission daméliorer la santé à léchelle mondiale, entre-autres avec la planification familiale, le développement de lagriculture et la vaccination.
Le milliardaire, qui avait déjà admis en 2021 avoir commis « une erreur » en fréquentant Epstein, se retrouve confronté à des accusations bien plus graves que de simples dîners professionnels. Récemment, Bill Gates a admis devant les membres du personnel de la Fondation Gates avoir eu deux liaisons et a déclaré que passer du temps avec le défunt financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein avait été une « énorme erreur ».
Lors d'une réunion publique, Gates s'est excusé pour ses liens avec Epstein après la publication d'e-mails datant de 2013 que Epstein s'était envoyés à lui-même, affirmant qu'il était le « bras droit » de Gates et qu'il avait participé à des activités « contraires à l'éthique » pour le compte de ce dernier. Les représentants de Gates ont qualifié les affirmations de Epstein d'« absolument absurdes et complètement fausses ». « Je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai rien vu d'illégal », a déclaré Gates, selon un enregistrement examiné en exclusivité par le Wall Street Journal.
Gates a reconnu avoir eu deux liaisons avec des femmes qu'Epstein a découvertes par la suite, mais a déclaré qu'elles n'impliquaient pas les victimes d'Epstein. « Pour être clair, je n'ai jamais passé de temps avec les victimes, les femmes qui l'entouraient », a-t-il déclaré, selon le Journal. « C'était une énorme erreur de passer du temps avec Epstein », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je présente mes excuses aux autres personnes qui ont été entraînées dans cette affaire à cause de l'erreur que j'ai commise. »
Les deux hommes ont commencé à se fréquenter en 2011, a déclaré Gates, plusieurs années après qu'Epstein eut plaidé coupable en 2008 pour avoir sollicité une mineure à des fins de prostitution. Il a déclaré à ses collaborateurs qu'il n'était pas pleinement conscient des accusations et qu'il avait continué à fréquenter Epstein. « Sachant ce que je sais, cela rend les choses cent fois pires, non seulement en raison de ses crimes passés, mais aussi parce qu'il est désormais clair qu'il continuait à avoir un comportement répréhensible », a-t-il déclaré.
Gates a également déclaré que son ex-femme, Melinda French Gates, « avait toujours été plutôt sceptique à propos d'Epstein ». Gates a déclaré aux membres du personnel qu'il ne s'était jamais rendu sur l'île privée d'Epstein, mais qu'il avait voyagé avec lui dans un jet privé et passé du temps avec lui à Washington, New York, en Allemagne et en France. Il a déclaré que, comme d'autres personnes prestigieuses participaient à leurs réunions, « cela m'aidait à considérer cette situation comme normale ».
« C'est tout à fait contraire aux valeurs et aux objectifs de la fondation », a-t-il déclaré aux membres du personnel. « Et notre travail est très sensible à la réputation. Je veux dire par là que les gens peuvent choisir de travailler avec nous ou non. » Gates a déclaré lors de la réunion publique que 2014 était la dernière année où il avait rencontré M. Epstein.
Un porte-parole de la fondation a déclaré que Gates organisait des réunions publiques deux fois par an et qu'il avait répondu aux questions soumises par les membres du personnel sur des sujets tels que « la publication des dossiers Epstein, le travail de la fondation dans le domaine de l'IA et l'avenir de la santé mondiale ». « Lors de la réunion publique, Bill s'est exprimé avec franchise, a répondu en détail à plusieurs questions et a assumé la responsabilité de ses actes », a déclaré le porte-parole.
En outre, révélés par la publication de 3,5 millions de documents du dossier Epstein le 30 janvier 2026, des échanges d'e-mails éclairent une opération de manipulation numérique systématique : à partir de 2010, le financier criminel a mandaté Al Seckel beau-frère de Ghislaine Maxwell pour orchestrer un nettoyage de son image sur Internet, mobilisant une équipe aux Philippines, des pseudo-sites, des bots et des techniques SEO avancées afin d'ensevelir sous des contenus positifs les preuves de ses condamnations pour crimes sexuels. Derrière l'affaire, un personnage trouble, mort à Saint-Cirq-Lapopie, au pied d'une falaise du Lot en 2015.
Source : Enregistrement exclusivement évalué par le Wall Street Journal
