Les profits de Bill Gates tirés du programme de déportation de masse de Donald Trump révélés après un dîner amical à la Maison-Blanche, alors que Bill Gates s'enrichit avec la machine à expulser de Trump

Le milliardaire Bill Gates, réputé pour ses activités philanthropiques, tirerait profit du programme de déportation de masse du président Donald Trump grâce à sa participation dans Signature Aviation, un prestataire clé des vols de l'ICE, l'agence américaine chargée de l'immigration et des douanes. Ces services d'affrètement privés, essentiels au programme d'expulsion massive du président Trump, ont soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts, d'autant plus que Bill Gates continue de défendre des causes à but non lucratif axées sur l'immigration par le biais de sa fondation.
William Henry Gates III est un homme d'affaires et philanthrope américain. Pionnier de la révolution des micro-ordinateurs dans les années 1970 et 1980, il a cofondé la société de logiciels Microsoft en 1975 avec son ami d'enfance Paul Allen. Après l'introduction en bourse de la société en 1986, Gates est devenu milliardaire en 1987, devenant alors le plus jeune milliardaire de l'histoire, à l'âge de 31 ans. Le magazine Forbes l'a classé comme la personne la plus riche du monde pendant 18 des 24 années comprises entre 1995 et 2017, dont 13 années consécutives de 1995 à 2007. Gates est devenu le premier centimilliardaire en 1999, lorsque sa fortune nette a brièvement dépassé les 100 milliards de dollars. Selon Forbes, en mai 2025, sa fortune nette s'élevait à 115,1 milliards de dollars, ce qui faisait de lui la treizième personne la plus riche du monde.
Ces récentes révélations contrastent fortement avec les déclarations publiques de Bill Gates sur le travail et la philanthropie. Lors de précédentes allocutions, il a déclaré que la retraite « semble horrible » et qu'il espère que sa santé lui permettra de continuer à travailler, à l'instar de son ami et collègue milliardaire Warren Buffett. Selon lui, son travail au sein de la fondation à but non lucratif qu'il a cofondée avec son ex-épouse, Melinda French Gates, est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'est pas prêt à prendre sa retraite.
Le philanthrope le plus célèbre au monde cache cependant un secret embarrassant : Bill Gates tire profit de la machine à expulser mise en place par Donald Trump grâce à sa participation dans une grande compagnie aérienne. Cela fait de lui une sorte de « bénéficiaire surprise » des efforts intensifs du président Donald Trump en matière d'expulsion, selon un article du Huffington Post.
La société de Bill Gates s'appelle « Signature Aviation » et, sur son site web, elle présente ses services comme « le plus grand réseau mondial de terminaux d'aviation privée ».
L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) fait appel à des compagnies aériennes privées pour transporter les détenus dans le cadre de son réseau aérien appelé « ICE Air », supervisé par ICE Air Operations sous l'égide du département de la Sécurité intérieure.
Signature s'occuperait de tout, du ravitaillement en carburant des avions à la fourniture du personnel au sol, en passant par la mise à disposition d'équipements d'embarquement et d'espace dans les hangars de centaines d'aéroports, principalement aux États-Unis.
Selon le reportage approfondi du Huffington Post, des experts tels que des traqueurs d'avions et des militants pour les droits des immigrants affirment que l'implication financière de Bill Gates dans Signature constitue un conflit d'intérêts, ce qui contraste fortement avec ses réalisations et ses progrès humanitaires, notamment le soutien apporté par la Fondation Gates à plusieurs organisations à but non lucratif axées sur l'immigration.
À l'aéroport de Seattle, Signature a semblé prendre ses distances avec les vols liés à l'immigration le mois dernier en recouvrant ses logos sur les escaliers d'embarquement avec du carton. Cette mesure a été prise à un endroit où les autorités locales avaient installé des caméras en 2023 pour surveiller l'activité des vols de l'ICE.
Selon leurs informations, un activiste qui suit les mouvements des avions sur Bluesky une plateforme de réseau social concurrente de X a documenté la manière dont ces avions sillonnent le pays, transportant les détenus de l'ICE entre les différents centres et, finalement, vers les vols d'expulsion.
Comme l'a révélé l'enquête du Huffington Post, ces observations sont devenues courantes aux États-Unis, mais elles ont lieu depuis plus d'une décennie.
Les prestataires privés du secteur aérien ont longtemps géré des dizaines de milliers de vols ICE Air pendant cette période. En février dernier, la Maison-Blanche a publié une vidéo d'un avion de la compagnie Signature, accompagnée de la légende « ASMR : vol d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière », montrant des migrants menottés et transportés.
Les compagnies aériennes affirment que les expulsions massives ordonnées par Trump ne pourraient avoir lieu sans le concours de compagnies aériennes privées telles que Signature.
Grâce à un nouveau financement accordé par le Congrès et à un regain d'élan de la part de la Maison-Blanche, le nombre de vols d'expulsion augmente rapidement.
Ces vols sont utilisés pour transporter les détenus immigrés à travers les États-Unis et les renvoyer de force dans leur pays d'origine ou, dans certains cas, vers des destinations inconnues qu'ils n'ont pas choisies.
Selon un rapport publié en 2019 par l'inspecteur général du département de la Sécurité intérieure, ICE Air a transporté ou expulsé 181 317 personnes via des vols charters au cours de l'exercice 2017, tandis que seulement 8 288 ont été transportées par des compagnies aériennes commerciales.
La directrice mondiale des affaires générales de Signature Aviation a envoyé une déclaration en réponse à cet article, affirmant que « nos FBO (opérateurs fixes) doivent accepter les opérations aériennes qui respectent la loi, les réglementations de la FAA et les exigences contractuelles dans les aéroports financés par le gouvernement fédéral », a déclaré Rosanna Fiske au Huffington Post.
La Fondation Gates n'aurait fait aucun commentaire sur son implication dans ces vols d'expulsion.
Bill Gates était notamment l'un des nombreux leaders technologiques de renom que le président Trump a reçus à la Maison-Blanche il y a quelques jours.
Cette controverse survient alors que Bill Gates a récemment partagé sa vision de l'avenir de l'IA et de la société. Lors d'une récente interview, le milliardaire de la tech a prédit un futur dans lequel l'IA éliminera les humains de certains rôles et où ils ne seront plus nécessaires pour « la plupart des choses ». Selon lui, l'IA atteindra alors le même stade que l'informatique, c'est-à-dire qu'elle deviendra gratuite et « banale ».
Toutefois, Bill Gates a un peu plus d'espoir en ce qui concerne ce futur à la Star Trek. « Nous ne voudrons pas regarder les ordinateurs jouer au base-ball », donne-t-il comme exemple. Il semble donc que Bill Gates soit convaincu que les tâches subalternes seront éliminées, ce qui, selon lui, permettrait aux humains de « se consacrer à eux-mêmes ».
Source : Huffington Post
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous cette initiative de Bill Gates crédible ou pertinente ?
